Командир штурмовиков с позывным Фет: люди к нам приходят в основном духовитые

В результате воздушной разведки было обнаружен замаскированный опорный пункт и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расположенные в лесополосе. Фото: Минобороны РФ.

Кадры Минобороны России из Запорожской области: в результате воздушной разведки было обнаружен замаскированный опорный пункт и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расположенные в лесополосе.

Информация о местонахождении объектов была немедленно передана подразделениям беспилотных систем, которые сразу подавили систему РЭБ противника.

Разведчики ВС РФ зашли к противнику с флангов и внезапно атаковали гранатами

После этого, посредством дальнейшей воздушной разведки, было зафиксировано перемещение противника в лесополосе. Проследив за этими группами, удалось точно установить в густой растительности расположение позиций ВСУ и нанести по ним удар.

Командир отделения, позывной «Легион» Фото: Минобороны РФ.

В это время штурмовые группы разведчиков группировки «Восток» обошли противника с флангов и внезапно атаковали. В результате быстротечного стрелкового боя, сопротивление было подавлено, блиндажи зачищены, а позиции заняты.

Командир отделения с позывным «Фет» отметил слаженность действий и постоянный контроль ситуации с помощью дронов, которые отслеживали перемещения противника и отражали атаки вражеских БПЛА. А командир отделения «Легион» описал тактику захвата: внезапное проникновение в тыл, использование гранат и тщательная зачистку позиций.

Командир отделения с позывным «Фет». Фото: Минобороны РФ.

«Люди к нам приходят в основном духовитые, моральный боевой дух наших воинов сильнее», - подчеркнул командир подразделения.

В результате скоординированных действий, опорный пункт врага перешел под контроль наших воинов.

«Управление боем, включая взаимодействие штурмовых групп и операторов БПЛА, велось через штатные отечественные системы связи. Попытки противника контратаковать и вернуть утраченные позиции были успешно пресечены», - отметили в военном ведомстве.

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