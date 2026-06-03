Группировка войск «Север» ликвидировала 205 украинских солдат, «Запад» — 190, «Южная» — 125, «Центр» — 315, «Восток» — 435, а «Днепр» — 30. Фото: Минобороны РФ.

Официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, поделился уточненными сведениями о боевых потерях Вооруженных сил Украины за прошедший день.

Согласно его заявлению, группировка войск «Север» ликвидировала 205 украинских солдат, «Запад» — 190, «Южная» — 125, «Центр» — 315, «Восток» — 435, а «Днепр» — 30.

Стрелок, позывной «Шустрый» Фото: Минобороны РФ.

Помимо этого, за последние сутки командование ВСУ, в лице генерала Сырского, лишилось свыше 1300 военнослужащих и иностранных наемников. Также наши воины подбили немецкий танк «Leopard», одиннадцать единиц бронетехники (в том числе три американских HMMWV), одиннадцать артиллерийских систем, включая британскую самоходку «Braveheart» и американскую САУ «Paladin», и 72 транспортных средства.

Российские группировки, используя армейскую авиацию, ударные беспилотники, ракетные подразделения и артиллерию, нанесли эффективные удары по складам вооружений, пунктам запуска дальнобойных украинских дронов, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, вовлеченным в обеспечение ВСУ, а также по местам концентрации украинских боевиков в 147 районах.

Гранатомётчик, позывной «Шара» Фото: Минобороны РФ.

Противовоздушная оборона Российской Федерации за эти часы перехватила шесть авиабомб, шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 754 ударных беспилотника самолетного типа, используемых украинской армией.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 3 июня 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

155 457 - дронов.

661 - ЗРК.

29 593 - танка и бронемашин.

1 729 - РСЗО.

35 200 - орудий.

63 249 - единиц спецтехники.