Иностранные бизнесмены в России: поворот на Восток неизбежен

3 июня стартовал Петербургский международный экономический форум. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В первый день работы ПМЭФ-2026 прошла сессия с интригующей темой - «Выключила ли экономика свет в конце туннеля?», на которой выступили бизнесмены, оставшиеся работать в России, несмотря на санкции. И практически каждый из них обыграл этот самый «свет», а на самом деле включил свой «фонарик», чтобы показать, какой дорогой идёт его бизнес.

Президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил, что у нас в стране продолжают работать 30 компаний из США, и после встречи президентов в Анкоридже они реально чувствуют, что обстановка изменилась к лучшему, руководители двух стран действительно стремятся к диалогу. А бизнесмены делают свое дело, оставаясь на огромном и перспективном рынке России.

Роберт Эйджи. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Российский предприниматель, родившийся в Германии, Штефан Дюрр, основатель ГК «ЭкоНива», рассказал, что в хозяйствах его компании сейчас насчитывается 120 тысяч коров. Да, все изменилось, но не к худшему, а может, даже к лучшему. Действительно, запчасти для техники подорожали, в стране сейчас непростая ситуация с покупательной способностью, но больше по бизнесу ударило усиление рубля. И тем не менее, все преодолимо. «Наша политика – настраиваться на новые условия. Ничего плохого для агробизнеса мы не наблюдаем»-, оптимистично заверил участников «молочник» Дюрр.

А хорват Стефан Влахович, президент, член совета директоров ГК «Продукты питания», работающий в Калининградской области, рассказал весьма поучительную историю. Литва, как известно, постаралась максимально осложнить перевозки через транспортный коридор Калининград - остальная Россия. Но была создана собственная инфраструктура в обход Вильнюса, включая паромы и контейнерные перевозки, и Литва стала не нужна, тем более, что новый путь оказался ещё и дешевле.

Другие выступающие также отмечали: Европа, введя санкции против России, лишь ускорила поворот всего мира на восток. Что такого она сама, выведя в Азию собственные предприятия, производит, чего нет на востоке? К тому же там покупать продукцию напрямую выгоднее и дешевле с точки зрения транспортной составляющей.

Президент ассоциации «Познаём Евразию» итальянец Антонио Фаллико сказал об экономическом структурном кризисе, который ведет нас к новому миру: «И мир этот не будет монополярным. Надеемся, что он будет многополярным и менее конфликтным. 100 бизнесменов из Европы, США и Турции остались здесь и работают. Потому что Россия - это четвертая экономика в мире. В самой России есть всё для налаживания любого производства. Мировой рынок сельхозпродукции вообще в значительной степени определяется Россией».

Антонио Фаллико. Фото: Валерий ЧУМАКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фаллико отметил, что появились новые логистические возможности и пути, открылись транспортные коридоры через Красное море, Саудовскую Аравию, Пакистан, Турцию, и это приметы того, что мы уже видим свет. А стены туннель контролируют не политики, а предприниматели и они всегда найдут выход.

На сессии представители бизнеса продемонстрировали экономический оптимизм: сложности есть, но мировая экономика сейчас делает радикальный поворот, в который нужно вписаться.