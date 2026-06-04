Круто, ты попал! В эфир вернется культовая программа начала 2000-х

Обновленная «Фабрика звезд» будет не совсем такой, какой она была в первых своих сезонах Фото: Людмила СТРИЖЕВА.

В новом сезоне, который традиционно начнется на всех телеканалах осенью, произойдет легендарное возвращение одного из самых популярных шоу начала 2000-х годов. Речь идет о «Фабрике звезд», ведущей которой, как и прежде, станет Яна Чурикова.

Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он отметил, что обновленная «Фабрика» будет не совсем такой, какой она была в первых своих сезонах.

«Это будет история классического соревнования продюсеров: будет кто-то из продюсеров со старой «Фабрики звезд» и кто-то из продюсеров музыкантов, появившихся за последние 10 лет. То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации», - сообщил Эрнст на ПМЭФ-2026.

Ведущей «Фабрики звезд», как и прежде, станет Яна Чурикова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Список участников пока находится на стадии обсуждения, поэтому сейчас невозможно сказать, какие именно продюсеры будут соревноваться друг с другом. Надеемся, что в заставке передачи снова будет звучать знакомые всем строчки «Круто, ты попал на TV. Ты звезда, начинай, давай, народ удиви!»

Напомним, оригинальная «Фабрика звезд» выходила на Первом канале с 2002 по 2007 год. Формат шоу предполагал участие в нем юных молодых и девушек, делающих первые шаги на эстраде под руководством опытного продюсера (это были Игорь Крутой, Максим Фадеев, Виктор Дробыш и другие). В течение дня в эфир выходили небольшие выпуски программы в виде реалити-шоу — прямые включения из «звездного дома», в котором под одной крышей жили все участники. В конце недели проводились концерты с участием именитых звезд, по итогам которых проект по одному покидали участники.

Первыми «выпускниками» проекта стали группы «Фабрика» и «Корни». В разные годы там побеждали Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Дмитрий Колдун. Кроме того, проект открыл аудитории имена Юлии Савичевой, Натальи Подольской, Марка Тишмана, Мигеля и других исполнителей, ставших впоследствии знаменитыми.

В 2011 году Первый канал показал «Фабрику звезд. Возвращение», где соревновались участники прошлых лет. Победительнице тогда стала Виктория Дайнеко В 2017 году «Новая фабрика звезд» вышла на Муз-ТВ, выиграла Гузель Хасанова. А в 2024-м шоу получило эфир на ТНТ, среди участников были сыновья Михаила Круга и Тины Канделаки, а победила Мария Гордеева.

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