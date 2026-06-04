«Сбербанк» организовал дискуссию об агентной экономике на ПМЭФ-2026

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На Петербургском международном экономическом форуме обсудили то, как изменится мир после массового внедрения автоматизации в жизнь, производство и бизнес. Организатором дискуссии «Агентная экономика: новая архитектура рынков» выступил Альянс в сфере ИИ и Сбер. Агент – это программа, которая может взять на себя рутинные процессы как в работе, так и в жизни: следить за качеством сырье или продукта, писать код, делать закупки и многое другое. Что будет с миром, когда эти технологии будут доступны абсолютно всем.

- Мировой рынок платформенной экономики сейчас составляет порядка 150 млрд долларов, к 30-м году, они будет порядка 3 трлн миллионов, - сказал первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин. - Мы считаем, что агентная экономика в России будет расти в десятки и сотни раз. Эти технологии дают уникальную возможность на основании искусственного интеллекта. Программа решает конкретно ваши задачи: как купить самое лучшее, как купить самое дешевое, как быстро исполнить работу, которую вам поручил начальник… Это позволяет ускорить бизнес, ускорить результаты и в общем-то делать экономику более эффективной.

«Сбербанк» уже внедряет такого рода технологии. Так во время ПМЭФ была проведена первая сделка между агентами – по сути двумя программами без участия человека. Агент за несколько минут нашел лучшее предложение по билетам на самолет, лучшее предложение по отелю и купил билеты и забронировал номер.

Однако, вопросов этот прогресс оставляет не мало, что будет с человеком, когда за него все будет делать машина?

- Мы часто путаем профессии и навыки, - говорит Александр Ведяхин. – Профессий всего около 450, но внутри этих профессий лежит примерно 13500 навыков. Когда мы говорим, что профессии меняются, мы должны говорить и про навыки. Каждая профессия - это набор навыков, и мы видим, что уже сейчас примерно две трети навыков, затронуто искусственным интеллектом. Например, документооборот или составление каких то текстов, это уже практически максимально освоено искусственным интеллектом. Но при этом сама профессия журналиста гораздо больше, чем составление текста. Это в том числе и прямое человеческое общение, вопросы, осмысление того, что сказал спикер, какой вопрос задать, и так далее.

Эксперты полагают, что меньше работы для людей в будущем не станет, но она будет более интеллектуальной и более интересной, а рутину можно поручить агентам.