Певица Валерия «спрятала» Иосифа Пригожина от посторонних глаз на фоне слухов об их разводе

Валерия впервые прокомментировала слухи о расставании с Иосифом Пригожиным. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Валерия впервые прокомментировала слухи о расставании с Иосифом Пригожиным. Поводом стали публикации, в которых утверждалось, что супруги якобы разводятся и уже начали делить совместно нажитое имущество.

На фоне этих разговоров артистка записала видео во время прогулки по Москве. В кадре рядом с ней появился и сам Пригожин, которого, как пошутила певица, не получается вместить вместе с ней в объектив.

«Покажи меня, пожалуйста. Че ты меня прячешь ото всех?» — посетовал продюсер.

«Мы с тобой вдвоем не помещаемся», — смеясь, сказала Валерия супругу.

Затем певица иронично высказалась о появившихся публикациях. «Что ж такое пишут? Мы, оказывается, имущество делим, разводимся. Ты разводишься со мной, нет? Так что, друзья, не читайте с утра советских газет. Хорошего всем настроения», — обратилась артистка к подписчикам.

Напомним, Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже более двух десятилетий и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако в конце прошлого года певица впервые рассказала о тяжелом испытании, которое супругам пришлось пережить. В интервью Яне Чуриковой артистка призналась, что около десяти лет назад потеряла ребенка от мужа. По словам Валерии, тогда она даже не подозревала о беременности. В тот период певица тяжело заболела и проходила лечение сильными антибиотиками.

«Я не знала, что беременна. Я жутко заболела и принимала какие-то чудовищные антибиотики. Не удалось сохранить. Мы даже имя уже придумали», — рассказывала исполнительница. Валерия признавалась, что до сих пор вспоминает ту историю с большой болью.

У певицы трое детей от второго брака с продюсером Александром Шульгиным. У Иосифа Пригожина также трое детей от предыдущих отношений. Несмотря на периодически возникающие слухи о проблемах в семье, супруги продолжают оставаться вместе уже больше двух десятилетий. Уже 5 июня пара отметит 22 года со дня свадьбы.

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