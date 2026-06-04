Владимир Путин отвечает на вопросы мировых агентств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме проведет встречу с главами информационных агентств. Встреча пройдет в Константиновском дворце в формате «вопрос-ответ». KP.RU публикует полную стенограмму интервью Владимира Путина на ПМЭФ мировым агентствам 4 июня 2026 года.

Полная стенограмма интервью Владимира Путина на ПМЭФ-2026 4 июня 2026 года

А.Кондрашов: Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогие гости!

Позвольте сразу сказать Вам большое спасибо, что всё это время Вы придерживаетесь неизменной традиции, когда лидеры мировых информационных агентств в дни проведения Петербургского международного экономического форума приезжают сюда, в Северную столицу, для откровенного разговора с Вами, и приглашаете на эту встречу наших коллег – агентство ТАСС.

Надо сказать, что некоторые наши гости заранее нас предупредили о том, что привезли очень острые вопросы, и мы на самом деле их предупредили, в свою очередь, что у Вас могут возникнуть к некоторым журналистам из некоторых стран тоже свои вопросы.

В.Путин: Нет, я вопросов задавать не буду. Я не журналист. Вы будете задавать, я буду отвечать.

А.Кондрашов: В любом случае пожелаем, чтобы наша встреча сегодня была открытой, откровенной и динамичной, потому что смысл этих встреч в том, чтобы, как и в предыдущие разы, всё разлеталось сотнями молний по всему миру, потому что люди, здесь сидящие, и агентства, которые они представляют, формируют больше чем три четверти всего информационного потока на планете.

Поэтому мы не будем сегодня придерживаться никаких законов по алфавиту, но одну деталь оставим неизменной – пусть нашу дискуссию начнёт представительница лучшей половины журналистики, и это будет Кажибаева Раушан Жанабергеновна, она генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Казахстана.

Пожалуйста, Раушан Жанабергеновна, Вам первый вопрос.

Р.Кажибаева: Большое спасибо.

Уважаемый Владимир Владимирович! У меня к Вам сразу два вопроса.

Буквально на днях состоялся Ваш государственный визит в Казахстан. Визит прошёл очень успешно, и однозначно он стал одним из значимых событий двусторонней повестки текущего года.

В рамках визита Вы и наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев приняли совместный документ о семи основах дружбы и добрососедства между народами Казахстана и России. Вопрос первый: в чём Вы видите значимость этого документа?

И второй вопрос. Одной из самых обсуждаемых тем Вашего визита стали амурские тигры, которых Россия подарила Казахстану. Президент Токаев назвал этот дар изюминкой визита. Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что это не только и не просто экологический проект, а, скажем так, некий символ, яркий символ доверия между странами? Спасибо.

В.Путин: Отношения с Казахстаном у нас развиваются очень успешно, по восходящей. При этом хочу сразу отметить, что наши казахстанские друзья, партнёры, не такие уж и лёгкие партнёры. У нас почти по каждому вопросу всегда идёт весьма острая дискуссия. Это касается финансовых взаимоотношений, отношений в промышленности, условий инвестиционной деятельности, каких-то крупных проектов. Но и с одной, и с другой стороны есть желание найти компромисс, который не просто бы устраивал обе стороны, а способствовал бы достижению общих целей. А общая цель – одна: развитие и повышение благосостояния граждан Казахстана и России.

Но у нас, мы хорошо это все понимаем, знаем, нас связывает многовековая история, без всякого преувеличения, и у нас есть известные определённые преимущества, которые достались нам ещё со времён, когда мы находились в составе единого государства. Какие это преимущества? Кооперация прежде всего, единые транспортные связи. И вот Вы задали вопрос на русском языке, я Вам благодарен за это, это тоже важный фактор, который приобретает в известной степени в определённых случаях, и чаще всего, чисто экономическое измерение. Всё понятно, мы понимаем друг друга, говорим на одном языке.

Есть огромный интерес к продолжению тех преимуществ, которые даёт образование, причём уровень образования, развивающегося в Казахстане, и уровень образования, новые тенденции в развитии образования в Российской Федерации. Как Вы помните, мы поприсутствовали с Президентом Казахстана при начале работы системы «Сириус», которая хорошо себя зарекомендовала, наработала хорошие способы поиска и поддержки талантливых детей. Конечно, в Казахстане много талантливых ребят, и их нужно только найти, и этому будет посвящено это направление нашего сотрудничества.

