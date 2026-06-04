«Цифровизацию тормозит наш менталитет»: самые яркие заявления на ЦИПР-2026

Фото: Предоставлено пресс-службой ЦИПР

В Нижнем Новгороде завершила свою работу конференция ЦИПР-2026 («Цифровая индустрия промышленной России). У медиагруппы «Комсомольская правда» на ЦИПР работала открытая радиостудия. Спецкор «Комсомолки» Елена Кривякина пообщалась за микрофоном с представителями наиболее продвинутых с точки зрения IT-решений компаний страны. Мы публикуем самые яркие высказывания наших спикеров.

Привычка жить по-старому

Цифровая трансформация — это, прежде всего, возможность для бизнеса оптимизировать расходы. Например, на корпоративный автопарк. Компании тратят огромные средства на оплату услуг транспортного подрядчика или на свой собственный автопарк. Взять, к примеру, какое-нибудь удаленное месторождение. Там транспорт обычно закреплен лично за сотрудником или за подразделением. При этом машина может выполнять буквально две поездки в день: с утра довезти до места проведения работ, вечером обратно. Остальные 80% времени транспорт простаивает. А платит заказчик транспортному подрядчику за все время. Вот и встает вопрос, как сделать так, чтобы использование служебного транспорта было эффективным, экономным и прозрачным. Тут и помогают цифровые решения.

- Мы внедряем систему по управлению транспортом, аналогичную агрегаторам такси, только на транспорте самой компании. Собираем мобильное приложение, через которое сотрудник может заказать поездку. Водитель получает заявку в своем водительском приложении и выполняет ее. Это позволяет использовать этот транспорт не одним закрепленным сотрудником, а большим пулом сотрудников. В большинстве случаев мы помогаем компаниям добиться порядка 30% экономии на автопарке. В корпоративном секторе у нас более 40 реализованных проектов, работаем с такими компаниями, как «Татнефть», дочерние компании «Газпромнефти», «Лукойл». А в госсекторе — это правительственные автопарки. Это Управление делами Правительства ЯНАО, правительство Белгородской области, Южно-Сахалинска, Камчатки, — рассказал «КП» руководитель направления Платформа ТМ в компании «БИТ Мастер» Алексей Якушкин.

Опрошенные «КП» эксперты отмечают, что внедрению цифровых решений зачастую мешает менталитет. Сотрудники компаний часто стараются цепляться за старое и не готовы к инновациям. Руководителям компаний приходится переламывать этот тренд, чтобы оптимизировать ресурсы и сделать расходы более прозрачными. К примеру, тем же корпоративным водителям, которые сидят на окладе, ужасно не хочется выполнять в день не две поездки, а 10-15. Поэтому приходится разрабатывать специальную систему мотивации водителей, которая предусматривает как поощрения, так и наказание.

«От интуиции к аналитике – как меняется государственное управление»

Цифровые решения сегодня становятся ключевыми для регионального и муниципального управления. Например, «Система 112» и платформы «Безопасный город» позволяют оперативно реагировать на происшествия, минимизировать последствия. Системы видеонаблюдения и видеоаналитики снижают уровень преступности, повышают у людей уровень ощущения безопасности. В ЖКХ цифровизация позволяет жителям быстрее донести свои проблемы до властей. Органам местного самоуправления цифровизация позволяет согласованно выстраивать планы развития и в конечном итоге делать жизнь населения в городах и селах проще, лучше.

- Наша платформа, обеспечивающая работу служб 112, установлена в 27 регионах, региональная платформа АПК «Безопасный город» в 9 субъектах. На наших решениях ежесуточно обрабатываются десятки тысяч экстренных вызовов. Но в разных регионах цифровые решения развиваются с разной скоростью. Одним из ограничений является недостаточный уровень готовности самих пользователей и муниципальных служащих. И здесь нужно отметить большую роль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, которая через свои программы доводит важный контент до местного уровня власти. Активную роль играет также центр компетенций «Умный город», который на своей площадке собирает лучшие практики, составляет индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» и обеспечивает методологическую поддержку властей разного уровня по внедрению новых перспективных решений.

Важно понимать, что цифровизация — это не просто установка датчиков и программ, а комплексная трансформация процессов управления, требующая изменения мышления, обучения персонала и создания единой экосистемы, где данные свободно циркулируют между ведомствами, а решения принимаются на основе объективной аналитики, а не субъективной интуиции, - рассказал «КП» директор по развитию департамента технологий цифровой трансформации «Искра Технологии» Сергей Автаев.

