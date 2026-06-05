Шокирующие итоги расследования о первой леди Франции: "Нет сомнений, что Брижит Макрон - мужчина*"

Расследование о первой леди Франции завершено. Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Кэндис Оуэнс - одна из самых популярных в США журналисток и блогеров, в соцсетях у нее почти 20 миллионов подписчиков. Афроамериканка снискала известность благодаря скандальным расследованиям. Одно из них длится с марта 2024 года. Оно посвящено истинной идентичности Брижит Макрон.

Журналистка приехала в Россию на Петербургский международный экономический форум. И объявила, что наконец завершила расследование о первой леди Франции.

«Не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон - мужчина*. Не в моем стиле распространять глупые теории заговора. Я изучила этот вопрос», - утверждает Кэндис.

Кэндис Оуэнс - довольно бесстрашная особа. Не побоялась рассказать про наезды Трампа, за которого раньше агитировала, а теперь противостоит президентской чете Франции. Фото: Anastasia Barashkova/REUTERS

КОГДА ЗВОНИТ ТРАМП

Оуэнс, безусловно, по роду профессии охотится за хайпом, но реакция Эммануэля и Брижит Макрон на ее выступления оказалась поразительной - и лишь подлила масла в огонь.

Во-первых, президент Франции ставил вопрос о том, чтобы Кэндис замолчала насчет Брижит, аж перед президентом США. И даже шантажировал (!) его: мол, Париж не будет участвовать в миротворчестве на Украине, помогая Вашингтону, пока Оуэнс не закроет рот. Об этом сам Дональд Трамп ничтоже сумняшеся заявил, позвонив журналистке. Молчать она отказалась. Беседы с Трампом Оуэнс предусмотрительно записала и, возможно, их обнародует.

Во-вторых, чета Макрон прошлым летом подала на Кэндис в американский суд двухсотстраничный иск, обвиняя ее в клевете. Адвокаты президентской семьи заявили: в суде они представят «неопровержимые доказательства того, что Брижит - женщина». Но процесс по существу до сих пор так и не начался.

КУДА ДЕВАЛСЯ ЖАН-МИШЕЛЬ?

Онлайн-трансляции программ Оуэнс, посвященных расследованию, даже пытались застопорить DDoS-атаками из Франции. Тщетно.

Напомним основные тезисы изысканий американки - что-то она почерпнула из уже опубликованного французскими блогерами (один из них, Ксавье Пуссар, под угрозой уголовного преследования был вынужден покинуть Францию, другие получили крупные штрафы и прекратили обсуждать Брижит), а что-то раскопала сама.

- Когда Макрон вел свою первую президентскую кампанию (избрался он в 2017 году), внимание публики было, естественно, приковано к его супруге, которая на 24 года старше мужа (сейчас ей 73). И в ее официальной биографии нашлась масса умолчаний.

Эммануэль учился в лицее, где преподавала Брижит, он ровесник ее старшей дочери. И если лав стори президента более-менее описана, то прошлое мадам Макрон - в тумане.

- За год до свадьбы с Эммануэлем Брижит развелась с банкиром Андре-Луи Озьером, от которого родила троих детей. Но никаких фото этого периода его жизни - кроме одного черно-белого, со свадьбы - не сохранилось. Сам Озьер, если верить документам, умер в 2019 году, известно об этом стало лишь через девять месяцев после его кончины. Существовал ли он вообще?

Семейство Троньё. Крайний слева - Жан-Мишель (одно лицо с Брижит Макрон). Фото: Личный архив

- На фото семьи Троньё - это девичья фамилия Брижит - ее старший брат Жан-Мишель выглядит как копия французской первой леди. Самое удивительное, что взрослого Жана-Мишеля никто не видел: утверждается, будто он «ведет замкнутый образ жизни». Отсюда родилась теория о том, что настоящая Брижит умерла в детстве (семья это скрыла), а ее личность присвоил Жан-Мишель, впоследствии сменивший пол*. Детей он усыновил-удочерил.

