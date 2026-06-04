Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания

Военнослужащие группировок войск «Центр», «Север», «Днепр» и Южной группировки войск, оснащенные ударными FPV-дронами и другими типами беспилотных летательных аппаратов, успешно поражают различные цели противника на различных направлениях.

В зоне проведения специальной военной операции операторы БПЛА эффективно уничтожают автомобильную технику, включая пикапы и квадроциклы, используемые ВСУ для переброски личного состава и боеприпасов. Особое внимание уделяется борьбе с разведывательными беспилотниками, такими как «Шарк» и «Лелека», а также тяжелыми гексакоптерами «Баба-Яга», которые применяются для корректировки огня.

Опубликованы кадры боевой работы российских операторов дронов на передовой

Как можно увидеть, точечные удары наносятся также по объектам логистики, бронированной технике, включая Хамви и «Казаки», а также американской 155-мм гаубице М114. Российские операторы, применяя FPV-дроны с оптоволоконной системой управления, преодолевают системы радиоэлектронной борьбы противника, обеспечивая гарантированное поражение целей.

Особо отличились на передовой «Южной» группировки войск операторы БПЛА отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» на краматорско-дружковском направлении.

Одним из приоритетных направлений для операторов этого подразделения остается борьба с элементами коммуникационной инфраструктуры ВСУ, обеспечивающими координацию подразделений и работу беспилотных систем.

Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания и уничтожение выявленных объектов.

«Системное подавление средств связи и разведки позволяет нарушать управление подразделениями ВСУ, снижать эффективность применения вражеских беспилотников и затруднять координацию действий противника на данном участке фронта», - подчеркивают в Минобороны России.