Сфотографирована Фата-Моргана: утопивший «Титаник» призрак появился у берегов Англии

Фата-Моргана, попавшая в объектив 24 мая 2026 года. Мираж видоизменялся со временем. Фото: St Ives Boats @ СОЦСЕТИ

Многих впечатлил, а некоторых встревожил и напугал, таинственный призрак причудливой формы, который 24 мая 2026 года повис над морским горизонтом в Англии. Одним он отдаленно напомнил белого медведя, другие увидели какую-то гигантскую надпись или строительную конструкцию, парившую у побережья Корнуолла (Coast of Cornwall) – самого юго-запада Туманного Альбиона.

В феномене, соткавшем «объект» на пустом месте - там, где помимо воздуха и глади Атлантического океана, ничего не было, эксперты признали Фату-Моргану. Иначе говоря, мираж – красивое явление в атмосфере, которое при определенном стечении обстоятельств может быть смертельно опасным. Именно оно скорее всего и погубило «Титаник» весной 1912 года – не позволило «объехать» айсберг, с которым столкнулось легендарное судно.

Что конкретно являл собой недавно сфотографированный мираж, определить не удалось.

Привет от феи короля Артура

Фата-Моргана – довольно редкая оптическая иллюзия, которая получила свое странное название благодаря персонажу мифов о короле Артуре - злой фее Моргане. В старину считалось, что именно она творила миражи на морях в виде близких островов, причудливых замков, кораблей, которые манили и губили моряков. Потому что на самом деле они располагались совсем в других местах и очень далеко от наблюдателей.

Фата-Моргана возникает в результате так называемой тепловой или температурной инверсии. Это когда теплый воздух ложится слоями поверх холодного, а не наоборот - как обычно. Средний слой образует атмосферный канал, который действует и как линза, и как преломляющая призма. Они-то – природные оптические приборы - и создают миражи, искривляя при этом лучи дугами, повторяющими изгиб Земли и приближая очень удаленные объекты. Иллюзия возникает перед взором наблюдателей, которые находятся внутри самого атмосферного канала.

Мираж танкера, сфотографированный в 2024 году с побережья того же Корнуолла. «Призрачное» тут место. Фото: СОЦСЕТИ.

Вода встает стеной

Известный британский историк Тим Малтин (Tim Maltin), назвал Фату-Моргану главной причиной, по которой «Титаник» столкнулся с айсбергом, пропоров кораблю-гиганту» борт ниже ватерлинии. Ледяную глыбу «замаскировал» мираж – скрыл ее от наблюдателей на «Титанике».

Гипотезу Малтина – на редкость, казалось бы, экзотическую – ныне поддерживают многие эксперты. KP.RU вникла в нее — весьма логичную.

«Титаник» двигался полным ходом по направлению к острову Ньюфаундленд. Ночью 14 апреля 1912 года он вошел в зону, где холодное Лабрадорское течение встречается с теплым Гольфстримом, провоцируя аномальные процессы в атмосфере. Включая температурную инверсию.

Изучив метеорологические данные, Малтин убедился, что инверсия в ту роковую ночь была особенно сильной. Сотворенная ей Фата Моргана - вытянутый мираж, визуально приподнял линию горизонта, размыл его, создав иллюзию ложного. Перед наблюдателями буквально встала стена воды, которая, полностью сливаясь с ночным небом и океаном, и скрыла айсберг. Впередсмотрящие заметили махину слишком поздно. На корабле попытались маневрировать лишь тогда, когда контакта с айсбергом уже было не избежать. А надо было задний ход дать, как говорят знатоки морского дела. Носом бы врезались – может быть, и обошлось бы…

Кстати, в открытом океана, когда в обозримом пространстве больше нет никаких других объектов кроме воды, Фата Моргана чаще всего и возникает в виде стены.

Если в атмосферный канал попадают корабли или даже береговые строения, то наблюдателям кажется будто бы те парят в воздухе. Возможно, что благодаря именно таким миражам и возникла легенда о «Летучем голландце» - корабле-призраке. Не исключено, что иной раз Фата Моргана может «прикинуться» и НЛО.

Как выглядит «стена воды», хорошо иллюстрирует снимок из архива NASA, сделанный в 2008 году в Тихом океане.

Мираж в виде стены воды, сфотографированный в 2008 году в Тихом океане. Фото: NASA

Фата- Моргана 1912 года учинила еще одну трагедию - на спасение пассажиров «Титаника» не сразу отправилась «Калифорния», находившаяся всего в нескольких милях. Могла бы спасти всех, но ее капитан уверял, что просто не видел тонущее судно. Похоже, что говорил правду – тот же мираж мог скрыть от него уже «Титаник».

От миражей добра не жди.

О мистической роли Супер-Луны в катастрофе «Титаника» читайте наш материал.