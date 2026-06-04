Памятник «товарищу Сухову» из «Белого солнца пустыни» наклонился, как Пизанская башня

Памятник «товарищу Сухову» из «Белого солнца пустыни» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Помнится 10 лет назад на открытие памятника на могиле народного артиста РСФСР Анатолия Кузнецова, которого зрители знают как красноармейца Фёдора Сухова из советского киношедевра «Белое солнце пустыни», его единственная дочь Ирина говорила, что главным делом семьи было увековечение его памяти...

Анатолий Борисович скончался в 2014 году. Через два года на его могиле появился памятник. Скульптуру из белого мрамора сделал художник Андрей Орлов (он же делал скульптурную композицию Шерлока Холмса и доктора Ватсона рядом с посольством Великобритании). Ну а деньги на памятник помог найти Василий Лановой. Василий Семенович сумел привлечь спонсоров и меценатов, чтобы сделать памятники не только Кузнецову, но и многим артистам, чьи родственники не готовы были потянуть такие расходы. У семьи Кузнецова денег на установку памятника не было. В 2016 году это стоило около полутора миллионов рублей. Сейчас еще дороже.

Бюст на могиле артиста Анатолия Кузнецова на Новодевичьем кладбище наклонился. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Долго искали меценатов, при том, что Федора Сухова из «Белого солнца пустыни» знают все. На просьбы Ланового откликнулась только компания по производству… минеральных фосфорных удобрений.

Когда памятник установили, все, особенно вдова Анатолия Кузнецова – Александра Ляпидевская, ликовали. Кристально белый мрамор. Символ чистоты...

Как сегодня выглядит памятник? Уже не белый, а серый мрамор. Но главное – мраморная фигура накренилась в сторону. Ещё не упала, но того и гляди. Рядом скромный могильный холмик жены товарища Сухова – Александры Ляпидевской, она умерла 7 лет назад. Что случилось с памятником, который так торжественно открывали 10 лет назад - в сопровождении военного караула и с оркестром, я спросила у его автора – скульптора Андрея Орлова.

- То, что видите сейчас - результат соседнего захоронения, которое не следовало бы там делать. Изначально под памятник Анатолию Кузнецову был сделан хороший фундамент, на котором установили фигуру из белого мрамора. Всё было надежно. Но когда умерла его вдова– Александра Ляпидевская (дочь легендарного летчика и первого героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского – Ред.), её дочь Ирина решила захоронить маму рядом с отцом. В результате нарушили фундамент под мраморным памятником. Это было предсказуемо, я Ирину предупреждал, говорил, что грунт под свежей могилой осядет и туда сползет грунт из-под фундамента. Надо было хоронить урной. Ирина возражала, что сжигать тело - это индийские традиции, а её семья к Индии не имеет отношения. Прошло время, и памятник наклонился. Ирина мне высказала претензии. Почему памятник стоит как Пизанская башня? Но я же предупреждал…

- Что можно сделать сейчас, как исправить?

- Демонтировать памятник, разобрать старый фундамент и устанавливать всё заново. Вопрос – за чей счет... Признаюсь, я много раз жалел, что взялся за эту работу. Когда делал фигуру из мрамора, столько было споров между Александрой Ляпидевской и её дочерью о том «похож – не похож». Они не могли договориться. После каждого их визита были переделки и замечания. Я предлагал сделать бронзовый памятник, но Александра Анатольевна (Ляпидевская) хотела только в белом мраморе. Красиво, но непрактично. За мрамором надо ухаживать, чистить, делать пропитку. На Новодевичьем кладбище стоит памятник из белого мрамора скульптору Евгению Вучетичу. Родственники раз в год эту скульптору чистят. Белый мрамор - мягкий камень, чуть прочнее гипса и такой же гигроскопичный. Он разрушается от времени. И впитывает грязь...

По мнению реставратора Новодевичьего кладбища Рафаэля, необязательно демонтировать памятник Анатолию Кузнецову. Есть и другие инженерные решения, приподнять скульптуру и фундамент залить бетоном. Но это недешево. И на все нужно разрешение от ответственного за могилу.

P.S. Помнится, при жизни Александра Ляпидевская часто жаловалась на свою дочь. Они не могли найти общий язык из-за трехкомнатной квартиры в Глинищевском переулке, что рядом с Тверской. Александра Анатольевна говорила, что вынуждена жить на даче, словно в ссылке. Её московскую квартиру в центре заняла дочь и зять Сандро Андроникашвили. Меньше всего хочется думать, что родственники всё ещё сводят с ней счеты. Что именно поэтому её могила выглядит так сиротски. А скульптура Анатолия Кузнецова вот-вот упадет.

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