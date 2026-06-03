На ПМЭФ Россию назвали страной победившего финтеха

Одним из лейтмотивов проходящего в эти дни Петербургского экономического форума 2026 стал разговор о финтехе. Понятие объединяет инновации, которые делают управление деньгами быстрее, удобнее и доступнее, позволяя обойтись без визитов в банки. Феномен финтеха придумала команда Т-Банка. Об этом на полях форума напомнил глава его глава Станислав Близнюк.

— Действительно, это мы придумали саму сущность финтеха. Но сегодня не так много стран, способных делать большие технологические платформы, к которым мы в России давно привыкли. Таких стран даже не десять, намного меньше. Мы можем гордиться не только балетом, космосом, атомом, хоккеем, но и финтехом, — сказал топ-менеджер на площадке летнего фестиваля «Т-Двор», который проходит в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ.

Станислав Близнюк напомнил, что с внедрением финтех-идеи начался новый этап развития всей банковской отрасли. Финучреждения к любому решению стали подходить с научным подходом — от выдачи кредита до внедрения нового сервиса. Это и сделало Россию страной победившего финтеха.

На площадке обсуждали, что еще десять лет назад банкинг представлял из себя жесткую и дорогую индустрию. Направления развития определяли субъективные мнения начальников, а побеждали те, кто был сильнее. С появлением в банковской среде людей, ценящих научный подход, ключевым драйвером стали технологии. Так появился финтех, а банки стали сервисами ежедневного использования для миллионов россиян. Как отметили участники сессии, сегодня Россию можно назвать страной победившего финтеха.