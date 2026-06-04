Скрывала до последнего: звезда «Молодежки» Анна Михайловская родила второго ребенка

Анна Михайловская Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Для поклонников Анны Михайловской новость о родах актрисы стала полной неожиданностью. Звезда сериала «Молодежка», которая долгое время не афишировала свою беременность, сообщила о рождении второго ребенка лишь после возвращения домой из роддома.

О радостном событии актриса рассказала в соцсетях. Михайловская опубликовала снимок из автомобиля, на котором рукой придерживает автолюльку с новорожденным малышом. «Домой. С новым человеком», — лаконично подписала кадр артистка.

При этом ни пол ребенка, ни его имя Анна раскрывать не стала. Зато поклонники и коллеги поспешили поздравить актрису с пополнением в семье. Среди тех, кто оставил теплые пожелания, оказались и звездные друзья Михайловской, в том числе Лиза Моряк, Настасья Самбурская и Глафира Тарханова.

Анна Михайловская родила второго ребенка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

О том, что актриса готовится снова стать мамой, публика узнала лишь на поздних сроках беременности. Поэтому новость о рождении малыша стала для многих приятным сюрпризом.

Сейчас Анне 37 лет. От брака с актером Тимофеем Каратаевым у нее уже есть сын Мирослав, который появился на свет в 2015 году. Однако спустя несколько лет после рождения ребенка супруги расстались. Личность нынешнего избранника Михайловская предпочитает не раскрывать. Несмотря на публичную профессию, свою личную жизнь актриса старается держать вдали от посторонних глаз. Поэтому и вторую беременность ей удалось сохранить в тайне практически до самого рождения малыша.

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