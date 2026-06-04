«Людоедская вспышка» на Солнце несет на Землю экстремальную магнитную бурю

Несколько корональных выбросов слились в один и приближаются к Земле. Фото: NASA.

Штормовое предупреждение от Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН»: «Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером (4 июня - прим. ред.) по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких облаков плазмы, выброшенной вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек».

Астрономы считают, что магнитной бури не избежать. Фото: NASA.

Эксперты Американского космического агентства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) не исключают, что временами магнитная буря достигнет уровня G4 – предпоследнего из самых экстремальных. Усилить возмущение способна так называемая «людоедская вспышка», которую произвело накануне активное солнечное пятно 4455, «плевавшееся» корональными выбросами (СМЕ) в нашу сторону несколько раз. Пятно сейчас «смотрит» прямо на нас.

Один из вылетевших «плевков» оказал столь быстрым, что он догнал предыдущие и вобрал их в себя. Будто бы съел себе подобных. Отсюда, по аналогии с людоедами – каннибализмом, был принят и сам термин - Cannibal CME.

Буря, вызванная облаком плазмы, захлестнувшим Землю, может, согласно расчетам, продлиться несколько дней. Фото: NASA.

По данным Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, протяженность единой плазменной структуры, которая захлестнет Землю, достигнет 200 миллионов километров. При таких размерах и направлении движения надвигающего облака, как заключили специалисты, «возможность избежать встречи с ним практически отсутствует».

Метео-зависимым людям стоит приготовиться и не особенно напрягаться. Возможно обострение хронических заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инопланетяне не при чем: астрономы раскрыли тайну радиосигналов из глубокого космоса