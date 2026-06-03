Фетисов, Широков, Сычев и другие звезды сыграли в хоккей в рамках экономического форума

Фото: Антон РАТНИКОВ

Спортивная программа Петербургского международного экономического форума, как всегда, разнообразна. Но без такого вида спорта как хоккей не обойтись. Потому что хоккей любят и бизнесмены, и политики, и вообще почти все. Даже любят его, кажется, больше, чем футбол. Играют в него точно больше.

Вот и на Кубке Росконгресса по хоккею, который в дни Петербургского международного экономического форума проходит на СКА Арене, можно увидеть звезд всех масштабов и, простите, форм.

В турнире традиционно участвуют четыре команды. В этот раз это «Политика», «Бизнес», «СКА 80» и «Чемпион». Людей с именем в командах предостаточно.

Фото: Антон РАТНИКОВ

За «Политику», например, играет легенда хоккея Вячеслав Фетисов, прекрасно известный петербургским болельщикам Роман Ротенберг, два бывших футболиста Дмитрий Сычев и Роман Широков и еще множество прекрасных людей. А за «Бизнес» - бывший председатель правления СКА Дмитрий Медведев, звезда СКА середины 2000-х Максим Сушинский, комментатор Денис Казанский и другие. Последний, кстати, перед игрой нервничал.

- Где тут можно коньки заточить? – спрашивал у своего знакомого Николишина. И Николишин показал Казанскому специальное помещение. С заточенными коньками у Дениса Казанского пошло очень неплохо. Хотя в своей комментаторской карьере Денис Казанский чаще работает на футболе, чем на хоккее.

Наблюдать за такими матчами по-своему интересно. Зрителей ждет немало открытий. Так один человек вглядывался в площадку, вглядывался и неожиданно спросил у соседа: «А это что, тот самый Михаил Сергачев?» А это действительно был Сергачев, действующий и, видимо, скучающий хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы Бей».

Другие же зрители удивлялись тому, что на стадионе присутствует комментатор, который комментирует все прямо как в телевизоре.

- Это интересная идея, - говорили зрители. Возможно, ее теперь и на матчах КХЛ внедрят.

Результаты первого дня соревнований, пожалуй, не так важны. Тем более, что турнир проходит в течение двух дней. В прошлом году, например, выиграла «Политика». И в 2024-м тоже эта команда победила. Но, говорят, что «Бизнес» очень хочет взять реванш. Да и хоккеисты СКА-80, за которых играли представители администрации города и депутаты, усиленные Максимом Чудиновым, были серьезно настроены. Тем более, что тренирует их Игорь Ларионов. А он не любит проигрывать. Кстати, «СКА 80» означает не 1980-й год, а восьмидесятилетие армейской команды из Петербурга.

Именно этой славной дате посвящен Кубок Росконгресса в этом году.