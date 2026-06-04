Рецепт технологического лидерства по-томски

Губернатор Томской области Владимир Мазур Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ТРИ КИТА РАЗВИТИЯ

- Владимир Владимирович, прошлый год стал для Томской области рекордным по объему инвестиций – 213,5 млрд рублей. Это на 28 млрд больше, чем годом ранее. Благодаря чему удалось добиться такого результата и какие проекты стали локомотивами роста?

– Действительно, прошлый год показал прирост инвестиций - как и позапрошлый, кстати. Прослеживается четкая тенденция: каждый год мы увеличиваем инвестиционную привлекательность Томска и области. Это логично, потому что Томск – это научно-образовательный центр, а президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу достижения технологического лидерства и суверенитета. Выполняя эту задачу, мы привлекаем самые разные инвестиции, особенно в высокие технологии, которые финансово емки, требуют особых подходов и профессиональной подготовки.

А все остальное у Томска и области уже есть – благодаря университетам и инновационным предприятиям, которые работают в особой экономической зоне, в электронно-промышленном кластере и других направлениях, исторически сложившихся или недавно открывшихся, но имеющих серьезную экономическую составляющую.

Кстати, проекты, которые мы взяли в работу на предыдущих Петербургских международных экономических форумах, успешно дают первые плоды, результаты и продукты. Это говорит о кооперации наших главных направлений: бизнеса, науки и промышленности. Во взаимодействии этих терех китов мы получаем быстрый готовый продукт и вырабатываем новые направления в экономике.

В НЕБЕ, НА ЗЕМЛЕ И НА ВОДЕ

– Давайте перейдем от прошлого года к нынешнему, который обещает стать знаковым для томского промышленного кластера "Электроника и беспилотные технологии". Как ожидается, там начнется выпуск первой продукции. Какие уникальные разработки уже готовы к серийному производству и в каком объеме?

– Беспилотные технологии - это не только воздух. Это и наземный, водный транспорт. Мы комплексно развиваем эту ключевую на сегодня тему. Весь мир пошел по этому направлению, и мы не должны стоять в стороне.

В Томске делают не только дроны. У нас выпускают оборудование для беспилотных трамваев, которые используют в Петербурге; для беспилотных комбайнов, применяемых в регионах с развитым сельским хозяйством. У нас отлично налажено взаимодействие с КАМАЗом.

Что касается воздушного беспилотия, то мы сделали упор на сегмент тяжелых дронов – для применения в агрокомплексе, в полевых и лесных условиях, при мониторинге газовой системы. Эти тяжелые дроны могут нести грузы для опыления полей, доставки продукции в труднодоступные районы, контроля состояния лесов в противопожарный период. На выходе сегодня уже несколько экземпляров, которые поднимают до 200 килограммов. При этом мы видим, что можно и больше. Именно этим широким применением беспилотников сейчас занимается наш научно-производственный центр.

ОСНОВА ОСНОВ

– Региональный фонд развития промышленности в нынешнем году впервые получил финансирование на сумму больше 200 млн рублей. Насколько эти средства востребованы бизнесом? Какие направления получают поддержку в первую очередь и планируете ли вы наращивать капитализацию фонда в будущем?

– Я считаю, что капитализация фонда – это основа основ. Регионы имеют в этом плане разные возможности, в зависимости от бюджетной составляющей. Но через эту поддержку мы получаем новые, востребованные сегодня предприятия и разработки. И чем выше возможности фонда, тем быстрее растет экономика.

За счет этой поддержки мы позволяем предприятиям закупать товары, разрабатывать новые востребованные виды продукции, приобретать технику, нужную для выполнения тех или иных задач.

Так что фонд развития промышленности – один из основных институтов финансовой поддержки. Мы планируем наращивать его капитализацию, и, даст бог, у нас все получится.

ШЕСТЬ В ОДНОМ

- Владимир Владимирович, главная долгосрочная ставка региона - это человеческий капитал. В том числе и поэтому у вас реализуется мегапроект «Большой университет». Это очень интересно, расскажите, пожалуйста, о проекте и о его актуальных новостях.

– В основе любого развития, особенно экономического, лежит деятельность человека. Только человек может производить, разрабатывать, внедрять. Причем не просто человек, а профессионально подготовленный, имеющий знания в той или иной отрасли.

