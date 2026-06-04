Алексей Русских на ПМЭФ-2026 рассказал о развитии Ульяновской области. Фото: предоставлено КП - Ульяновск

С 3 по 6 июня делегация Ульяновской области работает на Петербургском международном экономическом форуме. Для региона ПМЭФ — это возможность представить инвестиционный и промышленный потенциал, заключить новые соглашения и привлечь партнёров.

Ульяновская область сегодня входит в число динамично развивающихся регионов Поволжья: здесь реализуются крупные проекты в авиастроении и атомной отрасли, развивается сельское хозяйство, действуют льготные условия для инвесторов.

В дни форума губернатор Алексей Русских стал гостем открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда». В интервью он рассказал о состоянии экономики, новых точках роста, инвестиционных проектах и о том, почему регион становится всё более привлекательным для бизнеса, специалистов и молодых семей. Подробности — в эксклюзивном материале «КП — Ульяновск».

«Промышленность остаётся главным драйвером экономики»

— Алексей Юрьевич, последние годы Ульяновская область регулярно входит в число регионов-лидеров по темпам промышленного развития. Как сегодня чувствует себя экономика региона?

— Несмотря на все вызовы последних лет, экономика региона демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к новым условиям. Если говорить о промышленности, то она действительно развивалась очень высокими темпами. По ряду показателей Ульяновская область занимала лидирующие позиции не только в Приволжском федеральном округе, но и в масштабах всей страны.

Основу промышленного потенциала региона составляют отрасли, которые десятилетиями формировали экономику области. Это прежде всего автомобилестроение и авиастроение.

Сегодня на «Авиастаре» реализуется масштабная программа модернизации. Это один из крупнейших проектов технического перевооружения в отечественном авиапроме. Предприятие получает новое оборудование, расширяет производственные мощности, осваивает современные технологии.

Не менее важную роль играет Ульяновский автомобильный завод. Многие помнят сложнейший 2022 год, когда из-за санкционного давления под угрозой оказались целые производственные цепочки. Благодаря слаженной работе команды менеджеров, руководства и собственников удалось перенастроить логистические цепочки. В итоге завод выпустил те 40 тысяч автомобилей, которые и должен был выпустить.

Это хороший пример того, как российская промышленность смогла адаптироваться к новым условиям.

Сегодня мы активно развиваем и новые отрасли. Это альтернативная энергетика, производство композитных материалов. Если говорить о втором по величине городе региона — Димитровграде, то это ядерная наука. Институт атомных реакторов сейчас реализует крупный инвестиционный проект — строительство многоцелевого нового реактора на быстрых нейтронах. Планируем, что в 2028 году он будет запущен, он станет важнейшим объектом не только для региона, но и для всей российской науки.

Конечно, в 2026 году темпы роста несколько замедлились. Это связано с общей ситуацией в экономике. Однако важно понимать, что, несмотря на это, последние три года были периодом очень быстрого роста. Сейчас требуется определённая коррекция. Думаю, к концу 2026 года эти сложности будут преодолены, и в 2027 году мы снова выйдем на нормальную траекторию роста. По крайней мере, мы на это рассчитываем и для этого работаем.

Фото: предоставлено КП - Ульяновск

Молодёжь всё чаще остаётся дома

— Несколько лет назад одной из самых серьёзных проблем региона называли отток молодёжи. Сейчас складывается впечатление, что ситуация меняется: выпускники вузов и колледжей всё чаще остаются работать в регионе, в том числе выбирают не только Ульяновск, но и районы, сёла. За счёт чего удалось переломить эту тенденцию? Какие два-три фактора, на ваш взгляд, сегодня сильнее всего помогают удерживать и привлекать молодёжь?

— Вы абсолютно точно подметили: сейчас отток молодёжи из региона стал существенно ниже даже по сравнению с 2021 годом, когда я приехал работать в Ульяновскую область. Тогда это действительно была проблема номер один. Мы начали анализировать причины. Оказалось, что дело не только в зарплатах. Молодым людям нужна перспектива. Они должны понимать, что смогут реализовать себя профессионально, создать семью, приобрести жильё, получить качественную городскую среду и возможности для развития. Работа велась комплексно.

Я постоянно встречаюсь с молодёжью: с выпускниками, старшеклассниками, студентами колледжей, техникумов и вузов.

Что нужно для того, чтобы молодёжь оставалась в регионе и не стремилась уехать? В первую очередь — точки приложения труда. Должны быть созданы хорошие, достойные и современные рабочие места с комфортными условиями и хорошей заработной платой.

Также важны качество жизни, благоприятная городская среда, возможность реализовать себя, в том числе в творческих профессиях. Не менее значимы меры поддержки, которые помогают получить стартовый капитал для покупки жилья или его аренды.

