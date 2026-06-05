Японский зонд летит к загадочной темной комете: она может быть изготовлена в СССР

Японский космический аппарат Hayabusa 2 Фото: ru.wikipedia.org.

Японский космический аппарат Hayabusa 2 в 2018 году изучил астероид Рюгу, и даже отправил на Землю «посылку» - капсулу с грунтом. Теперь зонд движется к следующей цели, астероиду 1998 KY26, которого достигнет в 2031 году. Вот только никакой это не астероид, а артефакт высокоразвитой цивилизации, заявляет в своей новой статье гарвардский астрофизик Ави Леб. Но на этот раз мы эту цивилизацию знаем. Она называется СССР. 1998 KY26 – это на самом деле утерянный аппарат «Фобос-1», спешивший к Марсу в 1988 году, да потерявшийся, уверен ученый. KP.RU вникла в аргументы скандального звездочета.

ТЕМНЫЙ ПОСЛАННИК

Новая цель для японского аппарата выбрана неспроста. Конечно, цель лежит на одной из возможных траекторий движения зонда, то есть до нее физически реально долететь. Но дело не только в этом.

1998 KY26 чем-то неуловимо похож на знаменитый межзвездный объект 1I/Оумуамуа, промчавшийся мимо нашей планеты в 2017 году. То был первый, известный нам, посланец иных звездных систем. И он наделал много шума (это мягко сказано). Тот же Ави Леб объявил его тогда инопланетным заброшенным кораблем: экипаж или спит, или махина управляется искусственным интеллектом.

В самом деле, форма 1I/Оумуамуа уж очень странная. Вытянутая и плоская. Также смущало, что объект не был до конца похож ни на астероид, ни на комету. В конце концов какое-то подобие кометного хвоста появилось, и астрономы назвали 1I/Оумуамуа «спящей кометой», или «темной кометой», что бы это ни значило.

1998 KY26 – тоже «темная комета», только наша, не межзвездная, судя по ее орбите. У объекта нет хвоста или так называемой комы (кометной атмосферы), так что на комету он не тянет. Стало быть, это астероид? Да вот как сказать. Дело в том, что это таинственное небесное тело испытывает так называемое негравитационное ускорение. То есть движется быстрее, чем позволяют законы Ньютона.

У комет ускорение есть. Кометы – по сути природные ракеты. «Грязный» лед, из которого состоят кометы, интенсивно испаряется, создавая реактивную тягу. Комета летит чуть быстрее, чем ей «положено». Астероиды – просто камни, и ускоряться не могут. А вот это небесное тело – может каким-то образом.

ЗАКОЛДОВАННАЯ МИССИЯ

И тут на арену выходит гарвардский астроном Ави Леб, и заявляет: скорее всего, это вовсе не комета, а космический аппарат.

И к этому можно отнестись как к сотой итерации криков пастушка «волки, волки». А, слышали, вам, тов. Леб, везде космические аппараты мерещатся.

Астрофизик Ави Леб. Фото: harvard.edu

Но на этот раз предположение Леба выглядит нестандартно. Это наш, земной аппарат. Скорее всего, «Фобос-1», запущенный к Марсу в СССР в 1988 году, сбившийся с орбиты и бесследно исчезнувший.

Миссия «Фобос» должна была открыть новую страницу советской космонавтики. СССР на тот момент лидировал в исследованиях Венеры, а вот в полетах к Марсу, хотя во времена оны именно наш аппарат впервые достиг Красной планеты, пальму первенства перехватили США.

Корабль запущен 7 июля 1988 года, и должен был детально изучить спутник Марса Фобос, а сам Марс – с орбиты. В миссию заложили много интересностей, явно опережающих свое время. Так, «Фобос» должен был пролететь над одноименным спутником на сверхмалой высоте, выпустить луч лазера, и сделать анализ состава грунта по тому, что лазер испарит. Очень тонкая задумка.

