Вернется ли мессенджер MAX в магазин Apple Store, и не заблокирует ли его Google Play

Эксперты оценивают ситуацию как тревожную — независимо от того, вернется ли MAX каким-то образом в App Store и когда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С утра в четверг, 4 июня, те, кто пользуется мессенджером MAX на айфонах и айпадах, получили сообщение:

«Max временно недоступен для скачивания в App Store. Сохраните приложение на смартфоне. В случае удаления установить его повторно не получится. В связи с исключением Max из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции MAX останутся доступными».

Прочитать сообщение, правда, могли только те, кто зашел в сам мессенджер — уведомления действительно с вечера среды не приходят. А App Store в ответ на запрос в поисковой строке «мессенджер MAX» предлагает телеграм, вотсап и ВКонтакте.

«У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений (от компании Apple -Ред.), - прокомментировал ситуацию в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минцифры Максут Шадаев. - У нас ежедневная аудитория приложения уже больше 60 миллионов человек. Примерно 25-30% - пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple огранила доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин».

При этом министр пообещал журналистам, что «с ним (MAXом — Ред.) все будет хорошо», «будем решать».

«Команда MAX на связи с Apple, мы делаем все возможное, чтобы все сервисы вновь работали как раньше», - говорится в сообщении MAX для пользователей.

Эксперты оценивают ситуацию как тревожную — независимо от того, вернется ли MAX каким-то образом в App Store и когда.

«Мы пытаемся делать надстройки над чужими платформами и это всегда приводит вот к такому результату: когда вы не контролируете свое будущее, его за вас контролируют другие компании, другие страны. В данном случае, вложив огромное количество усилии , денег и времени в развитие «Макса», в продвижение «Макса», мы получили наглядный пример в виде вот такого результата, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Если блокировка на App Store не будет опровергнута и убрана, то, возможно, последует и блокировка в Google Play. Как правило, они идут синхронно. Да, для андроида есть RuStore и возможность устанавливать оттуда приложения напрямую. Пока есть. Потому что если мы и дальше будем зависеть от западных платформ и операционных систем, то через два-три года может исчезнуть и эта возможность (установки российских приложений на систему Android как таковую — Ред.). Ситуация с удалением «Макса» из App Store — это не просто звоночек, это набат».

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