Энергетика, известное дело, промышленность, космос и теперь новый огромный проект, связанный с строительством атомной электростанции в Казахстане. Хочу отметить, что Казахстан – это страна с очень богатыми ресурсами, которые крайне нужны и востребованны во всём мире. Я имею в виду топливо для электростанций, атомных электростанций. Мы сотрудничаем по этому направлению с Казахстаном, сотрудничаем успешно, и уверен, что, опираясь на собственную ресурсную базу и развивая совместный потенциал, Казахстан будет добиваться больших успехов и решит многие задачи в области энергетики, будет диверсифицировать свои энергетические ресурсы, по-моему, до 20 процентов, предполагается, что Казахстан будет получать необходимую электроэнергию за счёт атомной электростанции.

Уран добываем совместно, как я уже сказал, и будем продолжать это делать. Но самое главное не в том, что в Казахстане будут построены блоки атомной электростанции. Самое главное в том, что будет создана новая отрасль. Это касается подготовки кадров, это касается научной деятельности и производственной. Всё это совместно. Это направление чрезвычайно важно и для нас, и для Казахстана.

Будем продолжать работу в космосе, в машиностроении, по многим другим направлениям.

Про гуманитарные связи я уже сказал, образование играет огромную роль. Большое количество казахстанцев учится в российских вузах, и мы очень благодарны Президенту Казахстана за то, что он выступил инициатором создания международной структуры по поддержке русского языка. Это, я считаю, направлено в будущее, направлено на то, чтобы сохранить наши отношения и развивать их по всем направлениям, включая и гуманитарный аспект.

Поэтому, что касается тигров, это вполне естественное дело. Мы просто думаем о восстановлении природы, восстановлении экологии, флоры, фауны. Нам тоже помогают. Например, из Таджикистана нам передавали снежных барсов, за что мы очень благодарны нашим друзьям из Таджикистана. Мы многое сделали для того, чтобы сохранить популяцию дальневосточных тигров. Это, кстати, самые крупные тигры в мире, крупнее нет. Дальневосточные тигры – самые крупные. Примерно похожие тигры были когда-то и в Казахстане, и если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям в Казахстане, мы, конечно, будем это делать.

Я картинку эту наблюдал, она производит впечатление. Кстати, мы здесь проводили так называемый тигриный саммит. Очень много стран в мире озабочены сохранением популяции этих прекрасных животных, и, надеюсь, наше сотрудничество по этому, а также по другим направлениям, связанным с экологией, является очень важным.

Это касается такого совсем прагматичного вопроса, как эксплуатация или использование ресурсов трансграничных рек. Здесь есть о чём поговорить. У нас очень большая работа по этому направлению. Уверен, что всё будет реализовано.

Спасибо.

А.Кондрашев: Владимир Владимирович, слева от Вас находится господин Фу Хуа, он представляет агентство Синьхуа в Китае.

Буквально две недели назад, если Вы помните, он для Вас и для Председателя КНР Си Цзиньпина вместе с агентством ТАСС проводил выставку, и вот спустя две недели он уже у нас в гостях со своим вопросом. Прошу Вас, товарищ Фу Хуа.

Фу Хуа: Уважаемый Владимир Владимирович!

Я рад, что Вы были у нас в Китае, это был замечательный визит, очень успешный. В этом году, конечно, мы проводили очень важную выставку, посвященную юбилейному году наших информагентств. Благодарю Вас, что Вы уделили нам особое внимание. Позвольте мне воспользоваться этим случаем, чтобы задать Вам вопросы.

В мае Вы совершили уже 25-й визит в Китай, и вместе с Председателем Си Цзиньпином обсуждали очень важные вопросы, которые касаются наших международных отношений. Мы посчитали: за эти 14 лет Вы встречались более 50 раз. Это действительно огромный, беспрецедентный результат. Наши отношения являются добрососедскими, дружественными, находятся на самом высоком этапе. Я верю, что этот визит произвел на Вас очень глубокое впечатление. Это тесное взаимодействие – это очень высокий уровень. Каким образом мы достигли его? Как мы пришли к такому беспрецедентному уровню? Это первый вопрос.

Второй вопрос. Мы вместе опубликовали новое всеобъемлющее совместное заявление, и мы, конечно же, придерживаемся Устава ООН и отстаиваем его принципы и цели во всей его совокупности и полноте и защищаем международный миропорядок. Мы являемся победителями во Второй мировой войне. Как мы должны защищать историческую правду? Как мы должны передавать ее для наших будущих поколений, не разрешая никому разрушать эту историческую правду? Эти два вопроса я хотел бы Вам задать.

Спасибо.

В.Путин: Прежде всего, хочу Вас поблагодарить за теплый прием во время посещения Пекина, во время посещения выставки, которую Вы организовали вместе со своим коллегой господином Кондрашовым. Это была очень интересная, содержательная выставка.

Большое спасибо.

Что касается результатов нашего взаимодействия. Я вот на что хотел бы обратить внимание. В последние годы, особенно после начала событий, которые происходят до сих пор на украинском направлении, все чаще говорят: «Россия сделала разворот в сторону Азии. Она поменяла свою политику».

