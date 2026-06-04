Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» уже почти завершил испытания после глубокой модернизации и скоро вернется на службу в Военно-морской флот. Фото: ITAR-TASS

Ох, давненько, давненько наш ВМФ не принимал в боевой состав надводных кораблей такого могучего класса. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» уже почти завершил испытания после глубокой модернизации и скоро вернется на службу в Военно-морской флот.

Знающие толк в кораблях китайские спецы уже разразились эпитетами в адрес нашего обновленного крейсера. А заодно и постращали американцев: «Худший кошмар ВМС США», «Россия возвращает в строй советского «монстра», «Возрожденный корабль не имеет себе равных по огневой мощи во всем мире», - пестрят заголовки китайских СМИ.

Аналитики, оценившие обновление, называют Нахимова «худшим кошмаром» для авианосной группы ВМС США. И даже обычно очень ревнивый и на все лады расхваливающий достоинства американских кораблей обозреватель издания The War Zone Томас Ньюдик вынужден был сквозь зубы назвать возвращение советско-российского крейсера «значимым моментом как для российского флота, так и для глобального баланса сил».

КОГДА КРЕЙСЕР АДМИРАЛ НАХИМОВ ВЕРНЕТСЯ В ВМФ РФ

Учитывая, что несколько лет назад встал на ремонт наш единственный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (и пока неизвестно, когда вернется он в строй), такое пополнение с лихвой компенсирует «пробоину» в боевых порядках российского ВМФ.

Несколько лет назад наш единственный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт (и пока неизвестно, когда вернется он в строй). Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Флот заждался ветерана, построенного еще в годы существования СССР и размещенного в ремонт аж 12 лет назад (сроки окончания работ должны были завершиться в 2018 году).

В военно-морской среде было немало пессимизма: «а надо ли отправлять на модернизацию корабль, которому «скоро на пенсию»?» Что новый корабль построить будет дешевле. Но думающие по-иному адмиралы и кораблестроители сумели доказать, что у Нахимова есть добротная основа для обновления «по последнему слову техники». Что и было сделано.

А сегодня корабль уже сдает последние госэкзамены и готовится к возвращению в состав ВМФ России после модернизации. Вот на это и обратили внимание китайские журналисты, опубликовавшие в издании 360kuai восторженную статью.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕЙСЕРА

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов»:

Водоизмещение — 25 860 т

Длина — 250 м

Ширина — 25 м

Высота — 59 м

Мощность двигателей — 140 000 л.с. (2 ядерных реактора)

Скорость хода — 32 узла

Дальность хода — более 1000 км

Экипаж — 750 человек.

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов». Фото: USN/commons.wikimedia.org

ВООРУЖЕНИЕ АДМИРАЛА НАХИМОВА

Зенитная артиллерия, ракетное вооружение, противолодочное вооружение, артиллерия. Есть 20 вертикальных подпалубных пусковых установок ударных крылатых ракет комплекса «Гранит», которые на Западе называют «убийцами авианосцев», 96 ракет зенитно-ракетного комплекса ПВО корабля дальней зоны поражения «Форт» (аналог сухопутного С-300) и 128 ракет комплекса ЗУР «Кинжал» (наземный «Тор»).

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О МОДЕРНИЗАЦИИ КРЕЙСЕРА

«Адмирал Нахимов» после модернизации получил 80 ячеек УКСК (универсального корабельного стрельбового комплекса) под крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Циркон».

На корабле в настоящее время 96 шахт для зенитных ракет морского варианта С-300ФМ/ЗРС С-400.

Крейсер оснащен противолодочным торпедным комплексом «Пакет-НК».

Существенно повысят возможности корабля многофункциональные зенитно-ракетные комплексы ЗРПК «Панцирь-М».

По признанию многих военных экспертов, «Адмирал Нахимов» стал самым мощно вооруженным кораблем из ныне существующих в мире. Такое разнообразное вооружение наделяет его всесторонними возможностями ведения боевых действий. И делает его одним из самых грозных надводных боевых кораблей в мире.

МНЕНИЯ

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов:

- «Адмирал Нахимов» окажется самым современным кораблем с точки зрения ударного оружия, радиотехнических средств и противовоздушной обороны».

Американский журнал Military Watch:

«Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем из стоящих на вооружении ВМФ России».