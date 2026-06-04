Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Это уже традиция: в рамках Петербургского международного экономического форума Владимир Путин собирает глав крупнейших мировых СМИ. Среди 12 руководителей в Константиновском дворце в Стрельне были не только представители, так называемых, дружественных нам стран, но и французская Франс-пресс, и американская Ассошиэйтед Пресс, и немецкая Дойче Прессе-Агентур.

Мы выбрали для вас главное, о чем говорил российский лидер на этой встрече.

ПОПЫТКА НАДАВИТЬ НА ПУТИНА НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВАМИ МИРОВЫХ СМИ 4 ИЮНЯ 2026

Главный редактор службы новостей по Европе и Африке Associated Press Джеймс Джордан. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Вы хотите контролировать весь Донбасский регион или вы готовы заключить сделку? - спросил редактор американского Associated Press.

- Одно другого не исключает, - улыбнулся Путин. - С чего вы взяли, что здесь есть противоречие? А что касается конфликта на Украине, нас интересует только реальность. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Главная проблема Вооруженных сил Украины сегодня - катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек.

Дальше президент России сыграл с американцем в беспроигрышную игру: в ответ на его оценочные, ничем не подкрепленные слова, привел цифры и факты.

Путин рассказал о неудачах ВСУ и победах российской армии Владимир Путин рассказал о масштабе дезертирства в украинской армии. По мнению политика, причиной этому стала принудительная мобилизация

Итак, считалочка катастрофы в украинских войсках:

1. В месяц Украина теряет порядка 40 тысяч личного состава. Это убитые и раненые.

2. Мобилизация несчастных людей на улицах дает Киеву приток в 15-16 тысяч человек в месяц.

3. Еще 14 возвращаются из госпиталей.

4. Складываем - получаем -10 тысяч в месяц. Мало? А теперь прибавьте к этому по 20 тысяч дезертиров в месяц. Минус 30 тысяч.

Путин эту логику не продолжал. Но если досчитать, то примерно 700-тысячная армия ВСУ потеряла уже 100 тысяч, остается 600. Значит нужно еще…20 месяцев, чтобы у Киева не буквально осталось ни солдата.

- Потери ведут к утрате территорий, - продолжал Путин давить американца. - Только за последнее время примерно российская армия поставила под свой контроль 2440 тысяч квадратных километров. Вы сказали про Донбасс - Российская Федерация полностью взяла под контроль ЛНР - 100% наши. И свыше 85% территории ДНР - здесь еще совсем недавно Украина контролировала около 25%, сейчас уже меньше 15%. Мы контролируем 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается…

Стачивается армия. Слабеет сопротивление. Но дроны у Киева еще есть - и в достатке…

ДРОНЫ И КОМПРОМИССЫ

Да, о дронах Путин тоже не забыл. Не стал пропускать мимо ушей факт, что в Петербурге были прилеты. Признал - да, некоторые беспилотники действительно прорываются.

- К сожалению для нас, некоторые прорываются. Но в России имеется система ПВО. Да, мы должны ее совершенствовать. И мы будем ее укреплять! Но у Украины вообще такой системы нет, - дробил фактами глава государства.

Небо над Киевом сейчас превратилось в большую дыру. Снарядов катастрофически не хватает. Это признает и сам Зеленский. Нет у Украины и ударной мощи: «Искандеров», «Кинжалов», «Орешников», то есть гиперзвука, крылатых ракет…

- Еще нужно заметить, что у России есть собственная производственная, ресурсная, научная и кадровая база для решения всех задач по обеспечению Вооруженных сил. Есть патриотизм и воля российского народа, которые являются главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции, - не останавливался Путин.

Попытка американца намекнуть на то, что России пора бы остановиться на линии фронта, звучавшая намеком в вопросе, тоже нашла свой ответ.

- Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. Тогда перед Россией были поставлены вопросы по компромиссам. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению, - решительно подытожил Путин.

Повисла тишина. Гендиректор ТАСС спросил у американского коллеги:

- Есть еще какие-то вопросы?

Американец молчал…

Владимир Путин: "Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами". Фото: REUTERS.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА

Воспользовавшись паузой, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал свой вопрос: действительно ли «удары возмездия» в ответ на теракты украинского режима становятся для нас нормой? Что Россия получает от использования в них сверхсовременного оружия, например «Орешника»?

- Что касается наших новых систем, мы действительно начинаем их использовать, это касается и «Орешника», - утвердительно ответил на первую часть вопроса Путин.

Путин рассказал о неудачах ВСУ и победах российской армии Владимир Путин рассказал о масштабе дезертирства в украинской армии. По мнению политика, причиной этому стала принудительная мобилизация

Глава государства продолжил - с новыми вооружениями ситуация выходит из обычных рамок. Дело в том, что обычно баллистические ракеты тестируются на полигонах. Здесь же испытания ведутся в условиях боевых действий.