Ничего России не поменяла и никаких разворотов не делала. Договор, который лежит в основе нашего взаимодействия и который является базой для достижения нами сегодняшних результатов (они впечатляют: по разным статистикам где-то под 250 миллиардов долларов оборот у нас торговый, диверсификация происходит мощно, но это началось когда, в 2001 году), мы этот базовый договор подписали в 2001 году. Мы естественные союзники и партнеры. Мы же соседи. У нас огромная общая граница. Соседей не выбирают, это дано. История так сложилась. У нас на протяжении веков и в ходе взаимодействия выработалась определенная система принципов наших отношений. Ни вчера, ни сегодня, ни пять лет назад, а на протяжении столетий вырабатывались принципы наших отношений. Китай быстро, активно развивается. Все занимает большую и большую нишу в мировой экономике, мировой политике, международных делах в целом. Конечно, мы внимательно за этим наблюдали и мы не просто наблюдали, мы работали вместе, сотрудничали. 25 лет назад подписали базовое Соглашение, которое создало хорошие предпосылки и хорошие фундаментальные условия для развития двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Вот результат.

В последние годы по мере роста экономики и диверсификации экономики Китая и экономики России у нас открываются новые и новые возможности, причем по самым разным направлениям. Я сейчас не буду всё перечислять что, на мой взгляд, является существенным и важным. Самое главное то, что в последние годы мы все больше и больше внимания уделяем вопросам, связанным с новой экономикой, основанной на искусственном интеллекте, на информационных технологиях, на достижениях в области биологии, генетики и так далее.

Мы всегда сотрудничали, не в последние пять лет, а всегда сотрудничали в военной области и продолжаем это взаимодействие так, как это было и раньше. Ничего нового в этом смысле не произошло, это просто традиция наших отношений и военной, и военно-технической. Мы думаем вместе над какими-то разработками в этой сфере. И это, повторяю, не связано с текущими пусть и привлекающими внимание весь мир событиями, в том числе и на украинском направлении или даже на Ближнем Востоке. Мы просто работаем и дружим с Китаем, как я уже говорил, не против кого-то, а в интересах друг друга, вот и все.

Здесь, особенно на пути достижений в сфере того же искусственного интеллекта, высоких технологий и лежит будущее нашего взаимодействия. Об этом мы всегда говорим на встречах с Председателем Си Цзиньпином. Кстати говоря, у нас действительно сложились… Он ко мне обращается «мой старый друг», и я это говорю. Это не преувеличение, не фигура речи. У нас сложились доверительные отношения.

Конечно, мы прежде всего руководствуемся национальными интересами наших стран, но они часто совпадают, а личные отношения являются хорошей базой для достижения новых и новых рубежей. Поэтому я считаю, что у нас созданы хорошие предпосылки для развития взаимодействия с Китаем. Уверен, что все задачи, которые мы поставили в ходе моего визита, они будут решены, все цели будут достигнуты.

У нас с Председателем график наших двусторонних контактов отработан на этот год, но не только наш, встречаются, работают правительства, министерства, ведомства и наши ведущие компании, в том числе в сфере энергетики, где, уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем.

А.Кондрашов: Коллеги, кто следующий?

Виджай Джоши, руководитель, генеральный директор и главный редактор индийского информационного агентства PTI.

В.Джоши: Господин Президент, прежде всего благодарю Вас за представленную возможность и за оказанное гостеприимство.

Господин Президент, Вы готовитесь отправиться в Индию на саммит БРИКС, который состоится в сентябре. Мировое сообщество следит за развивающейся динамикой отношений между Россией и Индией. Особо привилегированное стратегическое партнерство между Россией и Индией остается основой отношений между странами, но некоторые наблюдатели отмечают, что отношения Индии с Вашингтоном создают структурные сложности для отношений с Россией.

С Вашей точки зрения, как можно придать новый импульс российско-индийским отношениям? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы обеспечить укрепление российско-индийских связей перед лицом геополитического давления? Как бы Вы описали российско-индийские отношения на нынешнем этапе в нынешних геополитических условиях?

Спасибо.

В.Путин: А Вы сами их назвали, сами их описали. Так и есть на самом деле. Вы сказали, это особо привилегированное стратегическое партнерство. Так и есть. Оно складывалось тоже не вчера, не позавчера, не год, не пять лет назад. Оно складывалось десятилетиями. В 1947 году Советский Союз установил дипломатические отношения с Индийской Республикой и делал все для того, чтобы поддержать становление нового государства. Мы очень рады, что Индия благодаря трудолюбию и таланту индийского народа добилась существенных и значимых результатов в своем развитии.

