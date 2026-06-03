На 70-м году умер советник главы Центробанка России Алексей Можин

Скончался советник главы Центробанка Алексей Можин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На 70-м году умер советник главы Центробанка Алексей Можин — об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«3 июня 2026 года ушел из жизни Алексей Владимирович Можин, видный государственный деятель, - сообщается на сайте регулятора. - В декабре 2024 года он вступил в должность советника Председателя Банка России. Но в России и за рубежом он прежде всего был известен как бессменный представитель Российской Федерации в Международном валютном фонде».

На этом посту Можин отработал 32 года (с 1992 по 2024 годы), был дуайеном (неформальный пост, его занимает старший по дипломатическому классу и по времени аккредитации в данной стране представитель — Ред.) исполнительного совета МВФ.

«Алексей Владимирович внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках. Награжден государственными наградами», отмечается в сообщении.

Алексей Можин родился 23 июня 1956 года в Москве, окончил экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, затем работал в Международном институте экономики и права мировой социалистической системы АН СССР, а в начале 90-х курировал в правительстве вопросы взаимодействия с международными финансовыми организациями.

Представлять Россию в МВФ он стал с момента вступления нашей страны в эту организацию — с 1992 года. Причем, с 1996 года до конца срока своей службы в фонде был его исполнительным директором от России. Всего же в МВФ 25 исполнительных директоров, каждого из которых выдвигают страна или группы стран с наибольшим квотами. Директора образуют исполнительный совет фонда, он отвечает за ведение повседневной деятельности МВФ.

2004 год. Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, помощник президента Сергей Приходько, президент России Владимир Путин (слева направо на втором плане) на встрече с директором-распорядителем МВФ Родриго де Рато. Фото ТАСС / Сергей ЖУКОВ

В марте 2022 года между Можиным и некоторыми иностранными представителями возникли напряженные отношения, связанные с ситуацией на Украине. Можин был отстранен от исполнения обязанностей исполнительного директора, сообщала Financial Times (FT). Заодно в МВФ решили временно отказаться от поста дуайена, решив, что в сложившейся обстановке «исполнительный директор от России вряд ли сможет эффективно выполнять эти функции». По данным FT, которые приводит Forbes, российскому представителю якобы еще тогда предложили покинуть эту почетную должность. Он не согласился. Но США, Канада и Великобритания настояли.

В ноябре 2024 года Алексея Можина в МВФ сменила Ксения Юдаева, занимавшая ранее пост первого зампредседателя Центробанка РФ. Непосредственно до назначения в МВФ Юдаева также занимала должность советника председателя Центробанка.

- Мы были знакомы с Алексеем Владимировичем, - рассказал в беседе с KP.RU заслуженный экономист России Павел Медведев. - Советник председателя Центробанка — это такая должность… Я ведь тоже ее когда-то занимал — когда председателем Центробанка был Сергей Игнатьев (предшественник Эльвиры Набиуллиной — Ред.), а у меня истекли депутатские полномочия в Госдуме. Было очень много аналитической работы, я с интересом ей занимался, часто ходил на доклад к Игнатьеву. Подчиненных у советника не предполагается. Эта должность может быть и временным постом на период, когда человек с определенным опытом покинул одно место работы и ждет назначения на другую ответственную работу.

Причиной смерти экономиста стала тяжелая болезнь, сообщает ТАСС.