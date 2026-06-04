Герой спецоперации «Z» Александр Жилин спас жизни боевым товарищам

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.
«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал: «Недорубленный лес опять вырастает»
Младший сержант Иван Логунов
«Младший сержант Иван Логунов выполнял боевую задачу в составе группы на самоходных транспортерах переднего края по доставке материально-технических средств на позиции российских мотострелковых подразделений вблизи линии боевого соприкосновения.
Во время движения по маршруту Логунов заметил замаскированное самодельное взрывное устройство (СВУ). Иван остановил группу и принялся осматривать местность.
В ходе осмотра Логунов обнаружил еще несколько СВУ, заложенных на маршруте, которые мешали дальнейшему движению группы.
Несмотря на угрозу вражеского артиллерийского обстрела и атак БПЛА, Иван, имея нужные навыки и умения, приступил к разминированию.
Последовательно обследовал участок и обезвредил все СВУ, препятствующие движению, тем самым обеспечил безопасное продвижение группы обеспечения.
Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Ивана Логунова боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава».
Ефрейтор Александр Жилин
«Ефрейтор Александр Жилин выполнял боевую задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.
Действуя в составе эвакуационной группы, Александр получил приказ выдвинуться для эвакуации российских военнослужащих, получивших ранения.
Несмотря на непрекращающийся минометный обстрел и угрозы атаки ударных БПЛА, Жилин добрался до двух раненых боевых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь и поочередно эвакуировал их в безопасное место.
После Александр организовал доставку раненых в медицинское учреждение, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям ефрейтора Александра Жилина были спасены жизни российских военнослужащих».