Все хорошо знаем, все здесь собравшиеся точно знают наверняка, что Индия среди крупных экономик мира демонстрирует на сегодняшний день самые высокие темпы экономического роста. Это не падает с неба, это все результат конкретной работы, прежде всего Правительства под руководством Премьер-министра Моди, потому что такие темпы развития Индия демонстрирует как раз за то время, пока реализуются планы и стратегии, сформированные Моди, как руководителем Правительства Индийской Республики.

У нас много совместной работы, мы уверены, что мы в ближайшие годы выйдем на 100 миллиардов долларов торгового оборота. Сейчас он где-то около 60 – 58 миллиардов. Но у нас есть все предпосылки для того, чтобы работать более активно и добиваться более амбициозных целей.

И здесь не только наши планы в области энергетики, и в том числе атомной энергетики. Куданкулам строится, работает, и новые площадки мы ожидаем, будут решены, и в углеводородной энергетике будем продолжать работать. У нас одна из самых крупных иностранных инвестиций в индийскую экономику, и мы будем продолжать это делать, инвестировать будем взаимно.

Всем хорошо известно, что Индия работает у нас в сфере фармацевтики, и наша компания уже готова многие вещи предлагать. Я не буду все перечислять. Мы наметили очень хорошие, перспективные и далеко идущие планы, которые представляют интерес как для Индии, так и для России.

Но Ваш вопрос для меня прозвучал несколько странно. Вы сказали, что сотрудничество Индии с Соединенными Штатами создают сложности в отношениях Индии с Россией. Ничего подобного нету, уважаемый коллега. Откуда Вы взяли? Мы рады тому, что Индия развивает отношения со всеми странами. Индия – великая страна, 1,5 миллиарда человек, огромная экономика, самая крупная, как говорят, демократия. А как же? Она должна и развивает отношения в своих национальных интересах с теми, с кем считает нужным.

Другой аспект, что Соединенные Штаты пытаются по некоторым вопросам оказывать давление на Индию, в частности, по некоторым вопросам сотрудничества с Россией. Но мне кажется, все уже давно поняли, что давить на Премьер-министра Моди, который возглавляет государство с 1,5-миллиардным населением, бесполезно. Более того, это вредит международным отношениям и двусторонним отношениям, с какой бы стороны это давление ни исходило.

Мы не видим никаких негативных последствий. Мне представляется, что мы сможем договориться со всеми участниками этого процесса. И на сегодняшний день никаких серьезных последствий такого состояния дел мы не наблюдаем. Мы развиваем отношения с Индией, будем развивать и считаем Индию надежным партнером.

А.Кондрашов: Вот как раз США. Джеймс Джордан – один из тех, кто приехал от агентства Ассошиэйтед Пресс задавать жесткие вопросы. Прошу Вас.

В.Путин: Давайте, жестите.

Д.Джордан: Большое спасибо, господин Кондрашов, за организацию этого мероприятия, всегда интересно послушать господина Президента по многим вопросам. Уже три года мы это делаем, всегда это очень интересный опыт. Благодарю Вас.

Господин Путин, Вы хотите контролировать весь Донбасский регион или Вы готовы заключить сделку? Большое спасибо.

В.Путин: Во-первых, одно другого не исключает. Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку – не противоречит друг другу.

Почему Вы взяли, что это находится в противоречии? Вы сослались на заявление господина Рубио. Это серьёзный партнёр, мы с ним в контакте. Он недавно выступал в сенате или в конгрессе. Ясно, что внутриполитическая ситуация в Соединённых Штатах непростая, и кто-то его поддерживает, кто-то его атакует, и что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если Вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении.

Как она выглядит эта ситуация? Она выглядит следующим образом. Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава.

За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилось на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч. В результате принудительной… Людей там, как Вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию. Сейчас скажу об этих последствиях. Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15–16 тысяч в месяц, где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранения. Таким образом, каждый месяц – примерно минус 10 тысяч человек; плюс каждый месяц – примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Насильно людей забирают, мотивации нет никакой, воевать никто не хочет.

Почти официальная цифра: возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно.

В настоящий момент, если Вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику, 100 процентов, и поставила под свой контроль свыше 85 процентов территории Донецкой Народной Республики, ДНР (совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25, сейчас уже меньше 15 процентов), 80 процентов территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме.

Да, западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению для нас, прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет. Просто есть отдельные элементы, но системы нет. Есть Patriot, другие системы, которых катастрофически тоже не хватает. Но системы как таковой не существует. Не существует и ударных систем таких, которые есть у Российской Федерации. Имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования. И есть еще кое-что, что является самым главным – есть патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции.