Это, казалось бы, обычные жизненные вещи. Но если по всем этим направлениям ведётся системная работа, она даёт результат. Тренд, который изначально был для региона очень тревожным, мы, думаю, постепенно переламываем.

Региону нужны инженеры, айтишники и авиастроители

— Кстати, о заработных платах и о рынке труда. В каких сферах сейчас особенно не хватает специалистов?

— Сегодня в регионе активно развивается механообработка практически на всех предприятиях. Поэтому особенно востребованы специалисты по работе на станках с числовым программным управлением, а также наладчики.

Большая потребность есть и в IT-специалистах. В Ульяновской области работают более 1,5 тысячи IT-компаний. При этом три наши компании входят в топ-10 по стране в сфере искусственного интеллекта, а одна из них даже возглавляет этот рейтинг.

Также региону нужны специалисты рабочих профессий среднего звена. Если говорить об «Авиастаре», то в ближайшие годы предприятие планирует набрать ещё около 10 тысяч сотрудников. Для них будут создаваться необходимые условия — в том числе в части строительства жилья и предоставления финансовой помощи при переезде.

Мы рассчитываем не только на ульяновцев, но и будем активно приглашать молодые семьи из других регионов.

В целом сейчас в Ульяновской области открыто свыше 14 тысяч вакансий, и эта потребность сохраняется.

Фото: предоставлено КП - Ульяновск

«Мы видим темпы, с которыми идёт развитие»

— За последний год в Ульяновской области удалось привлечь целый ряд крупных инвесторов. Назовите, пожалуйста, несколько ключевых проектов, которые удалось реализовать в прошлом году.

— Я очень рад, что в регион пришла компания «Севергрупп». Запущен завод «Гиславед», который раньше назывался «Бриджстоун». После ухода японской компании из региона мы встретились с Алексеем Александровичем Мордашовым, генеральным директором «Севергрупп», и его холдинг провёл огромную работу по перезапуску этого предприятия. Сейчас завод выходит на производственные мощности.

Активно развивается и производство алюминиевой банки. В прошлом году была запущена мощная линия, сейчас производственная мощность завода составляет 2,5 млрд банок в год. Это предприятие компании «Арнест» — российской компании, с собственниками которой мы находимся в постоянном контакте, обсуждаем дальнейшие планы развития. Это действительно уникальный, динамично развивающийся холдинг.

Большие перспективы у нас есть в ядерной отрасли — они связаны со строительством нового атомного реактора. Объём инвестиций составляет порядка 150 млрд рублей. Сейчас ведётся работа, рассчитываем выйти к запуску в 2027–2028 годах.

Также активно развивается Ульяновский автомобильный завод. Мы видим темпы, с которыми идёт это развитие, и очень рады этому.

Если говорить о прошлых годах, то отмечу среди проектов компанию «Архбум», производство картонной тары. Также видим перспективу в развитии отрасли композитных материалов.

На самом деле промышленных проектов в регионе много. Я могу долго об этом говорить, потому что всё, что связано с промышленностью, мне очень интересно, и я активно этим занимаюсь.

Рекордный урожай и новая стратегия развития АПК

— Ульяновская область традиционно сильна и в сельском хозяйстве. Какие отрасли, с вашей точки зрения, станут драйверами развития экономики региона в ближайшие годы?

— В 2025 году мы поставили абсолютный рекорд по сбору урожая: преодолели планку в 2 млн 160 тысяч тонн зерновых. Этот тренд продолжается, и, думаю, в этом году мы сможем установить новый рекорд.

Кроме того, достигнут абсолютный рекорд по средней урожайности — 34,8 центнера с гектара. Для нашего региона это очень высокий показатель.

Куда будем направлять усилия дальше? В первую очередь — на развитие животноводства, особенно молочного. В этом направлении у нас сохраняется большой потенциал. Есть несколько глубоко просчитанных проектов. Сейчас их экономика немного осложняется из-за высокой ставки по кредитам, но, учитывая текущие тенденции, думаю, к концу года мы сможем преодолеть этот барьер и перейти к активной фазе реализации.

Также я ставлю задачу переходить к более глубокой переработке сельхозпродукции. Совместно с компанией «Содружество» мы строим крупный логистический портовый комплекс, который позволит отгружать продукцию в сторону Каспийского моря и дальше — в Персидский залив.

Ещё одно важное направление — создание крупного семеноводческого хозяйства. Для хорошего урожая нужна не только благоприятная погода, но и качественные семена. Поэтому мы активно работаем и в этом направлении.

Уверен, что эти шаги обеспечат региону дальнейший серьёзный рост в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания.

