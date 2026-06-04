Никас Сафронов представил на ПМЭФ-2026 диптих, в котором соединил Петра I и Гагарина

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях Петербургского международного экономического форума Никас Сафронов развернул масштабную экспозицию, центральное место в которой занял диптих «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». На двух полотнах - Пётр I и Юрий Гагарин.

- Пётр I и Юрий Гагарин - личности планетарного масштаба, они изменили судьбу России и оставили след в мировой истории. На моём диптихе Пётр показан не просто как император, а как творец нового мира. За его спиной - символы великого города: крейсер «Аврора», Петропавловская крепость, Исаакиевский собор и устремлённый ввысь «Лахта Центр» как знак современной России, - рассказал Никас Сафронов.

Художник Никас Сафронов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На площадке ПМЭФ-2026 также представлены портреты тех, кто делал космонавтику реальностью: Сергей Королёв, Валентин Глушко, Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Отдельный раздел посвящён картинам, которые побывали на МКС. Как рассказал сам художник, космонавты регулярно берут его работы с собой на орбиту.

Космосом экспозиция не ограничивается. На площадке ПМЭФ-2026 также представлены картины Никаса Сафронова, посвященные укреплению дружбы, мира и согласия между народами нашей страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Когда я узнал, что 2026-й объявлен Годом единства народов России, то сразу понял, что эту серию картин надо привезти именно на ПМЭФ. Форум собирает людей со всей страны - бизнесменов, губернаторов, общественных деятелей, представителей искусства. Где, как не здесь, напомнить, что наш успех и стабильность держатся на том, что мы уважаем друг друга, чтим национальные традиции и культурные коды каждого народа России. Мы разные, но мы вместе, и это наша главная ценность, - заявил народный художник России.

Ещё одна важная работа мастера - «Интерактивная карта регионов России», созданная лабораторией MARMA. Это цифровой атлас страны: гость наводит камеру на любой из 89 регионов, и на экране запускается фильм о его традициях и достопримечательностях. Художественную раму для карты Сафронов расписал в стилистике народных орнаментов. Логичное продолжение — арт-объект «Русский телепорт»: специальная кабинка, внутри которой звучат этнокомпозиции, а главный художественный акцент — чёрно-белая гравюра по авторской концепции мастера. Особое место в экспозиции занимает инсталляция Window to India на стенде компании «Роснефть». Это огромный LED-экран, где изображен оживший с помощью нейросетей священный слон – традиционный символ индийской культуры. Инсталляция передает идею культурной дипломатии и дружбы между народами России и Индии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все эти работы соседствуют с произведениями в уникальном авторском стиле Сафронова - Dream Vision. Это соединение классической живописи и символизма, полупрозрачные слои и особое «пограничное состояние», когда сон вот-вот сменится явью.

Также Никас Сафронов анонсировал свою новую выставку в Петербурге, которую планирует провести в конце лета в подцерковье Смольного собора.