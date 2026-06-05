Свобода бизнеса, «направляющая роль» государства и деньги на развитие: Борис Титов раскрыл секреты китайского экономического чуда

Борис Титов на площадке ПМЭФ. Фото: Валентин Егоршин / РОСКОНГРЕСС

Спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Борис Титов ответил на наши вопросы в открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2026.

УДОБНО И БЕЗОПАСНО

- Борис Юрьевич, вы часто бываете в Китае, отлично знаете эту страну и особенности ее экономики. Об этом и хотелось бы поговорить. Ведь Китай во многих аспектах является мировым лидером, на которого мы смотрим, как на пример. Можете назвать основные моменты, по которым Китай уже впереди планеты всей?

- В первую очередь это инфраструктура жизни, в которую вплетены цифровые технологии. На это можно смотреть и с позитивной, и с несколько негативной стороны, потому что осуществляется контроль за каждым человеком. Но это контроль в смысле обеспечения безопасности. А жить при этом очень удобно. Например, не нужны ни пропуска, ни бумажные или электронные билеты - Face ID (распознавание человека по внешности, - Ред.) действует на всей территории страны. Ты переходишь границу, покупаешь билет на поезд или автобус, входишь в здание аэровокзала или своего офиса – и ничего не нужно доставать, все открывается автоматически после идентификации по лицу.

Мы говорим, что у нас очень хорошо работают «Госуслуги». Но у них тоже работают Государственные услуги, и цифровые технологии серьезно проникли в эту область. Могу сказать, что удобство жизни в Китае не сравнить с Соединенными Штатами или Европой, да и с нами тоже, хотя мы в этом смысле тоже продвинулись далеко. Там очень удобно жить.

– Плюс множество сервисов доставки всего, чего угодно…

– Да, наличных денег там практически нет, все расплачиваются в основном через QR-код или удаленно. Телефон становится главным проводником в жизнь.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ

– А в чем, по-вашему, главные причины китайского экономического и технологического чуда?

– В очень взвешенной, целенаправленной, системной политике государства. Вот сейчас они начали 15-ю пятилетку. Там четко и ясно прописаны ориентиры на ближайшие годы.

Мы встречались с учеными, которые во многом стояли у истоков китайского экономического чуда. И профессор Линь Ифу, который сейчас работает в Пекинском университете, а до этого был главным экономистом Всемирного банка, сказал очень простую вещь: для развития экономики нужны деньги. Нужен капитал, в том числе кредитный - как для оборотных платежей, так и для инвестиций.

Китай изначально принял такую денежно-кредитную политику: каждый год увеличивать денежную массу как минимум на 15%. То есть Центральный банк проводит эмиссию денег, которые тратятся, что очень важно, не на потребительский сектор или социальные проблемы, а только на инвестиционные цели - на новые производства, технологии, сервисы. Деньги целенаправленно направляются на развитие. Конечно, есть и другие аспекты, но это было одним из ключевых решений, позволивших Китаю развиваться.

– Вы назвали несколько механизмов, одни из которых - социалистические, а другие - абсолютно рыночные, капиталистические…

– Вы верно отметили: в Китае правильное сочетание государственной стратегии, планирования, ориентирования всех на целевые KPI (показатели эффективности, - Ред.), но при этом движущим мотором развития экономики является капиталистическая конкуренция, стремление к прибыли. Это драйвер, который двигает экономику вперед, но с ориентирами, которые дает государство. Куда бежать, говорит государство, а как бежать – дело каждого предпринимателя.

– А что бы мы могли позаимствовать у Китая в плане развития?

– Во-первых, денежно-кредитную политику – это мы сейчас и предлагаем в нашем Институте экономики роста им. Столыпина.

Во-вторых, свободу бизнеса и систему поддержки предпринимателей. В Китае за каждым предпринимателем - несколько чиновников, но не для того, чтобы его постоянно проверять, а чтобы следить, чем ему можно помочь. Малый бизнес сегодня – это 60% ВВП Китая, в то время как мы никак 20% не можем преодолеть. Именно бизнес двигает экономику Китая вперед, причем инновационно.

Например, государство в Китае говорит: для инноваций нам нужна 5G связь. И на развитие этой технологии дается государственное финансирование, но получает его частная компания – огромная корпорация-монстр Huawei. Она создает вокруг себя экосистему из 1500 малых компаний, которые отвечают за отдельные необходимые вещи в развитии этой технологии. Кто-то делает одно оборудование, кто-то другое, кто-то разрабатывает программы... В результате Китай становится лидером по связи 5G, а в одном из регионов уже запущена технология 6G.