Фото: предоставлено КП - Ульяновск

Почему инвесторы выбирают Ульяновскую область

— Какие преимущества есть у Ульяновской области по сравнению с другими регионами в конкуренции за крупных инвесторов?

— Ульяновская область находится в центре России, и с точки зрения логистики мы расположены очень выгодно. Кроме того, у нас есть такая важная транспортная артерия, как река Волга. Это очевидное преимущество, которое не требует дополнительных доказательств.

Вокруг региона сосредоточены крупные города — Казань, Самара, Чебоксары, Пенза. До Москвы всего около 800 километров, а с вводом трассы М-12 до столицы можно доехать за 7–8 часов. Поэтому с точки зрения транспортной доступности у нас действительно сильные позиции.

Кроме того, в регионе есть территория опережающего развития, портовая особая экономическая зона, индустриальные парки. Там для резидентов, которые приходят в Ульяновскую область, действуют максимально комфортные налоговые режимы.

Мы активно помогаем компаниям, которые проводят техническое перевооружение, запускают новые производства, приобретают оборудование. Они могут получать льготные займы через федеральный Фонд развития промышленности. Также мы задействуем региональный фонд развития промышленности.

Очень важен и индивидуальный подход к каждому инвестору. Я лично встречаюсь с инвесторами, знакомлюсь с их проектами, стараюсь сам понять, какие условия необходимо обеспечить, чтобы компания пришла в наш регион.

Такой индивидуальный подход, личный контроль, выгодное расположение и стремление создать максимально комфортные условия дают хорошие результаты.

Главные изменения в жизни региона

— За последние годы очень много в стране сделано в рамках реализации национальных проектов, запущена вторая волна нацпроектов. Какие результаты реализации в Ульяновской области вы считаете самыми главными?

— Ульяновская область — активный участник национальных проектов. Мы задействованы практически во всех направлениях и по итогам ежегодных рейтингов занимаем достаточно высокие позиции.

Я вижу, как меняется настроение людей, особенно в отдалённых районах, районных центрах и сельской местности. Когда приезжаешь на территории, люди подходят и благодарят за ту работу, которая проводится: где-то отремонтировали дом культуры, где-то построили ФАП, где-то привели в порядок поликлинику.

Также важны программы, благодаря которым на территории приходят специалисты — земские тренеры, земские фельдшеры, работники культуры. Всё это, безусловно, влияет на настроение людей, и оно действительно улучшается.

Работы ещё очень много, но прогресс очевиден. И самое главное — его видят сами жители региона.

— Назовите три-пять самых главных изменений, которые вряд ли произошли бы без реализации национальных проектов.

— Мы уже отметили, что отток молодёжи из региона значительно уменьшился. Кроме того, за последние два года у нас выросла средняя продолжительность жизни — на 2,5 года. Если раньше показатель составлял около 71 года, то сейчас мы вышли на уровень 73,5 года.

Также значительно снизилась смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. На 46% выросло количество жителей региона, которые регулярно, из года в год, проходят диспансеризацию. Это важный результат, потому что профилактика напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.

Школы заметно преображаются после капитального ремонта. Часто, когда приезжаешь на 1 сентября или после завершения работ, подходят родители и искренне благодарят за то, что сделано.

Надо честно сказать: в отдалённых районных центрах инфраструктура долгое время не ремонтировалась и не обслуживалась должным образом. Поэтому проекты по ремонту детских садов и школ люди воспринимают очень позитивно.

Жители и родители с большой благодарностью относятся к этой работе — и к правительству региона, и, конечно, к Правительству Российской Федерации.

Фото: предоставлено КП - Ульяновск

Более 800 километров дорог и десятки отремонтированных мостов

— Ульяновцы очень давно ждали обновления транспортной инфраструктуры: строительства и ремонта дорог, мостов… Как изменилась транспортная ситуация в Ульяновске и какие здесь ближайшие перспективы?

— Я начал работать в регионе в апреле 2021 года. Тогда, во время активного таяния снега, в посёлке Тинарка смыло один из мостов. Я лично выезжал на место, мы осмотрели объект и выяснили, что долгое время не проводилось его техническое обследование.

После этого Министерству транспорта была поставлена задача обследовать абсолютно все мосты и мостовые переходы в регионе. Был составлен реестр, и сейчас мы системно занимаемся их ремонтом.

Безусловно, большую помощь оказал национальный проект «Безопасные качественные дороги», а сейчас мы проводим эту работу уже по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Около 40 мостов мы уже отремонтировали. В Ульяновске привели в порядок главную транспортную артерию — Минаевский мост, построили современные развязки.

Сейчас достраиваем ещё один мост через Свиягу.

