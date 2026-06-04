Росгвардейцы тренируются сбивать украинские дроны из пулеметов Дегтярева

Фото: скриншот видео.
Военнослужащие войск национальной гвардии, выполняющие задачи в зоне спецоперации, систематически проводят стрельбы на полигонах Донецкой Народной Республики из различных видов оружия как днем, так и ночью.
В ходе занятий по боевой подготовке росгвардейцы отрабатывают ведение огня из пулеметов Калашникова, гладкоствольных ружей. Поступил со складов также пулемет Дегтярева.
Отметим, пулемёт Дегтярева калибра 7,62-мм. массово использовался в качестве основного оружия огневой поддержки пехоты вплоть до конца Великой Отечественной войны. Им также вооружали подразделения войск НКВД, которые заступали на охрану особо важных объектов и предприятий промышленности. Патроны ручного пулемёта сохраняют убойную силу на расстоянии до 3500 м., а патроны с бронебойно-зажигательной пулей из старых цинков и сегодня позволяют сбивать ударные дроны самолётного типа.
Бойцы сдают нормативы по стрельбе из пулемета с разных дистанций, в движении и со сменой позиций, совершенствуя индивидуальную и групповую огневую подготовку.
«Проведение учебных стрельб позволяет поддерживать боевую готовность подразделений на высоком уровне, что повышает их эффективность при поражении БПЛА противника в боевых условиях», — отметили в Росгвардии.