Все завершилось, однако, как-то быстро и трагично. 29-30 августа 1988 года оператор по ошибке передал на борт не ту команду. Аппарат решил, что это приказ отключить двигатели коррекции. «Фобос» потерял управление и пропал. У «Фобоса-1» был «близнец, «Фобос-2», который потеряли уже около Марса. Так или иначе, миссия провалилась, и в прессе тех лет неудача переживалась предельно горестно. Говорили даже, что миссия «заколдована», что Марс «не хочет» визитов землян.

ПОСМОТРИТЕ, ОДНО ЛИЦО

Леб считает, что орбита, которую занял «Фобос-1» после потери управления, совпадает с орбитой 1998 KY26. Также, по его мнению, у «темной кометы» странная форма – странная для кометы, а вот для рукотворного аппарата в самый раз. Совпадают также размеры, а период вращения соответствует скорее «железяке», чем камню. И да, «астероид» очень яркий, именно как «железяка».

Наконец, легко и непринужденно объясняется негравитационное ускорение. Видимо, на спящем аппарате еще есть топливо, двигатели включаются сами по себе, и подталкивают «Фобос». Не космический корабль, а Летучий голландец какой-то!

Астрономы уже не раз принимали за астероиды искусственные тела. Так, в 2020 году открыли некий астероид, который на поверку оказался разгонным блоком ракеты «Центавр», запущенной в 1966 году. Тремя годами ранее другой «астероид» опознали как разгонный блок ракеты, которая вывела на орбиту аппарат «Розетта». Есть еще несколько примеров, когда тело явно искусственное, но точно непонятно, кто запускал: космического мусора, всяких разгонных блоков и уснувших спутников, накопилось такое великое множество, что за всеми и не проследишь. Не говоря о неудачных секретных миссиях. А когда рукотворный аппарат теряет управление и не выходит на связь, проследить эволюцию его орбиты сложно. Она меняется под воздействием гравитации других тел, соответствующие расчеты отнюдь не просты.

Но вот Леб говорит, что все вычислил, все учел, и это «Фобос».

СМУТНЫЕ СОМНЕНИЯ

Лебу очень важно хоть на этот раз оказаться пророком. Если вы увидите, что «темная комета» оказалась рукотворной, пусть даже земной, вы же признаете, что и «темная комета» 1I/Оумуамуа – тоже рукотворная, только, конечно, не земная? – пишет он.

1I/Оумуамуа не похож ни на астероид, ни на комету. Фото: buradaki/Shutterstock/Fotodom

Ставки высоки: пан или пропал. Если 1I/Оумуамуа или знаменитый 3I/ATLAS нам никогда не догнать, здесь-то уже и дорожка к объекту проложена.

Научное сообщество встретило идею Ави Леба прохладно. Впрочем, с порога отметать тождество «темной кометы» и советского аппарата все же не стоит, рассказал KP.RU руководитель Центра коллективного пользования «Международной сети телескопов для научных и прикладных задач» Института прикладной математики им. Келдыша РАН Виктор Воропаев:

- Видимо, правильным ответом будет «подлетим, тогда и увидим», - сказал он.

В то же время на уровне интуиции, что ли, орбита 1998 KY26 «не бьется» с возможной орбитой «Фобоса-1», считает Виктор Воропаев. В первую очередь настораживает история сближений объекта с Землей: согласно расчетам, 1998 KY26 должен был пролетать около нашей планеты в 1984 и 1991 годах. Первая дата, если это «Фобос», отпадает по понятным причинам: «Фобос» на тот момент еще не запустили.

Специалисты (российские в первую очередь, аппарат-то наш) попытаются восстановить возможную траекторию потерянного «Фобоса». Исключать тождество (в этом случае пролет около Земли в 1984 году был только на бумаге, а не в реальности) пока нельзя.

Думается, астрономы и баллистики еще не раз сообщат об этой загадке всякие интересные новости. Нам остается только ждать: объект, к сожалению, не виден с Земли ни в бинокли, ни в любительские телескопы.

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