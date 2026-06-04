Петербургский международный экономический форум давно вышел за рамки деловой площадки. Сегодня это пространство, где формируются новые идеи развития страны, регионов и бизнеса. О том, как медиахолдинг МАЕР будет освещать ПМЭФ-2026, почему внимание стало главным ресурсом современности и какую роль искусственный интеллект играет в развитии медиа, в программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда» рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
– Константин Валерьевич, как в этом году медиахолдинг будет освещать Петербургский международный экономический форум?
– Мы традиционно освещаем форум действием. Первое действие – это неформальное открытие Петербургского международного экономического форума. В прошлом году мы провели две высадки деревьев, посвященных 80-летию Победы. В этом году Президент объявил Год единства народов России, поэтому неформальное открытие форума связано именно с этой темой.
В центре Санкт-Петербурга появилась Аллея единства народов России. Всего в дни ПМЭФ будет высажено 89 деревьев по числу субъектов Российской Федерации, а первые 20 деревьев мы высадили в Михайловском сквере вместе.
Форум – это всегда разговор о будущем страны, а дерево – это очень честный символ будущего. Форум проходит, повестки меняются, а наследие, которое мы оставляем после себя высадкой деревьев, с каждым годом будет напоминать о том, что страна развивается.
– Почему именно высадка деревьев стала главным символичным проектом МАЕР на ПМЭФ?
– Людям важно видеть не только слова, но и реальный след, который оставляет Форум. Мы хотим, чтобы наследие ПМЭФ оставалось в городе и напоминало о том, что каждый форум работает на развитие всей страны.
– Есть ли сегодня запрос на более ответственную коммуникацию?
– Конечно. Сегодня недостаточно просто рассказать о событии. Важно создать масштаб, эмоциональный вес и ощущение присутствия для миллионов людей. У нас огромная страна: от Калининграда до Владивостока происходит много событий.
Петербургский международный экономический форум решает задачи государства в целом, а наша задача как коммуникационного партнера – выстроить архитектуру внимания форума, чтобы в каждом регионе было понятно, какие возможности открывает форум для каждого региона.
Благодаря нашим медиафасадам и цифровым экранам, сети экранов внутри помещений в пунктах выдачи, ресторанах и кафе, а также сети СМИ и более 200 пабликам в соцсетях мы транслируем новости форума по всей стране.
– Вы говорите, что информационный шум постоянно растет. Как в таких условиях бороться за внимание человека?
– Сегодня внимание – это новый вид нефти. И добывается оно уже не громкостью. Человек живет внутри собственного эмоционального сценария. И если коммуникация в него не встроилась — ее просто не существует.
МАЕР активно работает именно с контекстом коммуникации – и сегодня холдинг это уже не просто цифровые экраны, которые человек случайно увидел. Это система точек внимания города. Мы строим маршруты визуального восприятия, формируем эмоциональную воронку для разных аудиторий и создаем коммуникации, которые помогают человеку остановиться, задуматься и принять решение.
– Что вы вкладываете в понятие «архитектура внимания»?
– Внимание стало стратегическим ресурсом государства и бизнеса. Мы создали механизм синхронной коммуникации, когда важная новость, социальный проект или государственная инициатива одновременно появляются на крупнейших медиафасадах, в интернете и региональных медиа.
Возникает единый информационный импульс, который позволяет донести нужный смысл до каждой аудитории. Особенно это важно на Петербургском международном экономическом форуме, где ежедневно происходят сотни значимых событий.
– Какова роль МАЕР в этой системе?
– Сегодня МАЕР – это связующее звено между бизнесом, государством и обществом, которое помогает усиливать ключевые смыслы и доводить их до миллионов людей по всей стране. Так, совместно с Роскосмосом мы превратили космические запуски в полноценный медийный инструмент. Мы стали первым медиахолдингом, который вывел собственный бренд в космос, а затем масштабировал этот опыт для партнеров.
Мы реализовали федеральные трансляции запусков ракет с участием GigaChat, телеканала РУ.ТВ и нового бренда «Напитки Вместе». Мы в космос стали отправлять товары повседневного спроса. Миллионы людей по всей стране видели старты ракет.
Сегодня аудитория МАЕР составляет 60 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Это 85 регионов, более 350 городов и свыше 12 миллиардов визуальных контактов в месяц. Поэтому для ПМЭФ это возможность выйти далеко за пределы форумных залов и стать событием всей страны.
– Что изменилось в поведении потребителей?
– Сегодня мы живем в новой информационной реальности. Я называю ее дофаминовой экономикой. Чем тревожнее информационный фон, тем выше спрос на маленькие эмоциональные радости. Вместо покупки автомобиля сегодня люди все чаще выбирают смартфоны, вместо отпуска за границей – хороший вкусный ужин. Люди покупают то, что дает им ощущение комфорта, безопасности и стабильности.
Поэтому растет значение визуальной среды, позитивных новостей и брендов, которые помогают человеку почувствовать уверенность в завтрашнем дне.
Наш медиахолдинг как раз создает ощущение того, что жизнь продолжается, развивается и наполнена позитивными событиями.
– Насколько искусственный интеллект – это возможность, а насколько риск?
– Искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной работы. Мы используем его для аналитики, обработки данных, персонализации коммуникаций и реализации масштабных проектов.
Например, к Международному женскому дню мы вместе с мессенджером Max вывели на медиафасады страны 5,6 тысячи персональных поздравлений всего за 48 часов. Искусственный интеллект помог автоматизировать модерацию сообщений и обработку данных в режиме реального времени.
Но вместе с возможностями появляются и новые вызовы. Контент становится настолько реалистичным, что вскоре грань между оригиналом и фальсификацией может практически исчезнуть. Поэтому сегодня необходимо обсуждать стандарты использования искусственного интеллекта, вопросы маркировки контента, прозрачности алгоритмов и ответственности за создаваемую информацию.
– Что должно оставаться неизменным в работе бизнеса и медиа?
– Прежде всего человечность. Технологии меняются каждые полгода. Платформы появляются и исчезают, алгоритмы постоянно совершенствуются. Но человек всегда будет нуждаться в доверии, смысле и ощущении, что он не один.
Именно поэтому роль сильных коммуникационных партнеров сегодня только возрастает. Медиа должны не просто распространять информацию, а помогать людям понимать, как развивается страна и какое место в этом будущем занимает каждый из нас.
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