Борис Титов. Фото: Валентин Егоршин / РОСКОНГРЕСС

А ЧТО НАМ МЕШАЕТ?

- Несколько дней назад я вернулся из Китая. Объехал несколько городов и провинций, и меня очень поразила инфраструктура. Это прекрасные дороги, мосты, аэропорты, вокзалы, автовокзалы… Причем абсолютно везде, в том числе и в небольших городках. Все красивое, современное и понятное всем, включая иностранцев. А что мешает нам развивать инфраструктуру по китайскому сценарию?

– О конкретных причинах говорить сложно. Но в нашей истории мы прошли много моментов, которые каждый раз откидывали нас на несколько лет назад. Это касалось кризисов, начиная с 1991 года, когда все было отдано на откуп рынку, а в результате мы получили экономический хаос, потому что государство практически ушло от регулирования экономики. Так нельзя было делать, надо было вводить рынок постепенно. Потом были кризисы 1998, 2008, 2014 годов...

К тому же мы не сумели построить независимую от нефтяной иглы экономику. Нефтяная игла по-прежнему глубоко вонзилась в тело всей нашей жизни. Даже сейчас, при такой сложной ситуации с санкциями, по существу нас спасает высокая цена на нефть, из-за которой мы получаем хорошие доходы... А надо было строить независимую экономику, альтернативную, с собственными производствами, решениями, инновациями. Мы пытались это сделать в 2000-е годы, серьезно продвинулись, однако Китай не догнали.

Много у нас и других «фетишей». Например, что экономика не должна быть плановой. И хотя сейчас у нас работают национальные цели развития, они не заменяют того планирования, которое используется в Китае.

И тем не менее, следующий этап развития экономики, как мы считаем в Институте экономики роста им. Столыпина, будет называться прогностическим. Сегодня надо анализировать огромный объем баз данных, это позволяет делать искусственный интеллект - новый инструмент, который надо очень быстро внедрять в каждодневные решения нашего правительства. И мы должны четко выстраивать плановые индикативные показатели.

Еще раз хочу сказать: нам помешали стоявшие на пути проблемы, а также недостаточное понимание основ нужной нам экономики. Мы пытались играть в рынок на сто процентов, и в результате оказались недостаточно эффективны по сравнению с Китаем.

– Кстати, эта модель с направляющей ролью партии, о которой вы говорите… У нас ее побаиваются, потому что ассоциируют с коммунизмом. Но давайте вспомним абсолютно капиталистическую Южную Корею, где используют точно такой же «направляющий вектор государства».

– А еще Японию. И Великобританию времен Маргарет Тэтчер - это самая рыночная экономика из всех, но у них были четко прописаны основные ориентиры работы, стратегические цели. А мы когда-то просто ушли от слов «промышленная политика». Помню, еще в конце 90-х я выступал в правительстве и упомянул эти слова, так меня зашугали: какая промышленная политика, должен быть только рынок!

ОСТАТЬСЯ СОБОЙ В БУДУЩЕМ

– Китай уже живет в будущем. Но при этом остается Китаем – с его старинными городками, уютными национальными кафешками. Вот как бы и нам и технологии развивать, и собственное лицо не потерять?

– В этом смысле у нас сейчас серьезный вектор на национальную символику. Национальные ценности уже присутствуют в нашей политике, мы к этому возвращаемся. Хотя и западные ценности нам не чужды – мы все-таки европейский народ, но со своими серьезными, интересными, очень глубокими особенностями. Особенно российская культура – от народных песен до Достоевского, Толстого, которые известны всему миру, это уже не наше достояние, а мировое.

Кстати, интересно и сочетание двух культур – Китая и России. У нас же есть российско-китайский Комитет дружбы, мира и развития. И мы с моим визави с китайской стороны Ли Хунчжуном (он член Политбюро ЦК КПК, очень высокопоставленный человек и известный политический деятель в Китае) постоянно об этом думаем. У нас 17 советов по всем направлениям – это именно народная дипломатия, связи между людьми, взаимное проникновение культур.

И по этим направлениям мы проводим очень много мероприятий. После Петербургского форума я сразу лечу в Китай. В Пекинском народном университете мы проведем форум «Языки дружбы», где встретятся преподаватели русского языка из Китая и китайского языка из России.

Есть и другое мероприятие, которое больше касается малого бизнеса. В прошлом году мы провели его в Сиане. А в этом году большой российско-китайский форум предпринимателей пройдет в Москве 10–12 сентября. Уже можно записываться!

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