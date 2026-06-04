Только за сутки воины группировки войск «Восток» уничтожили более 430 украинских боевиков и иностранных наемников на этом направлении. Фото: Минобороны РФ.

В Запорожской области штурмовые отряды группировки войск «Восток» выбили врага из села Комсомольское (прозванное киевским режимом в 2016 году - Гуляйпольское). По улицам населенного пункта пронесли российский флаг. Это стало возможным благодаря смелым и решительным действиям наших воинов.

По сообщению Минобороны РФ, бойцы 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия) группировки «Восток» успешно захватили оборонительный рубеж противника. В ходе интенсивных боевых действий было освобождено более пяти квадратных километров территории, включая свыше 250 заброшенных строений.

Бойцы подняли российский флаг в селе Комсомольское Запорожской области

Военное ведомство также сообщило о значительных потерях украинской стороны: ликвидировано более роты личного состава, шесть боевых бронемашин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять наземных роботизированных комплексов и 35 гексакоптеров.

Все наступательные операции и артиллерийская поддержка велись по российским системам связи.

Освобождение Комсомольского позволило укрепить тактическое положение на передовой и создать условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в рамках проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки группировка «Восток» ликвидировала более 430 украинских военнослужащих и иностранных наемников на данном направлении. Общие потери ВСУ по всей линии фронта составили 1420 человек, а также было сбито свыше 600 ударных самолетных дронов.