Росгвардейцы, выполняющие задачи специальной военной операции, повышают навыки стрельбы Фото: скриншот видео.

Военнослужащие войск национальной гвардии, выполняющие задачи в зоне спецоперации, систематически проводят стрельбы на полигонах Донецкой Народной Республики из различных видов оружия как днем, так и ночью.

В ходе занятий по боевой подготовке росгвардейцы отрабатывают ведение огня из пулеметов Калашникова, гладкоствольных ружей. Поступил со складов также пулемет Дегтярева.

Росгвардейцы тренируются сбивать украинские дроны из пулеметов Дегтярева

Отметим, пулемёт Дегтярева калибра 7,62-мм. массово использовался в качестве основного оружия огневой поддержки пехоты вплоть до конца Великой Отечественной войны. Им также вооружали подразделения войск НКВД, которые заступали на охрану особо важных объектов и предприятий промышленности. Патроны ручного пулемёта сохраняют убойную силу на расстоянии до 3500 м., а патроны с бронебойно-зажигательной пулей из старых цинков и сегодня позволяют сбивать ударные дроны самолётного типа.

Бойцы сдают нормативы по стрельбе из пулемета с разных дистанций, в движении и со сменой позиций, совершенствуя индивидуальную и групповую огневую подготовку.

«Проведение учебных стрельб позволяет поддерживать боевую готовность подразделений на высоком уровне, что повышает их эффективность при поражении БПЛА противника в боевых условиях», — отметили в Росгвардии.