В перечне вопросов, которые я считаю важными, следовало бы, конечно, упомянуть еще одно обстоятельство. Это наличие собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базы для решения всех задач по обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации. И это укрепляется с каждым месяцем и, безусловно, лежит в основе всех тех достижений и успехов, о которых я только что сказал.

Поэтому, подытоживая, я бы вот что добавил. Мы безусловно готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с Президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы, с тем чтобы мы могли пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.

А.Кондрашов: Получили Вы ответы на все свои вопросы, Джеймс Джордан? Вы сможете задать еще вопросы, если у нас останется время, а пока позвольте, Владимир Владимирович, я задам Вам вопрос.

Те удары возмездия, которые мы сегодня наносим в ответ на разнузданные террористические атаки со стороны Украины по объектам инфраструктуры, которые используют ВСУ, по объектам ВПК, они на наших глазах принимают уже системный характер. Правда не совсем понятна одна из наших последних атак, ударов возмездия, применялся ли тогда «Орешник»? И вообще что нам дает применение такого рода оружия?

В.Путин: Что касается наших новых систем, они появляются, это касается и «Орешника». Но это несколько отличается от того, что мы делали еще в прежние времена, до конфликта на украинском направлении.

Что я имею в виду? Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», а последнее – это вообще… Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.

А.Кондрашов: Спасибо.

Друзья, кто следующий?

Мартин Романчик, ДПА, Германия.

Правда, знаете, я хотел Мартину сначала, если позволите, сам задать вопрос. Вы представляете крупнейшее и основное информационное агентство Германии. Вы по-журналистски обращаете внимание на то, что Ваша страна готовится к войне? Это правда, или это нам так кажется? И что, она правда с Россией собирается воевать?

В.Путин: Я протестую. Можете не отвечать. Вы здесь не на допросе, Вы здесь в качестве следователя, допрашивайте других.

А.Кондрашов: Тогда поговорим отдельно, после этой встречи.

Пожалуйста.

М.Романчик: Я хотел бы ответить на Ваш вопрос. Нет, я так не думаю.

Уважаемый господин Президент, большое спасибо за приглашение.

Я также хотел бы затронуть тематику Украины и хотел бы подхватить вопрос, который уже здесь задавался. Вы говорили о мире. Германия и многие европейские государства хотели бы принять участие в этих мирных переговорах, которые в настоящее время ведутся при посредничестве США, несмотря на войну в Иране. Какую роль может сыграть Германия, какую роль может сыграть Федеральный канцлер? И, если позволите, я дополню этот вопрос. Вы в качестве переговорщика от европейцев говорили о Герхарде Шредере. Помимо Герхарда Шредера кого Вы можете себе представить в этой роли, кто мог бы взять на себя эти посреднические функции со стороны Германии? Спасибо.

В.Путин: Вы сказали две вещи, на которые я хочу обратить внимание. Первое – что Европа хотела бы принять участие в переговорах. Так? А второе – кто, кроме господина Шредера, мог бы выступать в качестве посредника? Одно дело принимать участие в переговорах, а другое – быть посредником. Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт, фактически втягиваются в боевые действия. Какие же они посредники? Посредничество предполагает нейтралитет. Где же здесь нейтралитет? Первое.

И второе. Я с удивлением увидел реакцию на то, что я сказал о господине Шредере как о возможном переговорщике. Началась такая бурная дискуссия: «Нет. Шредер – друг Путина, поэтому он не может участвовать». Он не друг Путина. Он немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать. Немного сейчас в Европе политиков с такими качествами.

Сейчас Европа, в принципе, испытывает, проходит тяжелую ситуацию с энергоресурсами. Но именно Шредер занимался строительством инфраструктурных объектов, таких как «Северный поток», для того чтобы обеспечить экономику Германии надежными дешевыми поставками из России. И более того, он не просто обеспечил поставки, но и связал контрагентов, экономические субъекты, субъекты экономической деятельности, взаимными обязательствами. И важно не то, что у нас с ним просто хорошие отношения. А важно то, что он человек, который преследуя национальные цели своей страны, но все-таки человек, которому можно доверять. В этом же суть проблемы. Ведь люди, которые хотели бы выступать в качестве посредников, это должны быть люди, которым могут доверять обе договаривающиеся стороны. А я, честно говоря, просто не вижу и не понимаю как можно доверять людям, как Россия может доверять людям, которые уже не один год твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения?