- Поэтому…по-честному, открою вам большую военную, государственную тайну: у нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника»! Мы просто били туда, где было удобно посмотреть результаты, - сказал Путин.

Президент продолжил - удар по городу Белая Церковь, по укрепрайону в Донецкой Народной республике - все были тестовые пуски. Более того - местность специально выбирали так, чтобы ее можно было детально изучить с помощью беспилотников.

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- На место удара потом залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, всё куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника». По назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки, - подытожил Путин.

А вот это было сильно. И намек, и предупреждение. «Орешник» могут запустить по Киеву. Куда решит командование - хоть по Банковой. Или по бункерам под ней. Но сначала нужно понять, как глубоко он пробьет землю. Какой будет поражающий эффект.

Чтобы точно достать назначенные цели.

Наверное, в этот момент в Киеве кто-то дрогнул…

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ЧТО ПУТИН СКАЗАЛ БЫ ЗЕЛЕНСКОМУ?

Ярчайшим моментом вечера стал ответ президента о мире. Французский журналист задал затасканный вопрос - является ли Зеленский законным представителем, подписантом, президентом Украины. А Путин внезапно ответил, что он сказал бы в момент подписания…

Но по порядку. Сначала российский лидер как будто невзначай заметил, что Зеленскому вообще-то не очень-то можно участвовать в следующих президентских выборах.

- Два года назад, ровно два года, в 2024 году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. В конце прошлого года, в начале этого много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут всё-таки выборы или нет? Второе. По Конституции Украины у президента может быть только два срока по пять лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законно, тут два года уже прошло. И теперь он что, будет избираться ещё на пять лет? Не положено! - подставил внезапную подножку украинской власти Путин.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Брови западного журналиста взметнулись вверх. Такого он точно не ожидал. Но Путин продолжал - если две страны действительно придут к мирному соглашению, человек, который сможет подписать со стороны Украины, найдется.

- Было бы желание! Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдём до окончания конфликта? Как минимум можно и нужно было бы сказать: «Слава Богу, что всё закончилось», - сказал Путин.

Получилось честно и сильно.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ СО СМИ 4 ИЮНЯ 2026

Дружба и АЭС

Говорили об отношениях России и Казахстана - ведь президент недавно был в Астане с госвизитом. Путин заметил, что у двух стран все хорошо. Хотя переговоры идут далеко не всегда просто: по каждому вопросу возникают споры и казахские политики с жаром отстаивают интересы своего народа. Но отношения все равно идут «по восходящей».

- Кооперация, транспортные связи, язык - мы очень благодарны президенту Казахстана за то, что он выступил инициатором создания международной структуры по поддержке русского языка. Очень важно, что Россия построит в Казахстане блоки АЭС, до 20%, по моему, будут энергии страна будет получать за счет этой станции, - сказал глава государства.

Взгляд в будущее из 2001 года

Говорили и об отношениях России с Китаем.

- В последнее время, особенно после начала событий на Украине все чаще говорят: Россия сделала разворот в сторону Азии, поменяла свою политику. Ничего Россия не меняла и никаких разворотов не делала.

Путин спокойно вспомнил - основное соглашение между двумя государствами, которое дало толчок к развитию отношений…было подписано в далеком 2001 году. В самом начале его первого президентства, 25 лет назад. Уже тогда было понятно - Восток стал могучей силой.

- Добавлю - в последние годы самое главное, что мы все больше и больше внимания уделяем новой экономике, основанной на искусственном интеллекте, на достижениях в области биологии, генетики.

Путин вставил - есть и военное сотрудничество. И не просто закупки оружия - но даже некоторые «совместные проекты». Какие именно, естественно, никто уточнять не стал. Зато глава государства уточнил: с Украиной или последними событиями это сотрудничество никак не связано.

- Мы просто работаем и дружим с Китаем. Не против кого-то, а в интересах друг друга, - улыбнулся Путин.

Вопросы гордости

Редактор крупнейшего информагентства Индии PTI, спросил Путина, не помещают ли дружбе Индии и России сближение дружбе Дели с Вашингтоном. Президент тут же заметил: у нас не просто дружба. Стратегическое партнерство, скрепленное не рукопожатием, а атомными станциями, которые строит в Индии Россия, военными закупками - Дели предпочитает наши МиГ американским истребителям.

- Но чтобы сотрудничество Индии с Соединенными Штатами создало сложности в отношениях Индии с Россией? Ничего подобного нет! Мы рады, что Индия развивает отношения со всеми странами, она должна развиваться! Другой аспект, что США пытаются по некоторым вопросам оказывать давление на Индию… Но мне кажется, все уже давно поняли, что давить на премьер-министра Моди, который возглавляет государство с полуторамиллиардным населением, бесполезно.

Ответ получился тонким и точным - прямо в гордость полуторамиллиардной страны.