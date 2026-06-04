Россия и Саудовская Аравия подписали на ПМЭФ около 30 соглашений

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Фото: Кирилл Казачков / РОСКОНГРЕСС

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемония обмена соглашениями между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия. Страны, отмечающие в этом году 100-летие установления дипломатических отношений, подписали порядка 30 документов о сотрудничестве в различных сферах.

Перед церемонией заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и члены саудовской делегации осмотрели выставочную экспозицию ПМЭФ в павильонах «Экспофорума». Делегацию Королевства возглавил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. По его словам, в составе делегации около 170 человек, включая нескольких глав правительственных учреждений и главу торговой палаты.

- В этом году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Всё это время сохраняется прочная двусторонняя связь, основанная на уважении к суверенному выбору друг друга и к культуре. Главная сила наших отношений — доверительный диалог на высшем уровне. Нас объединяет приверженность справедливому, многополярному мироустройству, которое уважает интересы каждого народа и его право самостоятельно выбирать свой путь, - отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, в свою очередь, подчеркнул значимость двусторонних отношений и высокий уровень организации форума.

- Каждый раз я вижу стремление страны показать всё лучшее, что у неё есть, миру. Россия важна для всего мира, и все это понимают. Для нас большая честь стать почётным гостем форума. Мы хотели бы ответить взаимностью и показать на деле, что для нас это действительно очень важные отношения, мы ценим этот жест, - сказал принц.

Среди подписанных документов - соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также договорённости между компаниями двух стран. Россия, как подчеркнул Александр Новак, всегда была, есть и будет надёжным поставщиком энергетических ресурсов. По итогам церемонии участники сделали памятное фото. Высокий статус Саудовской Аравии как страны - гостя ПМЭФ, по словам организаторов, выводит российско-саудовское партнёрство на принципиально новый уровень.