В этом же проблема. Мартин, das ist das Problem. Но тем не менее, мы не отказываемся. Пожалуйста, мы и не отказывались никогда от контактов с представителями Евросоюза в том или в другом качестве. В качестве посредников по переговорам с Украиной, я Вам уже сказал, есть проблемы. И думаю, что трудно с этим не согласиться. Но мы не отказываемся от контактов. Им достаточно снять трубку, позвонить. Хотят приехать – пускай приезжают, это же они не хотят. Я, знаете, с удивлением слышал, что Россия такая злобная Россия, перестала поставлять энергоносители в Европу. Да мы не переставали, просто Европа отказалась покупать в надежде на то, что у нас все рухнет. Но убедились уже, что ничего не рухнуло, хватит. Поняли, что это ошибочное направление, взяли бы чуть-чуть изменили. Нет. Настолько публично назаявляли, всяких заявлений сделали, что трудно поменять эту позицию.

Я ничего не буду комментировать, просто хочу сказать, что мы не отказывались. Еще раз хочу это подтвердить. Если кто-то считает целесообразным возродить диалог с Россией – пожалуйста, вот и все. А кто будет со стороны Европы этим переговорщиком? Я не знаю, мы же ничего не навязываем. Это я услышал этот гвалт, что Россия хочет что-то навязывать, кто будет переговаривать. Да ничего мы не навязываем. Естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть. И повторяю еще раз: это все-таки должны быть люди, которым можно доверять. Это все рабочий момент, об этом можно поговорить тихо, спокойно, скажем, на уровне министерств иностранных дел или на уровне спецслужб. Контакты между спецслужбами, кстати говоря, продолжаются.

М.Романчик: Вы говорили о «Северном потоке», уважаемый господин Президент. В настоящее время на Экономическом форуме присутствуют члены партии «Альтернатива для Германии», которые, собственно, и выступают за то, чтобы Россия возобновила поставки газа через «Северный поток». Как Вы оцениваете эту партию? У нас на земельном уровне и потом снова на федеральном уровне состоятся выборы. Чего Вы ждете от этой партии? Как Вы вообще относитесь к этой партии «Альтернатива для Германии»?

Спасибо.

В.Путин: Мне кажется, с моей стороны было бы некорректно давать оценки политическим силам Федеративной Республики. Мы знаем, и я знаю, что, если это соответствует действительности, так во всяком случае меня информировали, что «Альтернатива для Германии» сегодня занимает первую строчку в рейтинге политических партий Федеративной Республики. Она обогнала и ХДС/ХСС, причем уже значительно обогнала, и совсем уже на голову вперед ушла, находится впереди Социал-демократической партии Германии.

Я здесь ничего не хочу комментировать, скажу только одно. На мой взгляд, это происходит потому, что лидеры этой партии могут ясно и четко сформулировать интересы немецкого народа и немецкой экономики и не боятся об этом заявить и готовы за это бороться. И это как раз отражается на рейтингах, на результатах.

Что дальше и как это будет дальше двигаться на политической сцене Федеративной Республики, я не знаю и загадывать не хочу. А что касается оценок, мы приветствуем все политические силы Федеративной Республики, которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Россией, будь то «Альтернатива для Германии» либо любая другая партия. Мы будем работать со всеми, кто хочет работать с нами.

А.Кондрашов: Вот кто точно хочет работать с нами, это Белоруссия.

Белорусское агентство БелТА, Андрей Константинович Мохор, пожалуйста.

А.Мохор: Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович!

Во-первых, благодарю за такую возможность в этой по-настоящему открытой обстановке обсудить темы, которые волнуют не только собравшихся за этим столом. Отношения Белоруссии и России – об этом уже говорилось не раз – могут являться неким эталоном межгосударственного взаимодействия, поиска баланса между интеграцией и безусловным сохранением суверенитета. Даже в ЕАЭС пока нет подобной степени взаимодействия.

Как Вы думаете, как преодолеть наметившийся кризис доверия в отношениях с давними партнёрами, с нашими партнёрами, которые порой действуют фактически на разрыв отношений?

В.Путин: Кризис доверия с партнёрами?

А.Мохор: Да, кризис доверия с нашими партнёрами по постсоветскому пространству. В частности, события, которые развиваются с Арменией.

В.Путин: Вы знаете, ничего такого сверхъестественного здесь нет. Политические силы, которые стоят за действующим Премьер-министром, давно говорят и не стесняются, в открытую это делают.

На самом деле здесь нет ничего плохого. Ориентируются на какие-то западные стандарты, на европейские стандарты. И я считаю, что это право каждой суверенной страны, – которой является Армения, безусловно, – выбирать какие-то приоритетные, как они полагают, и ценные для развития страны, для укрепления независимости, суверенитета, главное и прежде всего экономики, стандарты и партнёров соответствующих.

У нас что вызвало озабоченность? Это то, что в Армении был принят закон о начале – он так и звучит, кстати, Александр Григорьевич на это обратил внимание, я даже забыл про это, а он прямо назвал, как закон называется, – начале процесса присоединения к Евросоюзу. Нормально, ничего здесь такого особенного нет, но Армения же находится, как я уже говорил, – в Казахстане тоже об этом говорили, когда встречались с коллегами, – находится в рамках Евразийского экономического союза. Разные стандарты, техническое регулирование в области сельского хозяйства, в области транспорта, логистики – очень много вещей, которые не совпадают.

