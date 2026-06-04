На ПМЭФ-2026 договорились развивать российские ИТ-решения

Гендиректор «ИТ-Экспертизы» Вячеслав Савлюк и генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

На Петербургском международном экономическом форуме ведущие российские компании договорились совместно развивать отечественные программно-аппаратные комплексы, базы данных и облачные решения. То есть ту цифровую инфраструктуру, на которой сегодня работают крупный бизнес, государственные организации и тысячи сервисов. В частности, компании «Группа Астра» и «ИТ-Экспертиза» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Сегодня перед российскими компаниями стоит масштабная задача - перевести важные системы на отечественные технологии. Речь идет не только о замене отдельных программ, но и о создании полноценной инфраструктуры, которая должна работать так же надежно и быстро, как привычные зарубежные решения.

По словам генерального директора «ИТ-Экспертизы» Вячеслава Савлюка, сотрудничество с одним из лидеров российского ИТ-рынка должно помочь отечественным компаниям не просто догонять мировой уровень, а выходить вперед.

- Мы последние десять лет всей нашей большой ИТ-семьей занимаемся импортозамещением, развиваем новые отечественные технологии. И сегодняшнее соглашение - это очередной шаг к тому, чтобы дать нашим заказчикам лучшие решения на рынке. Наша цель не догонять, а опережать, создавать устойчивые и надежные решения для крупных корпоративных заказчиков, - отметил Савлюк.

Особенность нового партнерства заключается в том, что технологии будут проходить проверку не только в лабораторных условиях, но и непосредственно на площадках заказчиков.

Как пояснил руководитель «ИТ-Экспертизы», многие компании сегодня реализуют масштабные проекты по переходу на российское программное обеспечение. Такие проекты часто стоят миллиарды рублей, поэтому бизнес хочет быть уверен, что новые решения выдержат реальные нагрузки.

Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев отметил, что рынок сегодня нуждается уже не в отдельных программах, а в полноценных цифровых экосистемах.

- У всех наших заказчиков сейчас есть запрос не просто на локальное импортозамещение, а на комплексные решения. Благодаря партнерству мы сможем предлагать программно-аппаратные комплексы и сервисы, которые эффективно работают как единая система и помогают решать реальные задачи бизнеса. Надеюсь, наше сотрудничество позволит и дальше предлагать заказчикам все более качественные сервисы, - подчеркнул Сивцев. - Благодаря совместной работе можно добиться того, что операции, которые раньше занимали десятки часов, выполняются за считаные часы. Для обычного человека это выглядит просто: он приходит в аптеку, а она уже работает. Или не стоит ночью на заправке в ожидании закрытия смены. За такими бытовыми вещами стоит серьезная технологическая работа.

Согласно подписанному меморандуму, компании сосредоточатся на повышении производительности и отказоустойчивости российских ИТ-решений, а также на их совместимости с отечественными ERP-системами, аналитическими платформами и другими корпоративными сервисами.