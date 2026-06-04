Генсек НАТО Марк Рютте приветствует Зеленского в Киеве Фото: REUTERS.

После того, как генсек НАТО Марка Рютте, заскочив в Киев, наделал там много разных, в том числе грозных заявлений, от пятого президента Украины прозвучало, что надо быстрее заключать мир. И это в то время, когда глава северо-атлантического альянса из Киева обращался к российским гражданам: не подписывайте контракт с Минобороны России, это плохая сделка! Куда катится этот мир?

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с руководителем информагентства News Front Константином Кныриком.

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛ?

- Были конструктивные моменты у внезапного визита генсека альянса в столицу нашего противника?

- Это очередной формальный визит достаточно формального человека. Процессами деятельности проекта «Украина» управляет не Рютте - ими управляют подготовленные, профессиональные люди, которые обычно не торгуют лицом. А задача Рютте – торговать лицом, цитирует Кнырика KP.RU.

- Выразить поддержку Зеленскому, у которого все валится?

- У натовских структур к Украине есть ряд требований. Этот перечень связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали выдавать транши из согласованных наконец 90 миллиардов. И хотят еще увеличить.

- Что в перечне требований?

- Одно из основных – снижение возраста мобилизации. Выполнение Зеленским договорных отношений. Киев отвечает за поставку пушечного мяса. Этим Зеленский и занимается.

ПОЧЕМУ КАТАЮТСЯ СВОБОДНО?

- В России визит Рютте на фоне кровавых украинских налетов вызвал много... эмоций.

- Он у нас и вполне понятную реакцию вызывает, и вопрос — почему эти визиты до сих пор происходят в спокойной для визитеров обстановке? Думаю, в один момент возможность путешествовать поездом со стороны боссов из европейских стран, желающих поторговать лицом, закончится. Ведь тем же маршрутом, по которому привозят Рютте, в Киев поставляют и вооружения.

- Там и американские сенаторы снуют, как у себя на Капитолии.

- Эти тоже надували щеки. Они разогрели информационное пространство своими заявлениями. И вот уже госсекреатрь Рубио говорит то же самое – что США будут искать новые способы, санкции против России. При том это же говорили и сенаторы-вояжеры. В общем, расценивать эти визиты стоит как элемент информационно-психологической войны.

Марк Рютте во время брифинга по итогам переговоров с Зеленским Фото: REUTERS.

К ЧЕМУ ГОТОВ ЗЕЛЕНСКИЙ?

- Прозвучало, что вопрос о членстве Украины в НАТО не имеет единогласной поддержки всех членов блока, зато они на 6 миллиардов закупили американского оружия для Киева. А Зеленский в ответ заявил, что «готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту конфликт».

- Этот сумасшедший придумал себе, что он великий дипломат - демонстрируя «желание двигаться к миру». Ничего за этими словами предметного нет. Зачем делать заявления, что ты готов к переговорам с Путиным? Достаточно использовать спецвозможности. И по закрытым каналам коммуникации просто сообщить номер борта, номер рейса и время прибытия в столицу России. Москва ведь официально сказала: есть желание встретиться - приезжай в Москву. На уровне определенных структур это взаимодействие быстро происходит. Определяются меры безопасности, гарантии. А публичные заявления можно сделать уже во Внуково.

- Его «миролюбивая» риторика не для Европы — для США?

- Есть некая версия того, что Трамп и США заинтересованы в мире. И эту заинтересованность все-таки и киевскому режиму приходится пока в какой-то форме демонстрировать.

«ШОКОЛАДНЫЙ КОРОЛЬ» ПРОЗРЕЛ?

- Но от предшественника Зеленского на посту президента прозвучало: «Украине нужно завершить конфликт прямо сейчас. За столом переговоров должны быть Украина, Европа, США и Россия».

- Порошенко* еще добавил, что «переговоры должны начаться, когда конфликт будет хотя бы приостановлен». Если бы это говорил какой-то другой политический деятель незалежной, возможно, стоило бы прислушаться. Когда об этом говорит человек, который долго, имея полномочия президента Украины, делал все возможное, чтобы саботировать им же подписанные Минские соглашения - это звучит странно. Особенно про формат переговорного процесса.

- О том, что за столом должна быть Европа?

- Присутствие за столом Европы значит - удовлетворительных результатов переговоров не будет. В этой части пятый президент Украины – это, наверное, последний персонаж, к чьему мнению о дипломатии и переговорах стоило бы прислушиваться с учетом его прошлого опыта дипломатически урегулировать конфликт, который тогда еще имел форму внутриукраинского. Тогда и Россия, и Европа подключались как посредники к урегулированию этого конфликта.

МОДНОЕ СЛОВО

- Но слово «мир» из Украины в этом году мы слышим все чаще?

- Внутри Украины модно произносить слово «мир» - это пользуется серьезным спросом у электората. Но у украинских политиков есть недобрая традиция: публичные заявления сильно отличаются от практических действий. А практика в том, что Украина становится полноценной террористической организацией.

- У них нехватка людей, они теряют территории, но на мир не идут — сколько это может тянуться?

- Долго - с точки зрения модели поведения, которую Украина выбрала: продолжать бусифицировать определенное количество людей, у которых все пальцы на руках, и которые способны управлять дронами. Когда возможности мобилизации внутри Украины иссякнут – есть другая идея.

- Это какая же?

- Из европейских стран украинцев начнут высылать. А теряя территории, они реагируют так: эксперты украинские рассуждают в телемарафоне о том, что и регион был дотационный, и город потерянный был дотационный, да и вообще, там ничего не осталось...

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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