Мне бы очень хотелось, чтобы когда-то в исторической перспективе и все эти технические стандарты, логистика и прочее, прочее, прочее – там огромное количество всяких на первый взгляд формальных, но очень важных для развития экономики моментов, – чтобы они и у Евросоюза, и у Евразэс совпадали. Тогда это было бы реально большое, огромное экономическое пространство, как когда-то де Голль говорил, «от Лиссабона до Урала», но на самом деле до Владивостока. Но это невозможно сделать сейчас, просто технологически сейчас не сделать, и несовместима зона свободной торговли Евразэс и ЕС.

Мы, конечно, этим озадачились. Если принят закон, это не просто уже разговор, а закон, мы просили бы наших армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они будут двигаться. От этого зависят организация рынков и форма регулирования внутри Евразэс, ведь мы тоже, так же как в ЕС, по каждому вопросу спорим. Просто даже неудобно говорить, коллеги иногда переходят на повышенные тона и так далее.

Важно, там каждая запятая иногда важна. Но и для нас, конечно, в практическом плане представляет интерес, как будет строиться это взаимодействие. И не только по энергоносителям, хотя это важно, потому что это одно из немногих, что осталось с точки зрения согласования всей нашей политики, – это общий рынок энергоносителей. Видите, даже наших коллег в Германии, естественно, интересуют вопросы, связанные с «Северным потоком». Это важнейшая часть на сегодня. А как же здесь, на постсоветском пространстве, в рамках Евразийского союза тем более важно.

Тем более что сам Премьер-министр Пашинян в своё время, совсем недавно сказал, что он считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба – сделать это как можно быстрее, и всё. У нас никаких претензий. Мы сохраним нормальные отношения с Арменией, по какому бы пути она ни приняла решение идти, вот и всё.

А что касается других стран, несмотря на все сложности согласования, повторяю, мы всё-таки договариваемся, всегда договариваемся. Уверен, что и дальше будем договариваться.

Что касается Армении, Россия настаивала на том по просьбе Армении, чтобы её присоединили к Евразэс. Имею в виду, что по ряду параметров состояния экономики Армения не очень вписывалась в общий контекст. Но сейчас они решили, что надо подумать о другом направлении. Мы не против – пожалуйста. Только просили бы сделать, как можно быстрее определиться и работать с открытыми картами, вот и всё. Так что никакой здесь большой проблемы политического характера я не вижу. Экономико-технические – есть. Надеюсь, мы с этим тоже разберёмся.

Кстати, что касается «Северных потоков». Как Вы знаете, там «Северные потоки» были взорваны, да? Но одна нитка «Северного потока-2», она целая и невредимая. По ней прямо хоть завтра можно начать прокачку российского газа в Федеративную Республику Германия. Достаточно знаете что, и это не шутка, только нажать кнопку, и газ пошёл. Но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики. У нас есть действующий контракт между «Газпромом» и их партнёром, в Федеративной Республике, и контакты сохраняются с «Газпромом», они в контакте. «Газпром» никогда не отказывал и готов хоть завтра поставлять. И партнёры «Газпрома» тоже хотят, они же хотят. Нужно только решение правительства Федеративной Республики.

А здесь возникает знаете что? Вопрос политического характера, вопрос суверенитета. Потому что эта система не только взорвана – я считаю, что это акт терроризма государственного, и думаю, Вы со мной согласитесь, – одна нитка сохранена и может работать, но она находится ещё под американскими санкциями. И если правительство Федеративной Республики договаривается со своими партнёрами, санкции снимают, кнопку нажимаем, и газ пошёл. Хоть завтра. Это вопрос суверенитета: договорится, не договорится, или, не договариваясь ни с кем, просто скажет: нет, мы решили, извините, скажет своим партнёрам в Вашингтоне, но нам нужно, без этого нам очень сложно, мы переживаем очень тяжёлые испытания, такие цены подрывают конкурентоспособность германской экономики, вредят всему Евросоюзу, потому что всё-таки Германия – это локомотив всей европейской экономики, нам нужна эта работающая система. Или договорятся по-мирному, объяснив серьёзность ситуации, вот и всё. Это 25, а при увеличении объёма, можно до 28 миллиардов кубических метров в год подавать. Хоть завтра. Но только «Газпрому» со стороны немецких партнёров нужен ясный ответ: брать-то будут или нет? Потому что иначе мы будем размещать это на других рынках, другим партнёрам будем продавать. Контракт действующий. И не исполняет контракт не «Газпром». «Газпром» готов. Немецкий партнёр не берёт, потому что есть указание из Брюсселя, из Берлина – не брать, запрет. Вот и всё.

