На ПМЭФ-2026 назвали главное условие для стабильного роста инновационного бизнеса

Компании, которые сейчас вовлекаются в развитие регионов и российского образования, в будущем получат серьезное конкурентное преимущество. В регионах живет большое количество талантливых специалистов, а научный подход является ключом для стабильного роста инновационного бизнеса. Об этом сказал президент Группы «Т-Технологии» Станислав Близнюк на сессии «Система образования как основа устойчивого экономического роста» в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня.

Серьезное конкурентное преимущество в будущем получат те компании, которые уже сегодня вовлекаются в развитие регионов и российского образования. Такое мнение на сессии "Система образования как основа устойчивого экономического роста" в рамках Петербургского международного экономического форума-2026" выразил президент группы "Т-Технологии" (дочерняя структура Т-Банка) Станислав Близнюк.

По словам эксперта, в регионах живет большое количество талантливых и трудолюбивых специалистов, а научный подход, положенный в основу предпринимательской деятельности, может стать ключом для стабильного роста. В качестве примера Станислав Близнюк привел собственный опыт компании, 80 % сотрудников которых работает в регионах - в том числе в региональных ИТ-хабах.

- Если мы, как крупная инновационная компания, можем работать с ситуацией, когда 80% штата работает в регионах, значит, остальные компании могут жить в такой же ментальности - вовлекаться в развитие регионов и образования. Компании, которые это делают, в будущем будут обладать серьезным конкурентным преимуществом, - подчеркнул Близнюк.

Президент "Т-Технологий" отметил также, что не видит принципиальной разницы между наукой и инновационным бизнесом, и призвал решать предпринимательские задачи так же, как научные эксперименты: формулировать гипотезы, оценивать риски, применять статистические модели и критически смотреть на результат.

- Поэтому наука, образование и бизнес могут взаимно обогащать друг друга и становиться эффективнее, - заключил Близнюк.