Если говорить о дорогах, то за это время только по нацпроекту удалось отремонтировать более 800 километров. Автомобилисты также достаточно высоко оценивают работу, которая проводится.

При этом остаётся ещё много задач, связанных с развитием пассажирского транспорта. Это направление требует серьёзных инвестиций. Но программу мы уже разработали и сейчас будем планомерно её реализовывать.

Год «Авиастара»

— Этот год объявлен в Ульяновске Годом авиастроителя. Какое место это предприятие с очень большой историей сегодня занимает в жизни региона? И как планируете праздновать круглую дату?

— Это крупнейшее авиастроительное предприятие не только Ульяновской области, но и всей страны. Строительство авиакомплекса в Ульяновске стало последней Всесоюзной комсомольской стройкой. Объём инвестиций, которые тогда были вложены, сопоставим со строительством Байкало-Амурской магистрали.

Мы очень благодарны Президенту России за то, что он подписал указ о праздновании 50-летия начала строительства авиакомплекса в Ульяновске. Ещё одно важное событие: указом Президента коллектив «Авиастара» награждён орденом Почёта.

Запланирована большая программа мероприятий. Основной день празднования — 19 июня 2026 года. К этой дате в Ульяновске реализуется много проектов по благоустройству: приводятся в порядок дворовые территории, дорожная инфраструктура, учреждения культуры и спорта.

Также готовится большая культурная программа. Мы ожидаем прибытия большого количества уважаемых гостей.

Пользуясь случаем, хочу пригласить всех 19 июня на праздник. Будет очень интересно: в завершение дня авиационная группа «Русские витязи» покажет своё мастерство над Волгой. Думаю, это будет яркое, красивое событие, которое запомнится на долгие годы.

От родины Ленина до Сенгилеевских гор

— На празднование 50-летия «Авиастара» в город совершенно точно приедет большое количество желающих посмотреть и поучаствовать именно в этом мероприятии. Ну а если мы в целом поговорим о туристе, который впервые приедет в Ульяновскую область, что ему обязательно нужно увидеть?

— Ульяновская область — это родина Ленина. Конечно, нужно посетить музей-заповедник «Родина В. И. Ленина», дом, где в школьные годы жил Владимир Ильич.

Помимо этого, считаю, что туристу, особенно тому, кто любит активный отдых, будет очень интересно побывать в нашем национальном парке «Сенгилеевские горы»: походить по тропам, посетить так называемую «Тропу сурка», подняться на вершины — Шиловскую шишку и Гранное Ухо, с которых открываются просто сумасшедшие виды на Волгу.

Сейчас эти объекты у нас благоустроены: там можно комфортно взобраться на то же Гранное Ухо, сделать уникальные фотографии, сходить на гору Арбуга — с неё также открываются очень интересные виды.

Ещё есть такое уникальное место — Ундория. Это палеонтологическая зона. Мы буквально несколько недель назад открыли новый палеонтологический музей. Это такой объект притяжения, который, думаю, родители с детьми будут с удовольствием посещать. Можно пройтись по экотропе и дойти до места, где можно найти останки динозавров, ихтиозавров.

Ну и, конечно, туристу стоит полюбоваться изделиями, которые делают из нашего камня — симбирцита. Это волжский янтарь, камень, который обладает потрясающей энергетикой. У нас сейчас создаётся целая индустрия по обработке этого камня. Вот те вещи, которые, я считаю, нужно обязательно увидеть, посетив Ульяновскую область.

«Главное — меняется настроение людей»

— Если сравнить Ульяновскую область образца 2021 года и сегодняшнюю, то какие изменения в городской среде и инфраструктуре в первую очередь вы сами лично замечаете?

— Конечно, из года в год видны изменения, которые происходят во внешнем облике города Ульяновска и других городов нашего региона. Появляются новые общественные пространства, где гуляет большое количество жителей, появляются современные спортивные объекты.

Например, построены Центр спортивной борьбы и Дворец единоборств, завершаем строительство крытого футбольного манежа — его с нетерпением ждёт вся наша футбольная общественность.

Меняется и образовательная среда: как я уже говорил, школы приобретают абсолютно другой вид, обновляются детские сады.

И самое главное — меняется настроение людей. Несмотря на то что продолжается специальная военная операция и это, конечно, оказывает существенное влияние на настроение, позитив всё равно присутствует.

Я уверен, что жители нашего региона, да и всей страны в целом, видят, какие изменения к лучшему происходят. Эти изменения невозможно остановить, поэтому мы и дальше будем развивать Ульяновскую область и Россию-матушку в целом.

Алексей Русских на ПМЭФ-2026 — о развитии Ульяновской области

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