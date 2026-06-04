Мадьяр совершенно четко рисует логическую и временную цепочку действий обеих сторон Фото: REUTERS.

Некогда респектабельная, но до сих пор весьма влиятельная британская газета Financial Times сообщила, что Венгрия сняла 17-месячное вето на продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС. Британцы несколько поторопились. Процесс при новом правительстве в Будапеште действительно сдвинулся с места, но новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прекрасно понимает, с кем он имеет дело в лице своих визави в Киеве.

- Украина взяла на себя широкие и всеобъемлющие обязательства в отношении венгерского меньшинства в Закарпатье, - сообщил Мадьяр.

По его словам, Украина согласилась восстановить систему школ для национальных меньшинств, а также расширить использование венгерского языка в образовании, работе учреждений, общественной жизни и политической деятельности в населенных пунктах, где венгры составляют более 10% населения.

Это часть из 11 требований Будапешта к Киеву, которые выставило Зеленскому еще правительство Виктора Орбана, заявив, что без их удовлетворения Будапешт не даст «добро» на начало переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз. Напомним, права венгерского этнического меньшинства на Украине были обрезаны в 2015-м году точно так же, как тогда же попрали права и других нацменьшинств. Но у венгров нашлись серьезные защитники, имеющие такой статус, что у Киева нет никаких шансов его проигнорировать. И 11 лет, прошедших с того момента, показали венграм (как на Украине, так и в Венгрии), как стоит относиться к уверениям Киева.

- Если Украина внесет соответствующие изменения в свое законодательство, венгерское правительство согласится на открытие первого этапа переговоров о вступлении в ЕС, - пообещал Мадьяр.

То есть, налицо классическая схема: утром – деньги, вечером - стулья. Можно и утром стулья, а вечером деньги, но деньги вперед.

Мадьяр совершенно четко рисует логическую и временную цепочку действий обеих сторон. Только обещаний из Киева ему явно недостаточно, даже если украинский «Просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский будет клясться мамой и «давать зуб». Только голосование в Верховной раде и вступление изменений в законную силу откроет Киеву путь к переговорам.

Зеленский рано обрадовался смене позиции Венгрии по Украине Фото: REUTERS.

При этом, накануне венгерский премьер-министр Мадьяр на переговорах с немецким канцлером Фридрихом Мерцем еще раз подтвердил, что позиция Венгрии по отношению к украинско-российскому конфликту не изменилась, и Будапешт по-прежнему не будет направлять Киеву в помощь ни солдат, ни вооружения (на последнее на Банковой очень рассчитывали, поскольку в Венгрии остались оружейные склады еще со времен Варшавского договора). А, кроме того, как подтвердил Мадьяр, не претерпела изменений и другая принципиальная позиция его страны – Будапешт категорически возражает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Только на общих основаниях и в порядке общей очереди.

Так что, на данный момент радость Зеленского и его британских кураторов от изменения позиции Венгрии в отношении Украины можно считать преждевременной.

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