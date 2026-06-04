Рютте внезапно прибыл в Киев Фото: REUTERS.

Накануне украинские БПЛА атаковали объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Есть пострадавшие. В течение прошлой ночи над Ленинградской областью уничтожили 50 беспилотников. Закрывался аэропорт Пулково. В следующую ночь три человека погибли при атаке по Крыму. И в эти же сутки генсек НАТО Марк Рютте внезапно прибыл в Киев. В сообщении «Украинской железной дороги» говорилось: «Этот визит очень важен, поскольку он является жестом солидарности и поддержки альянсом нашей страны. Железная дипломатия — традиционно по расписанию».

А от официального представителя Кремля в это же время прозвучало, что ответы России на атаки ВСУ будут носить системный характер, и СВО продолжается именно для того, чтобы ударов по России не было.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с завотделом Украины Института стран СНГ Иваном Скориковым. Сайт kp.ru приводит самое интересное из беседы.

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ ОСТАЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

- В ту же ночь был атакован пассажирский автобус Москва-Симферополь.

- Казалось, что после удара по Старобельску все красные линии перейдены. Но нет. Они вошли во вкус. Понимая, что на фронте не получается ничего, в Киеве сделали ставку на терроризм. Количество дронов, запускаемых по нашей территории, увеличивается в начале июня по сравнению с началом мая.

ПОЧЕМУ ГЕНСЕК НАТО ПРИБЫЛ В КИЕВ?

- Почему Рютте в среду, когда ВСУ били по Ленинградской области и Енакиево, мирно прибыл в Киев, отчего в столице противника спокойно?

- Здесь пока действует инерция нашего сдержанного дипломатического поведения. Россия проявляла его всегда, до последнего времени. Российское общество такую сдержанность, прямо скажем, не очень-то одобряет. Была даже странная версия, что Рютте экстренно прибыл в Киев, чтобы убедить Зеленского не бить по Питеру в дни проведения там форума. Но визит генсека НАТО в украинскую столицу нигде не был анонсирован, он демонстративный. И, напротив, глава альянса, я уверен, одобрил ранее нанесение ударов по тем целям, по которым они были нанесены. Эксперты подтверждают — удары по Ленинградской области были нанесены не с территории Украины.

- Откуда именно?

- Со стороны акватории Финского залива. Запущены были с территории, контролируемой странами НАТО.

БИТЬ ПО ЗАМКАМ

- Куда надо бить в ответ?

- Наши массированные удары идут исключительно по военным и связанным с ними объектам. В рамках конвенциональной войны. По правилам. Но центры принятия решений известны — Конча-Заспа и Козино под Киевом. Там виллы и бункеры нацисткой киевской верхушки. Удары туда будут существенны. К ударам по коттеджам Зеленского, Стефанчука, Подоляки и всей этой камарильи даже население Украины не воспримет негативно. Когда бьют по замкам воров, тех кто наживается на войне — это психологически скорее позитивно.

- У нас продолжает действовать негласный запрет на удары по Киеву в моменты приезда высоких западных гостей?

- У нас, помимо военного, есть дипломатический трек. Наша дипломатия вынуждена работать с американской администрацией Дональда Трампа, у которого лично отношения с лидерами стран Европы, в основном, натянутые. И лично с Зеленским, который опять вписывается за демократов в их борьбе за конгресс. И наша дипломатия стремится использовать данный шанс на мирное урегулирование. Но, даже если Трамп вполне искренне хочет завершить украинский конфликт как можно быстрее, и получить свою Нобелевскую премию мира, и ударно отметить 250-летие США — у него не получится. Достаточно посмотреть, что его поддержка не помогла его союзнику в Европе Орбану, провал которого так возбудил Киев и Брюссель, что там уже жаждут реванша над этой администрацией Белого дома...