Давайте продолжим.

А.Кондрашов: Ближневосточное информационное агентство МЕНА, Египет. Шохрат Ареф, пожалуйста.

Ш.Ареф : Большое спасибо, господин Президент, за приглашение принять участие в этом диалоге.

Мой вопрос: как Вы оцениваете роль Президента Сиси в вопросе установления стабильности на Ближнем Востоке? Какую роль могут сыграть Египет и Россия для снижения напряжённости на Ближнем Востоке?

В.Путин: Президент ас-Сиси – наш добрый друг, у меня с ним очень добрые личные отношения, и, надеюсь, это помогает развивать двусторонние связи. И товарооборот у нас стабильный, растущий, и хорошие перспективы осуществления крупных проектов. Мы уже не один год говорим о создании российской технологической долины в Египте в долине Нила. Сейчас активно работаем над реализацией уже проекта строительства в Египте атомной электростанции. Надеюсь, что в 2028 году уже заработает первый блок атомной электростанции.

Работы очень активным образом продолжаются. Мы привлекаем значительное количество местных специалистов к строительным работам, так что это очень мощный проект, и работаем активно по другим направлениям. У нас доверительные отношения в сфере политического взаимодействия на международной арене. Мы очень высоко ценим усилия Президента ас-Сиси по урегулированию всех ситуаций на Ближнем Востоке.

Сейчас как-то, на фоне происходящих событий вокруг Ирана и Ормузского пролива, забылась трагедия Палестины, но она никуда не ушла. Она никуда не ушла. Здесь Президент Египта вносил и продолжает вносить очень заметный вклад в попытки урегулирования, урегулирования справедливым образом всех проблем, связанных с Палестиной. Естественно, хочу это ещё раз подчеркнуть, по мнению Российской Федерации, фундаментальным способом решения этого вопроса может быть только одно – создание полноценного Палестинского государства.

Я знаю, что Президент Египта активно включён в повестку дня, связанную с урегулированием кризиса на иранском направлении. Он в постоянном контакте находится со всеми участниками этого процесса, и мы с ним тоже в контакте. Мы консультируемся, слушаем, слышим друг друга и учитываем позицию друг друга. И хочу поблагодарить Президента ас-Сиси за то внимание, которое он уделяет развитию российско-египетских отношений. Это очень важно. Египет является одним из самых приоритетных наших партнёров в регионе.

А.Кондрашов: Кто выступал против ближневосточных конфликтов, так это Испания. У нас агентство ЭФЭ, главный редактор, директор международного департамента Хосе Мануэль Санс Минготе. Прошу Вас.

Х.М.Санс Минготе: Да, спасибо.

Хочу поблагодарить наших друзей из агентства ТАСС. Большое спасибо за гостеприимство.

Господин Президент, мой вопрос связан с украинской темой. Что мешает достижению долгосрочного мира на Украине, для того чтобы обсудить легитимные вопросы России, все вопросы, связанные с конфликтом?

Мы видим, и Вы нам об этом говорили, что были продвижения. Но эти достижения достигаются очень медленно, особенно в Донбасской области. Мы видели множественные атаки с обеих сторон. Не является ли это моментом, когда нужно достичь режима прекращения огня, сесть за стол переговоров, обсудить все вопросы? В этих обстоятельствах, возможно, Европейский союз, европейские страны не могут быть посредником, но они могут помочь в поиске решения этой проблемы.

Большое спасибо.

В.Путин: Я полагаю, что, да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договорённостей, о которых мы говорили ещё в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу ещё раз повторить: тогда и перед Анкориджем перед Россией был поставлен вопрос: готова ли Россия пойти на ряд компромиссов? И при посещении Анкориджа, при встрече с Президентом Соединённых Штатов, я сказал, что мы готовы, и сказал, в чём заключаются, могли бы заключаться эти договорённости и эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы.

Потому что если там мир установится – внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Потому что тогда находящиеся у власти люди в данный момент вряд ли будут иметь какие-то хорошие, скажу аккуратно, перспективы для удержания власти.

Да и экономические проблемы нужно решать. Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки – речь идёт о сотнях миллиардах евро – нужно для восстановления экономики Украины. Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок. Вот это вызывает нашу озабоченность, конечно. Но против каких-то экономических интеграций – пожалуйста, ради бога. Европейские эксперты знают, сколько это стоит, и европейские аграрии знают, чем обернётся для них открытие рынков Европы для украинских сельхозтоваров.

Вы знаете, я могу об этом долго говорить, но, отвечая на Ваш вопрос, хочу сказать: да, наверное, Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже. Вот и всё.

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