От множества рабочих чатиков - к коммуникационным платформам

На ЦИПР ряд компаний презентовали свои решения в области коммуникационных платформ. Во многих компаниях до сих пор применяется огромное количество рабочих приложений. Это отвлекает сотрудников и тормозит их работу. Решить проблему могут платформы коммуникации, которые объединяют все функции, необходимые для взаимодействия во время работы.

- Чуть ли не каждая третья компания задумывается о переходе на российские коммуникационные платформы, либо уже использует российские решения, но, возможно, не в том объеме, который сейчас предлагается. Многие компании до сих пор используют связь по ВКС, отдельные рабочие чатики, open-source системы, которые были развернуты 10 лет назад. Это все мешает компаниям перейти на новую общую платформу, потому что за это все были уплачены деньги, и отказываться от старых решений после десятилетнего труда бывает сложно. Но компании все же идут в сторону интегрирования данных платформ, - рассказал менеджер по развитию платформы коммуникаций Frisbee (ООО "Клауд Атлас") Антон Шувалов.

Что касается безопасности корпоративных платформ, то, по словам экспертов - это серьезный вызов. Как пояснил Антон Шувалов, компании изначально понимают необходимость защиты корпоративной платформы. Для этого предлагаются дополнительные сервисы, которые обезопасят выход в интернет. Внутри корпоративного мессенджера применяется шифрование не только переписки, но и звонков, и видео.

«Требования по кибербезопасности растут»

С экспертами в открытой студии «КП» мы также обсудили развитие рынка сетевого оборудования. Китайские компании сейчас активно предоставляют все современные решения под любые задачи. В этой нише— российских компаний практически нет. Он пока весьма неоднороден. В крупных городах - это высокий уровень развития, а вот в глубинке он пока не дотягивает. Сложности возникают и в связи с необходимостью перехода на отечественное оборудование. В плане скорости Интернета Россия только недавно дошла до мировых стандартов, но переход на отечественное оборудование пока не позволяет обеспечить сохранение такого уровня связи. Именно поэтому и операторы связи и компании-производители оборудования просят у правительства больше времени на переход к импортозамещению.

- Количество цифровых устройств, особенно устройств «умного дома», кратно увеличивает нагрузки на инфраструктуру. Производителям необходимо иметь не только высокопроизводительное оборудование, чтобы поддерживать эту инфраструктуру, но еще и обеспечить безопасность. Потому что, чем больше точек доступа внутри дома выходят в интернет, тем больше вероятность взлома. Поэтому все выше становятся требования с точки зрения безопасности, работоспособности, отказоустойчивости, скорости работы, ну и, соответственно, протоколов, которые обеспечивают эту связь. Сейчас разные производители используют свои протоколы связи устройств с головным офисом, и часто клиентам приходится использовать различные приложения, одни, скажем, для включения света, другие приложения для управления роботом-пылесосом и т.д. Но с точки зрения мировой тенденции это все идет к унификации, - рассказал «КП» гендиректор компании Cudy Михаил Кириченко.

«Российская криптография опережает мировую»

В открытой студии «КП» мы также обсудили возможности и перспективы российской криптографии.

- Есть направления, где мы опережаем всю мировую криптографию. И мы сделали нашей силой то, что было нашей слабостью. Когда нашей стране приходилось и еще приходится работать на зарубежных операционных системах, то необходимо защищаться от возможных угроз. Запас прочности во многих наших разделах криптографии существенно выше, чем где-либо в мире. Наши биометрические системы, федеральные системы дистанционного интернет-голосования базируются на очень прочном фундаменте, который имеет запас прочности существенно выше, чем кажется необходимым, - рассказал «КП» генеральный директор компании «Крипто Про» Станислав Смышляев.

Говоря о единой биометрической системе, спикер отметил, что она разрабатывалась вместе с криптографами, регуляторами, ФСБ России, Центробанком, Минцифры. Он напомнил, что в Европе недавно возникли серьезные проблемы из-за катаклизма с биометрией. Из-за сбоя проход в аэропортах по биометрическим данным занимал не 5-10 секунд, а 70-80 секунд.

- Такого у нас не было и не будет, потому что мы проводим эксперимент, проверяем, что не будет какого-либо провала на старте, и дальше внедряем. Наш аккуратный, консервативный подход здесь максимально уместен, - заключил Станислав Смышляев.