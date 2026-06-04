Участники ПМЭФ пробежали по Петербургу

Фото: Любовь ХОЛОПОВА.

Традиционный благотворительный забег «Борись и побеждай», приуроченный к Петербургскому международному экономическому форуму, в этом году собрал рекордное количество участников. Более 2500 бегунов – от топ-менеджеров крупных корпораций до семейных команд и студентов – вышли на дистанцию, чтобы поддержать спортивный дух, проверить свои силы и помочь тем, кто нуждается в поддержке. В 2026 году забег проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»: его цель – привлечь россиян к регулярным занятиям спортом и популяризировать лёгкую атлетику.

Старт и финиш традиционно расположились в самом центре Петербурга, у Исаакиевского собора. Маршрут длиной 5 километров пролегал по самым живописным улицам Северной столицы. Участники бежали мимо Зимнего и Мраморного дворцов, Марсова поля и храма Спаса на Крови, затем по Невскому проспекту возвращались обратно. Трасса позволила не только проверить силы, но и в комфортном темпе насладиться видами исторического центра.

Фото: Любовь ХОЛОПОВА.

–Вот уже 10 лет основная программа форума начинается с нашего прекрасного забега. Только в 2016 году на старт вышли около 250 человек, а сейчас нас более 2500. Кстати, спортивная программа форума тоже выросла более чем в 10 раз, – поприветствовала участников руководитель спортивной дирекции Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

Главная цель забега – не только пропаганда здорового образа жизни, но и поддержка социально значимых инициатив.

– Мы под руководством министра спорта и Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва подготовили большую программу на форуме. Забег открывает спортивную активность, но самое главное – это большая деловая повестка. Мы открываем стенд Минспорта, проводим международные переговоры, подписываем соглашения. Презентуем спорт, как один из драйверов экономики и политики. Забег же нужен, чтобы собрать всех, показать красоты Петербурга и напомнить: спорт имеет огромное значение, в том числе и в экономике, – отметил директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уранов.

Фото: Любовь ХОЛОПОВА.

Среди мужчин лучший результат показал Николай Ляликов, преодолевший трассу за 14 минут 34 секунды. Серебро у Михаила Захватова, бронза – у Михаила Игушкина. У женщин третье место заняла Мария Сигалова. Второй результат в абсолютном зачёте показала Наталья Кондрашова, первой финишировала Елена Зонова (32 минуты 5 секунд).

– Я действующий спортсмен, мастер спорта по лёгкой атлетике, бег – это моя жизнь. Изо дня в день приходится выходить на пробежку для души. На всех забегах участвую регулярно, а на ПМЭФ – впервые. Сначала пугал старт в 6:30 утра, но если лечь пораньше, встать в четыре, размяться – не так страшно. Впечатления классные: трасса ровная, идеальная, утром прохладно. Очень доволен! – поделился победитель Николай Ляликов.

Организаторы уже планируют новые старты, обещая сделать их ещё более масштабными и запоминающимися.