Наш Большой университет состоит из шести университетов. Каждый из них имеет свой юридический адрес, свое направление деятельности.

Бывает, что при выполнении стратегических и тактических задач, поставленных правительством или профильным министерством, одному вузу не хватает компетенций, а у другого они есть. Большой университет и направлен на решение таких задач.

При этом мы не только вместе можем выполнить задачу, разработать или произвести продукт, но и подготовить специалистов широкого профиля. Наши студенты под куполом Большого университета могут посещать любую библиотеку каждого вуза, любую лекцию, если позволяет время учебного процесса в своем университете и если это интересно по профилю или для собственного развития.

Большой университет дает нам это преимущество и на других направлениях высокотехнологичного развития. Считаю, что иметь такой орган - это очень хорошее решение.

ПЕРВАЯ В РОССИИ

– Серьезный импульс для развития региона дает и особая экономическая зона «Томск». Сейчас она активно развивается. Например, недавно переданы новые земельные участки для Южной площадки. Чем именно привлекает инвесторов эта особая экономическая зона и на проекты из каких сфер там делается упор?

– Это особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Ей уже 20 лет, на открытии присутствовал Владимир Владимирович Путин – тогда она была первой в России. Было время некоторого забвения, но в последние три года мы всерьез взялись за ее реанимацию, и пошло бурное развитие.

Особая экономическая зона "Томск" имеет свой пакет поддержки резидентов: временное освобождение от налогов, льготы по арендной плате, юридическое сопровождение. Интерес к ней вырос настолько, что за короткое время на площадке появилось более 5000 рабочих мест. Здесь сосредоточены предприятия самых высокотехнологичных направлений: микроэлектроника, квантовые технологии, фармацевтические производства. Это не просто лаборатории (хотя и лаборатории тоже есть), но и инжиниринговые центры, и производственные цеха.

А сейчас мы выходим на площадку строительного кампуса по этому направлению. Площадка находится на территории Академического городка. Нахождение особой экономической зоны рядом с пятью институтами РАН позволяет нам обеспечить полный цикл – от обучения до реализации на практике для каждого студента, из какого бы вуза он ни был.

Решение разместить кампус именно для специальностей, привязанных к определенному профилю, работает. Я считаю, что эта площадка станет одной из сильнейших в стране. Она уже является таковой по определению, но когда заработает в полную силу, то станет мощнейшим научно-образовательным и лабораторно-производственныом кластером. Само название, проживание там ученых и наличие инфраструктуры дают нам такую возможность.

ФОРУМ И СОДЕРЖАНИЕ

– Владимир Владимирович, мы находимся на Петербургском международном экономическом форуме. Какие ключевые соглашения планирует подписать Томская область на этом форуме, на какие сферы они будут нацелены и каков предполагаемый объем инвестиций?

– Если на прошлом Петербургском форуме мы работали над привлечением инвестиций в микроэлектронику, разработку новых технологий для Газпрома, Газпромнефти, Россетей (подписанные тогда соглашения реализуются очень успешно), то этот год подготовки к форуму мы посвятили химии. Томск определен как основной разработчик программы развития химической промышленности до 2036 года. У нас давняя хорошая база подготовки специалистов по химии, целые лаборатории и предприятия разрабатывают новые продукты, которые быстро производятся на модульных лабораториях.

Мы пошли в эту сторону, чтобы объединить всех через мощнейший кластер, который сегодня очень востребован в стране, – фармацевтический. Это тоже химия, производящая хорошие лекарства: от кардио-препаратов до сухой плазмы крови, которая необходима в катастрофических ситуациях, когда нужно быстро спасти человека от потери крови, заменив ее через этот лекарственный препарат. Кстати, производство техники для фармацевтики – среди тем нынешнего Петербургского форума.

Что касается инвестиций, сейчас сложно проводить параллели. Скажем об этом чуть позже, когда завершится форум. Но отмечу, что, на удивление, здесь происходят контакты, которых мы не предусматривали в соглашениях. Например, сегодня в нашу переговорную приходили компании с предложениями о размещении производств или заказов на научные разработки.

Наша планка всегда стояла и будет стоять на повышение. Если в 2025 году мы привлекли инвестиций на 213 млрд рублей, значит, в 2026-м надо стараться добиться большего.