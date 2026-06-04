Петербургский международный экономический форум давно вышел за рамки деловой площадки. Сегодня это пространство, где формируются новые идеи развития страны, регионов и бизнеса. О том, как медиахолдинг МАЕР будет освещать ПМЭФ-2026, почему внимание стало главным ресурсом современности и какую роль искусственный интеллект играет в развитии медиа, в программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда» рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

АЛЛЕЯ, КОТОРАЯ ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ ФОРУМА

– Константин Валерьевич, как в этом году медиахолдинг будет освещать Петербургский международный экономический форум?

– Мы традиционно освещаем форум действием. Первое действие – это неформальное открытие Петербургского международного экономического форума. В прошлом году мы провели две высадки деревьев, посвященных 80-летию Победы. В этом году Президент объявил Год единства народов России, поэтому неформальное открытие форума связано именно с этой темой.

В центре Санкт-Петербурга появилась Аллея единства народов России. Всего в дни ПМЭФ будет высажено 89 деревьев по числу субъектов Российской Федерации, а первые 20 деревьев мы высадили в Михайловском сквере вместе.

Форум – это всегда разговор о будущем страны, а дерево – это очень честный символ будущего. Форум проходит, повестки меняются, а наследие, которое мы оставляем после себя высадкой деревьев, с каждым годом будет напоминать о том, что страна развивается.

– Почему именно высадка деревьев стала главным символичным проектом МАЕР на ПМЭФ?

– Людям важно видеть не только слова, но и реальный след, который оставляет Форум. Мы хотим, чтобы наследие ПМЭФ оставалось в городе и напоминало о том, что каждый форум работает на развитие всей страны.

АРХИТЕКТУРА ВНИМАНИЯ

– Есть ли сегодня запрос на более ответственную коммуникацию?

– Конечно. Сегодня недостаточно просто рассказать о событии. Важно создать масштаб, эмоциональный вес и ощущение присутствия для миллионов людей. У нас огромная страна: от Калининграда до Владивостока происходит много событий.

Петербургский международный экономический форум решает задачи государства в целом, а наша задача как коммуникационного партнера – выстроить архитектуру внимания форума, чтобы в каждом регионе было понятно, какие возможности открывает форум для каждого региона.

Благодаря нашим медиафасадам и цифровым экранам, сети экранов внутри помещений в пунктах выдачи, ресторанах и кафе, а также сети СМИ и более 200 пабликам в соцсетях мы транслируем новости форума по всей стране.

ВНИМАНИЕ – НОВАЯ НЕФТЬ

– Вы говорите, что информационный шум постоянно растет. Как в таких условиях бороться за внимание человека?

– Сегодня внимание – это новый вид нефти. И добывается оно уже не громкостью. Человек живет внутри собственного эмоционального сценария. И если коммуникация в него не встроилась — ее просто не существует.

МАЕР активно работает именно с контекстом коммуникации – и сегодня холдинг это уже не просто цифровые экраны, которые человек случайно увидел. Это система точек внимания города. Мы строим маршруты визуального восприятия, формируем эмоциональную воронку для разных аудиторий и создаем коммуникации, которые помогают человеку остановиться, задуматься и принять решение.

– Что вы вкладываете в понятие «архитектура внимания»?

– Внимание стало стратегическим ресурсом государства и бизнеса. Мы создали механизм синхронной коммуникации, когда важная новость, социальный проект или государственная инициатива одновременно появляются на крупнейших медиафасадах, в интернете и региональных медиа.

Возникает единый информационный импульс, который позволяет донести нужный смысл до каждой аудитории. Особенно это важно на Петербургском международном экономическом форуме, где ежедневно происходят сотни значимых событий.

ОТ КОСМОСА ДО КАЖДОГО РЕГИОНА

– Какова роль МАЕР в этой системе?

– Сегодня МАЕР – это связующее звено между бизнесом, государством и обществом, которое помогает усиливать ключевые смыслы и доводить их до миллионов людей по всей стране. Так, совместно с Роскосмосом мы превратили космические запуски в полноценный медийный инструмент. Мы стали первым медиахолдингом, который вывел собственный бренд в космос, а затем масштабировал этот опыт для партнеров.

Мы реализовали федеральные трансляции запусков ракет с участием GigaChat, телеканала РУ.ТВ и нового бренда «Напитки Вместе». Мы в космос стали отправлять товары повседневного спроса. Миллионы людей по всей стране видели старты ракет.

Сегодня аудитория МАЕР составляет 60 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Это 85 регионов, более 350 городов и свыше 12 миллиардов визуальных контактов в месяц. Поэтому для ПМЭФ это возможность выйти далеко за пределы форумных залов и стать событием всей страны.

ДОФАМИНОВАЯ ЭКОНОМИКА

– Что изменилось в поведении потребителей?

– Сегодня мы живем в новой информационной реальности. Я называю ее дофаминовой экономикой. Чем тревожнее информационный фон, тем выше спрос на маленькие эмоциональные радости. Вместо покупки автомобиля сегодня люди все чаще выбирают смартфоны, вместо отпуска за границей – хороший вкусный ужин. Люди покупают то, что дает им ощущение комфорта, безопасности и стабильности.

Поэтому растет значение визуальной среды, позитивных новостей и брендов, которые помогают человеку почувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Наш медиахолдинг как раз создает ощущение того, что жизнь продолжается, развивается и наполнена позитивными событиями.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

– Насколько искусственный интеллект – это возможность, а насколько риск?

– Искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной работы. Мы используем его для аналитики, обработки данных, персонализации коммуникаций и реализации масштабных проектов.

Например, к Международному женскому дню мы вместе с мессенджером Max вывели на медиафасады страны 5,6 тысячи персональных поздравлений всего за 48 часов. Искусственный интеллект помог автоматизировать модерацию сообщений и обработку данных в режиме реального времени.

Но вместе с возможностями появляются и новые вызовы. Контент становится настолько реалистичным, что вскоре грань между оригиналом и фальсификацией может практически исчезнуть. Поэтому сегодня необходимо обсуждать стандарты использования искусственного интеллекта, вопросы маркировки контента, прозрачности алгоритмов и ответственности за создаваемую информацию.

ГЛАВНОЕ – СОХРАНИТЬ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

– Что должно оставаться неизменным в работе бизнеса и медиа?

– Прежде всего человечность. Технологии меняются каждые полгода. Платформы появляются и исчезают, алгоритмы постоянно совершенствуются. Но человек всегда будет нуждаться в доверии, смысле и ощущении, что он не один.

Именно поэтому роль сильных коммуникационных партнеров сегодня только возрастает. Медиа должны не просто распространять информацию, а помогать людям понимать, как развивается страна и какое место в этом будущем занимает каждый из нас.

Константин Майор в программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда»

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