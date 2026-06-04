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На Славяно-Краматорском участке зоны боевых действий 6-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада имени М. И. Платова уверенно продвигается вперед.

Подразделения этой платовцев проводят активные наступательные маневры в районах сел Николаевка, Рай-Александровка, Каленики и Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Об этих действиях казаков свидетельствуют данные, предоставленные Объединенной группировкой войск ВС РФ.

Казаки-платовцы громят солдат ВСУ под Славянском

Анализ результатов за май текущего года, опубликованный в официальном Telegram-канале 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, указывает на существенные успехи бригады. В частности, противник лишился девяти пунктов управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также антенн, предназначенных для управления дронами и спутниковой связью «Starlink».

Кроме того, в ходе боевых операций казачьей бригады были ликвидированы пять укрытий с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пять полевых складов с материальными средствами.

«Успешными также оказались удары по трем реактивным системам залпового огня (НРТК) вместе с боекомплектами», - отметили в военном ведомстве.

Отметим, что за минувшие сутки наши воины по всей линии боевого соприкосновения с порядками уничтожили более 1420 украинских боевиков, вооруженных оружием НАТО. Подбито одиннадцать единиц бронетехники, девять орудий, 48 автомашин и более 600 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

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СПРАВКА «КП»

6-я гвардейская отдельная мотострелковая Лисичанская бригада имени Матвея Платова (6-я казачья бригада) является частью 3-й гвардейской Луганско-Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа. Бригада, с постоянной дислокацией в Луганской Народной Республике, ведет свою историю от 1-го отдельного гвардейского казачьего полка имени М. И. Платова, сформированного из казаков-ополченцев Лисичанска.