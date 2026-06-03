Бывшая жена Цекало скрыла в суде новый брак, чтобы получить 80 млн рублей на алименты

Александр Цекало и сестра Веры Брежневой Виктория Галушка прожили вместе 10 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные баталии Александра Цекало с бывшей женой Викторией Галушкой продолжаются уже несколько месяцев. Продюсер развелся с сестрой певицы Веры Брежновой в 2018 году после десяти лет брака. Шоумен перебрался в США ради своей новой супруги - американки Дарины Эрвин, но продолжает продюсировать крупные проекты в России.

В Москве Цекало оставил Виктории и двум своим детям шикарный особняк на Рублевке. После развода с продюсером Галушка не афишировала свою личную жизнь. Экс-супруга Цекало перебралась в Латвию и там снова вышла замуж. По словам знакомых семьи, продюсер уже несколько лет не виделся с 13-летним сыном Михаилом и 17-летней дочкой Александрой. Виктория не только лишила шоумена возможности встречаться с детьми, но и настроила их против отца.

При этом Виктория продолжает требовать от бывшего мужа многомиллионные алименты. Причем не только на содержание детей, но и на себя лично. Экс-супруга продюсера подала иск в московский суд, очередное заседание состоится на днях.

«Она намеревается взыскать с Цекало не менее 30 миллионов рублей для себя любимой. И еще 50 - в качестве алиментов на двоих детей. Которых папа не видел уже несколько лет», - рассказали знакомые продюсера «СтарХиту».

По их словам, Цекало не знает точного места проживания своих детей в Латвии. Элитный особняк в Подмосковье, в котором, как он надеялся, Виктория будет жить с сыном и дочкой, Галушка благополучно сдает за шестизначную сумму.

О новом замужестве Виктории стало известно несколько месяцев назад. Однако Галушка скрыла этот факт от суда, ведь в брачном контракте с Цекало, который она подписала, есть пункт, касающийся ее следующего брака. Согласно документу, если Виктория снова выйдет замуж, Цекало освобождается от выплат.

«Однако суд почему-то отказывается делать официальные запросы о семейном положении Галушки и приобщать информацию к делу. То ли не желая затягивать процесс, то ли вставая на сторону женщины», - сообщили знакомые Цекало.

Друзья говорят, что шоумен тяжело переживает разлуку с детьми.

«Что касается алиментов, тут возникают те же вопросы — а на детей ли она требует такие космические цифры? На что они в действительности идут? Ни Сашу, ни Мишу папа не видел и не слышал уже давно, он лишен возможности общаться с наследниками, участвовать в их воспитании. Галушка еще и настроила ребят против отца. При этом, когда речь о деньгах, — тут, значит, вынь да положь!» - возмущаются знакомые Цекало.

В своей позиции Виктория Галушка едина с сестрой. После отъезда из России Вера Брежнева выступила против СВО и активно помогает ВСУ. Певица развелась с мужем, продюсером Константином Меладзе, и сейчас, по слухам, обручилась с новым состоятельным мужчиной. В середине мая она появилась на Каннском фестивале с кольцом, которое украшал крупный бриллиант.