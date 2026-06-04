Белый дом работает над законопроектом о новых санкциях против России Фото: REUTERS.

Белый дом работает над законопроектом о новых санкциях против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената. Почему эти слова прозвучали именно сейчас, когда переговоры по Украине с Москвой поставлены Вашингтоном на паузу, а топливные рынки лихорадит из-за войны с Ираном? И насколько серьезны санкционные намерения Белого дома? Отвечает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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- Управление юрисконсульта Белого дома работает с офисом сенатора Грэма* над деталями проекта. Президент дал на это свое согласие, - подчеркнул Рубио.

По его словам, общий курс необходимости давить на Москву сохраняется, даже несмотря на временные лицензии, позволяющие третьим странам приобретать российскую нефть. (Прежде Линдси Грэм* утверждал, что законопроект предполагает пошлины в 500% на импорт из государств, покупающих у нас нефть, газ и уран). Также заканчивается подготовка нового пакета военной помощи Киеву на 400 млн долларов.

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

ТАНЕЦ «ЯСТРЕБОВ»

- То, что Рубио активно продвигает новый пакет антироссийских санкций совместно с Линдси Грэмом*, вполне ожидаемая и логичная история. На мой взгляд, американцы чувствуют приближение переговоров по Украине. И перед этим стороны пытаются максимально усилить свои позиции. Украина - атаками, мы - ответными ударами, американцы - политическим и санкционным давлением, — считает Константин Блохин. — Рубио и Грэм* представляют лагерь классических американских «ястребов» и стремятся показать, что Трамп — не друг России, что в его команде достаточно жестких игроков.

400 миллионов долларов помощи Украине - это, конечно, капля в море. После 360 миллиардов, которые США уже вкачали в киевский режим, подобная сумма ничего не решает. Но символически это важно.

ЧТО ГОТОВЯТ США

Спустя несколько часов после выступления Рубио Палата представителей США проголосовала за то, чтобы рассмотреть еще один законопроект об антироссийских санкциях и помощи Киеву, сообщила The New York Times. За рассмотрение высказались 218 конгрессменов, 204 были против.

Этот проект, автор которого — демократ Грегори Микс, больше года пылился на полке, поскольку республиканцы отказывались его рассматривать. Но теперь шестеро членов Республиканской партии поддержали демократов в надежде усилить давление на Москву.

Законопроект тоже прежде всего нацелен на российский нефтегазовый сектор. Что до помощи Киеву, то предлагается выделить $1,8 млрд на прямые расходы и еще более $8 млрд в виде военных кредитов.

«Антироссийская сущность американского истеблишмента никуда не делась, — замечает Константин Блохин. — Это не любовь к Украине, а четкое желание ослабить Россию. Русофобия в Конгрессе остается доминирующей.

Трамп же выступает сдерживающим фактором, пытаясь усидеть на двух стульях: играет в миротворца и не может полностью игнорировать ястребов в своей партии и Конгрессе. Поэтому мы и видим двойственную политику».

Шансы, что законопроект Микса и Ко будет принят, невелики. Президент США неоднократно давал понять: он не хочет, чтобы Конгресс препятствовал его прямым переговорам с Москвой. Поэтому американский лидер может наложить вето на проект, если тот попадет к нему на стол.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.