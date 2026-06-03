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Звезды3 июня 2026 20:33

Алла Пугачева игнорирует Верку Сердючку на Кипре: и вот почему

Алла Пугачева игнорирует Верку Сердючку на Кипре
Ольга ЛИБГАРДТ
Алла Пугачева не пришла на концерт Верки Сердючки на Кипре

Алла Пугачева не пришла на концерт Верки Сердючки на Кипре

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, прилетела на Кипр. Артист дал концерт в Лимасоле. Оценить шоу коллеги в гордом одиночестве пришел Максим Галкин*. Его жена Алла Пугачева отказалась идти на выступление украинского музыканта.

Максим Галкин* без Аллы Пугачевой появился на шоу Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, на Кипре. Галкин* вел себя тихо. Иноагент сидел за отдельным столиком. Похоже, Сердючка его мало интересовала. Большую часть времени юморист что-то тревожно изучал в своем телефоне и даже не смотрел на сцену.

Примадонна отказалась сопровождать мужа-иноагента на мероприятие, которое прошло в местной винодельне. Вероятно, Алла Борисовна не захотела провоцировать злопыхателей на лишние сплетни, которые наверняка бы поползли бы после ее встречи с украинским певцом. Или же просто плохо себя чувствует.

Андрей Данилко спел в кипрской винодельне

Андрей Данилко спел в кипрской винодельне

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

О том, что у певицы начались серьезные проблемы со здоровьем, было известно давно. Сейчас ее пятый муж старается как можно больше времени проводить дома. Недавно Галкин* вернулся с гастролей по США.

У Пугачевой болят ноги. "Да! Я старая. И ничего с этим поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы». Встаешь, думаешь: «Так, надо посидеть, чтоб голова не закружилась, а то встанешь - упадешь еще». Мне главное, чтобы стенты мои не выпали, чтобы ножки мои ходили", - говорила Алла Борисовна.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

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