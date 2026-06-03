«Очень тяжело»: Милана Хаметова рассказала, как совмещает съемки и учебу

Милана Хаметова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

16-летняя Милана Хаметова сыграла главную роль в музыкальном сериале «Двойная жизнь Ми» — российской интерпретации знаменитой «Ханны Монтаны» (с Майли Сайрус в главной роли). Проект будет доступен к просмотру уже 4 июня в онлайн-кинотеатрах Start и «Иви». Первую популярность Милана получила после совместных видео с Давидом Манукяном для соцсетей. Кстати, 33-летний Дава сыграл отца Хаметовой в сериале. У Миланы более 2 млн подписчиков в запрещённой сети, она выпускает песни и активно снимается в кино. В 13 лет девочка уже купила трёхэтажный особняк для своей семьи. Милану, которая заканчивает девятый класс на домашнем обучении, мы встретили на светской премьере сериала в кинотеатре «Каро Октябрь» и задали ей несколько вопросов.

- Милана, буквально вчера ты сдавала основной государственный экзамен. По какому предмету? Поделись впечатлениями.

- Да, я вчера написала ОГЭ по математике. Послезавтра у меня ОГЭ еще по одному предмету. Честно, вообще не переживала перед экзаменом. Абсолютно было все равно, когда шла. Единственное, что меня смущало – это то, что я иду в рандомную школу – то есть, я не знала там ни людей, ни учителей, ни одноклассников. Слава богу, что со мной пошли мои друзья. То есть, нас так распределили, что мы шли втроем. По ощущениям, все сдала, все супер, впереди еще три предмета.

- Я так понимаю, что у тебя домашнее обучение?

- Да, у меня домашнее обучение, но пишу ОГЭ я в рандомной школе.

- Тебя узнавали в школе?

- После экзаменов ребята просили фотографию.

- А как преподаватели отнеслись?

- Нормально. Просто когда учишься на онлайне, то ты привязываешься к одной школе, которая уже направляет тебя в другую для сдачи ОГЭ. Поэтому там не было такого – ой, ты учишься онлайн… То есть, там половина таких была. Но единственное, одна учительница меня узнала: «Ой, ты учишься онлайн, ты у нас звездочка». Я такая: «Окей». Ну, мы просто долго не могли найти мою аудиторию, мы с ней ходили вместе болтали, она меня единственная узнала.

Милана Хаметова и Давид Манукян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- А ты уже определилась с будущей профессией?

- Думаю, да. Я хочу стать актрисой. Развиваться именно в этой индустрии. И очень надеюсь, что все получится.

- У твоей героини есть парень. А у тебя?

Конечно, есть такое, но не будем об этом. Все-таки личное – не публичное.

Милана Хаметова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Как ты находишь на все время? И сниматься, и учиться, и сдавать экзамены?

Тяжело. Очень тяжело. Потому что вот даже сейчас, когда у меня экзамены, я попросила мне максимальное время выделить для подготовки, но у меня каждый день проекты и у меня на подготовку вот только один день. Каждый день мне нужно готовиться, а также отдыхать от экзаменов. Плюс у меня какие-то премьеры, мы постоянно что-то снимаем. Ну, в целом стараюсь все вывозить. Конечно, в некоторых моментах тяжело, но все-таки это работа и это дело, которым я увлекаюсь и которое меня вдохновляет, поэтому я не жалуюсь.

Милана Хаметова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Как выглядит твой идеальный выходной?

- Наверное, чтобы я выспалась и пошла погуляла с друзьями, с подружками, встретилась с ними и ничего не делала.

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