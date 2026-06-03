Леонид Слуцкий. Фото: Павел Селезнев/ТАСС

В среду, 3 июня, у стенда «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме побывал и известный политик - Леонид Слуцкий. Мне удалось задать ему несколько вопросов. Вот наш разговор…

…- Леонид Эдуардович, недавно мы отметили 80-летие Владимира Вольфовича Жириновского. Как это повлияло на нынешнего руководителя ЛДПР, лично - на ваши помыслы и свершения? Как дальше вы жить собираетесь?

- Ровно так же, Александр, как собирался жить и жил до 80-летия основателя нашей партии.

- То есть?

- Руководствуясь заветами, бессмертным наследием Владимира Вольфовича…

И - развивая нашу политическую партию, некогда им созданную. Ради - людей. Мы, как и любая политическая партия в любой стране, в любую эпоху - существуем, живем и работаем ради народа.

Но ЛДПР в особенности соответствует мыслям и чаяниям людей в сегодняшнее очень непростое, но не менее ответственное время.

- Вернемся к наследию Владимира Вольфовича…

- Жириновский действительно бессмертен, его труды долго еще будут изучать…

Его именем будут называть улицы, населенные пункты, также, как и сейчас называют, скверы, корабли, самолеты.

И теперь уже с него берут пример, у него учатся люди, молодежь в том числе, наша талантливая молодежь.

Они, может быть, не знали Жириновского при жизни, некоторым он очень и очень интересен.

Поэтому наследие Жириновского колоссально, бессмертно.

И мы будем дальше гордиться тем, что он основал нашу партию, сегодня - самую быстрорастущую в стране.

Быстрорастущую как по количеству своих сторонников, так и по рейтингу.

- Сейчас очень непростое время. Какие из предсказаний Владимира Вольфовича вам лично дороги? И какие - сбудутся?

- «Комсомольская правда» будет развиваться, расти, ее влияние в обществе и далеко за пределами России будет возрастать не по дням, а по часам.

- Ну, это и понятно…

- Правда, признаюсь честно, это не совсем скромно, но это - лично мое предсказание…

- Спасибо! А если говорить о стране и мире и о предсказаниях самого Жириновского?

- Россия становится центром движения к здравому смыслу, центром формирования безопасной, стабильной, мирной архитектуры на планете XXI столетия.

И это неоднократно звучало (из уст Жириновского. - А.Г.) в разных форматах, и это уже сбылось, и продолжит сбываться.

- Мы знаем, что периодически возникают такие ситуации, как сегодня в Питере. Вы, наверное, видели заявление губернатора Александра Беглова - по поводу атак БПЛА со стороны вооруженных сил нацистского киевского режима. Как вы оцениваете недавнее заявление МИДа, Минобороны, губернатора Санкт-Петербурра? И сегодня эту ситуацию комментировал и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула.

- Я встречался несколько часов назад с Александром Бегловым. Александр Дмитриевич – прекрасный, сильный губернатор, которого уважают и любят петербуржцы.

Ну, а что касается того, о чем вы спросили, - надо побеждать. Побеждать силой русского оружия, к чему мы призываем.

Еще более сплотиться вокруг Президента России, нашего национального лидера… И в ближайшем будущем одержать победу в самой, наверное, крайней схватке с нацизмом в человеческой истории.

И победа эта произойдет быстрее, чем кто-либо может предположить. За страну, за президента и за нашу скорую победу!

- Я знаю, что вы унаследовали какие-то предсказания от своего предшественника… Когда в России наступит еще одно 9 мая?

- 9 мая 2027 года.

- Спасибо!

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