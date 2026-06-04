Посланец Трампа выстроил «русскую дачу»: глава американской делегации показал на ПМЭФ свой дом а-ля Кижи

Глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший показал на ПМЭФ свою русскую дачу. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

На дискуссии «Россия – США: диалог культур», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума, яблоку негде было упасть. Модератор сессии, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой, даже пошутил по этому поводу: столько журналистов пришло, что может показаться, словно тут будет решена проблема ядерного разоружения.

Бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На самом деле интерес прессы объясним. Как отметили участники, уже более 15 лет между Россией и США нет музейных обменов, а нынешний приезд главы американской делегации Родни Мимса Кука-младшего – первый визит в Россию американского чиновника высокого ранга за 7 лет. В США мистер Кук занимает пост председателя комиссии по изящным искусствам, а значит – представляет исполнительную власть. На ПМЭФ он стал участником дискуссии. Оказалось, что в Америке, в Атланте чиновник выстроил себе деревянную дачу в стиле … Кижей.

Именитые спикеры с российской стороны (министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев) лично знают Родни Мимса Кука-младшего. В качестве специалиста по России во Всемирном фонде памятников он оказывал экспертные услуги при реставрации Воскресенского собора в Новом Иерусалиме под Москвой, читал лекции в музее-усадьбе «Архангельское» и в музее Толстого в Ясной Поляне.

«Русская дача» главы Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимса Кука-младшего. Фото: Кадр из трансляции ПМЭФ

Во время нынешнего визита в Петербург Кук успел посетить Академию русского балета имени Вагановой, которой руководит Николай Цискаридзе, киностудию «Ленфильм» и даже культурный центр Францисканского монастыря Антония Чудотворца, где прочитал лекцию об архитектуре.

В беседах с представителем вашингтонской администрации российские участники подчеркивали: политика не должна мешать культурным связям между народами. И в первую очередь – между американцами и россиянами, поскольку на наших странах как на самых крупных ядерных державах лежит ответственность за мир. Сопредседатель бизнес-диалога «Россия – США», глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева напомнила, что совсем, казалось бы, недавно у сидящих за столом экспертов были уникальные возможности для общения, молодежь из США и России могла ездить и знакомиться друг с другом, проходили кинофестивали, концерты. «А сегодня книги запрещаются, концерты и театральные постановки отменяются, - отметила Чупшева. – Вырастает поколение, которое не будет видеть в родившихся по ту сторону границы таких же людей». В заключение она выразила надежду: все же настанет время, когда «наш маэстро» Валерий Гергиев снова будет без помех выступать в США.

Светлана Чупшева. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Но кто довел нас до жизни такой? У каждого из российских участников была своя конкретная история о том, как политизация бьет по культурным связям. Михаил Швыдкой напомнил, что музейные обмены с США прервались еще в 2010 году по решению американского суда, обвинившего Москву в «присвоении» книжной коллекции еврейского просветителя Шнеерсона, прожившего всю жизнь в Российской империи. Михаил Пиотровский рассказал о недавнем аресте в Польше и освобождении по обмену ни в чем не повинного археолога из Эрмитажа Александра Бутягина. Валерий Гергиев поведал о своей дружбе с музыкантом Леонардом Бернстайном и контактах с политиком Генри Киссинджером, которые сегодня были бы просто невозможны из-за попыток «отменить» русскую культуру.

Настрой российских участников поддержал американский актер Стивен Сигал, напомнивший, что нападкам на русскую культуру предшествовали годы диктата «политкорректности» в самих США: «На моих глазах Голливуд пал под натиском людей, которые навязывали режиссерам, какие у них должны быть персонажи, а заодно и какие актеры желательны на ту или иную роль. Все это делалось под предлогом продвижения разнообразия, но итог был однообразный». Оскопив американскую культуру, те же деятели вскоре взялись и за отмену культуры российской.

Американский актер Стивен Сигал напомнил, что нападкам на русскую культуру предшествовали годы диктата «политкорректности» в самих США. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Оказавшийся в центре всей этой бури страстей Родни Кук постарался сделать упор на позитив. Он принес презентацию с фотографиями своей дачи в штате Джорджия, построенной на манер деревянной архитектуры в Кижах. «Мой дом — Кижи в миниатюре. Меня поражает этот монастырский комплекс, построенный без единого гвоздя. Потрясающе!» — признался американский гость. Показал он и другие фото на тему дружбы с Россией. На одном Кук запечатлен верхом на лошади рядом с другим любителем верховой езды – тогда директором Яснополянского музея, а ныне советником президента РФ по культуре Владимиром Толстым. Российские участники деликатно не стали напоминать Куку, что потомок великого русского писателя Владимир Толстой находится под западными санкциями, а потому посетить Америку с ответным визитом никак не может

О политике американец сказал лишь то, что с нашими культурными связями при Байдене было еще хуже, чем при Трампе. Что ж, будем надеяться на лучшее и рассматривать визит Родни Кука как «первую ласточку» грядущих лучших времен. Тех, когда маэстро Валерий Гергиев снова будет со своими оркестрами выступать в Америке. Она ведь не всегда была такой, как нынче. Не случайно Михаил Швыдкой напомнил о выступлениях Рахманинова в Карнеги-холле и о премьере оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в Чикаго.

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