- Конспирологи не перестают обращать внимание на специфические манеры Брижит - сидит она, например, совершенно как представитель сильного пола. А помните эпизод с пощечиной, которую мадам в самолете отвесила супругу совершенно как мужчина?

- Наконец, союз Макронов сопровождает явно сатанинский «флер». Торт на их свадьбе был украшен витыми красными рогами.

ГОВОРЯЩИЕ СВЯЗИ

Оуэнс обратила внимание на частые визиты Макрон к пластическому хирургу Патрику Бьюи. Он известен как специалист по трансгендерным операциям*. Оперировал он Брижит в Американском госпитале в Париже. А в 2023 году внезапно получил орден Почетного легиона из рук Эммануэля.

Журналистка усмотрела и прямую связь президентской супруги с открытием Олимпиады в Париже - шоу выглядело как форменный шабаш и вызвало возмущение христиан по всему миру. По версии Оуэнс, режиссер Томас Жолли был выбран по прямому настоянию первой леди.

Также американка упомянула ковер в Елисейском дворце, созданный по эскизу художника Клода Левека, который оказался в центре уголовного скандала за изнасилование несовершеннолетних.

А теперь вот по заказу Эммануэля исторические витражи Нотр-Дама меняют на современные. Оуэнс на это внимания пока не обратила, а зря.

Как недавно писала «Комсомолка», художница Клэр Табуре под видом святых изобразила на витражах членов кровавой секты американского серийного убийцы Чарльза Мэнсона. И вдобавок «ангарского маньяка» Михаила Попкова, на чьем счету 91 жертва.

Это вовсе не фантазии: Табуре и ее муж, музыкант Нейтан Телен, были буквально одержимы этими персонажами. Телен даже сделал на плече тату с количеством совершенных Попковым убийств…

21 НЕУДОБНЫЙ ВОПРОС

Оуэнс составила 21 вопрос для Брижит Макрон. «Вы родились женщиной?», «Вы сами родили троих детей?» - и так далее. Надо ли говорить, что ответа журналистка не получила. А получила судебный иск.

Макроны подали его в Высокий суд штата Делавэр - не только против Кэндис, но и против связанных с ее деятельностью компаний.

Центральным эпизодом дела стала серия видеовыпусков «Становясь Брижит». Истцы требуют компенсации.

Оуэнс, в свою очередь, не отступает. Ее главная стратегия - добиться прекращения дела еще до начала полноценного разбирательства. Адвокаты журналистки утверждают: Делавэр вообще не должен рассматривать этот спор, поскольку сама Оуэнс живет в Теннесси, а истцы - граждане Франции. Представители Макронов парируют: мол, одна из компаний расследовательницы зарегистрирована именно в Делавэре, поэтому все законно.

Как уточнила на днях американка, Макроны подали на нее в суд не за утверждение о том, что она родилась мужчиной*, а за то, что Оуэнс обвинила Брижит в краже документов сестры.

Мужские манеры Брижит (размашистая походка, привычка сидеть с расставленными ногами) возбуждают конспирологов. Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Казалось бы, чего проще - жена президента Франции могла бы сделать элементарный анализ на генетический пол, опубликовать результаты и торжествовать, победив клеветников. Но ничего подобного у мадам Макрон в планах нет. Она считает, что более плодотворно заниматься судебными тяжбами. Что ж, пусть мучается.

КСТАТИ

Вчера Оуэнс выступила на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной семейным ценностям. Журналистка замужем за британским миллионером, бизнесменом и сыном лорда (отец сделал состояние на торговле металлами) Джорджем Фармером. У пары четверо малышей.

На форуме Кэндис посетовала на то, что многодетные американцы не видят особой поддержки, а ведь создание семьи - по сути, наивысшая цель.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая воспитывает семерых детей, предложила Оуэнс помочь в продвижении традиционных ценностей на Западе - например, создав при ООН Комитет матерей.

Москва американской гостье очень понравилась. «Она прекрасна и чиста», - заявила Кэндис и опубликовала фото столицы в своих соцсетях. Теперь ждем ее впечатлений от Петербурга.

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