«Людоедская вспышка» на Солнце несет на Землю экстремальную магнитную бурю

Фото: NASA.
Штормовое предупреждение от Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН»: «Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером (4 июня - прим. ред.) по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких облаков плазмы, выброшенной вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек».
Фото: NASA.
Эксперты Американского космического агентства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) не исключают, что временами магнитная буря достигнет уровня G4 – предпоследнего из самых экстремальных. Усилить возмущение способна так называемая «людоедская вспышка», которую произвело накануне активное солнечное пятно 4455, «плевавшееся» корональными выбросами (СМЕ) в нашу сторону несколько раз. Пятно сейчас «смотрит» прямо на нас.
Один из вылетевших «плевков» оказал столь быстрым, что он догнал предыдущие и вобрал их в себя. Будто бы съел себе подобных. Отсюда, по аналогии с людоедами – каннибализмом, был принят и сам термин - Cannibal CME.
Фото: NASA.
По данным Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, протяженность единой плазменной структуры, которая захлестнет Землю, достигнет 200 миллионов километров. При таких размерах и направлении движения надвигающего облака, как заключили специалисты, «возможность избежать встречи с ним практически отсутствует».
Метео-зависимым людям стоит приготовиться и не особенно напрягаться. Возможно обострение хронических заболеваний.
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