Нос, как у Майкла Джексона, и бриллианты в зубах: Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей

СТАЛО. После пластической операции нос стал более тонким и вздернутым. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Когда я понял, что мне 59, меня накрыло очень сильно. Как-то я не ассоциирую эти цифры с собой, - признался на своем недавнем дне рождения Филипп Киркоров. - Когда мои дети меня поздравляли, я хотел на торте, как это сейчас модно, поменять цифры. Потом думаю: «Ой, это слишком». Я себе дал установку, что в следующем году мне будет не 60, а 40».

Следуя своей традиции удивлять публику, на премии МУЗ-ТВ Филипп появился помолодевшим и неузнаваемым. А все потому, что у артиста изменились черты лица. Нос Филиппа стал таким же миниатюрным, как у покойного певца Майкла Джексона.

«У него всегда что-то новое. Ощущение, что к нам Майкл Джексон пришел», - юморил ведущий шоу Николай Басков, когда Филиппу вручали специальную премию МУЗ-ТВ «Ренессанс года» за давний хит «Я эту жизнь тебе отдам», внезапно ставший популярным в этом году в соцсетях.

«Держу по ветру свой красивый нос!» - витиевато ответил Киркоров на вопрос о своем преображении.

БЫЛО. Раньше нос Филиппа был крупнее. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Артист пока не комментирует свое обновление, так что непонятно, с чем мы имеем дело - с пластикой или чудесами косметологии. Тем более что такие манипуляции можно проделывать и без хирургического вмешательства.

- Я так уже давно свой носик уменьшаю, делаю его более кукольным и чуть курносым с помощью филлеров, - поделилась с «КП» звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова.

В зависимости от уровня клиники и препаратов такая процедура может стоить от 10 до 100 тысяч рублей. Результата хватает месяца на три.

Однако пластический хирург Мадина Осман, которой мы показали свежие фото Филиппа, уверена, что без пластики тут не обошлось.

Пластический хирург Мадина Осман. Фото: Личный архив

- Ощущение, что Киркоров сделал ринопластику. Кончик носа стал более вздернутым, - говорит Мадина Осман. - Отек после ринопластики уходит как минимум в течение полугода, так что конечного результата мы пока с вами не видим. Филипп сузил нос, приподнял кончик и, возможно, чуть ушил крылья носа. Стоимость ринопластики зависит от уровня сложности вмешательства и клиники. Такая операция, если мы берем самый высокий ценник (у каждого хирурга свои расценки), может стоить до миллиона рублей.

«Не буду скрывать свои преображения»

Напомним: это уже не первая пластика Филиппа. Накануне 55-летия Киркоров рассказал, что впервые сделал серию пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова. Врач соорудил певцу на операционном столе спортивный пресс с кубиками, новые ягодицы и накачанные бицепсы на руках. Тогда специалисты подсчитали, что с учетом реабилитации после всех вмешательств Филипп потратил на свой новый облик не менее 3 млн рублей.

- Пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц стоит 650 тысяч рублей, - делилась с «Комсомолкой» бьюти-эксперт Ирина Ковалевич. - Но поскольку тут была более сложная операция, а именно - моделирование спортивных кубиков на прессе, то прибавьте за торсопластику еще 800 тысяч рублей. Анестезия в клиниках обычно оплачивается отдельно. Это еще 40 тысяч рублей за каждое вмешательство. Что касается лица, то тут, скорее всего, была хирургическая коррекция птоза (опущения) бровей. Подобная операция стоит около 150 тысяч рублей. Ну и, видимо, не обошлось без круговой блефаропластики, которая стоит в клинике подобного уровня около 200 тысяч рублей.

- Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера, - говорил несколько лет назад о своих преображениях Киркоров. - Тимур собрал меня по частям, привел в такую форму, в которой я достойно могу выйти на сцену. Зачем мне эти преображения? Ради зрителей я обязан быть в форме. Как говорила моя бабушка: «Лопни, но держи фасон!» Мне скрывать нечего. Я пошел, сделал.

Но на сей раз над Филиппом колдовал не Хайдаров. Имя своего врача артист пока не называет.

Драгоценная улыбка

Друзья Киркорова говорят, что его преображение связано в первую очередь с грядущим 60-летием. Артист уже начал активную подготовку к юбилею. Сейчас, например, музыкант делает у стоматолога голливудскую улыбку. Помимо необходимых для здоровья процедур Филипп решил инкрустировать в два верхних зуба (а именно - в клыки) бриллианты. Напомним, такую же бриллиантовую улыбку, правда, только на один зуб, делал в свое время Валерий Леонтьев.

- Стоимость процедуры зависит от каратности вживляемых бриллиантов, - сообщил «КП» ювелир Григорий Бакатов. - Валерию Леонтьеву сверкающая улыбка обошлась в пять миллионов рублей. У Филиппа же будет в два раза больше бриллиантов.

Мадонна тоже как-то украсила зубы бриллиантами. Да не один клык, а всю челюсть! Фото: Личная страница Мадонны в соцсети

Подобные украшения носят многие мировые звезды, например Мадонна. Из наших молодых звезд бриллиантовые накладки на зубы делал Егор Крид, с которым Филипп давно дружит. Может, Егор и посоветовал старшему товарищу такое модное обновление.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Впечатлился фильмом»

Примечательно, что на новое преображение артист решился после выхода на экраны фильма про Джексона «Майкл». Филипп посмотрел ленту дважды и не скрывал, что был под большим впечатлением. Как итог - вернулся из небольшого отпуска с новым носом.

К слову, с Джексоном Киркоров был знаком лично. В юности он подражал Элвису Пресли, но, когда увидел по телевизору Майкла, взял его образ за основу.

Майкл Джексон оперировал нос 10 раз. К концу жизни хрящевые ткани настолько деформировались, что певцу приходилось носить съемный протез. Фото: Band Photo/Uppa.Co.Uk/Global Look Press

«Бабушка показала мне фотографию Майкла Джексона и сказала: «Посмотри, как же этот парень похож на тебя!» Уже позже стало понятно, что мы похожи не только внешне», - рассказывал журналистам Киркоров.

Лично они познакомились позже, когда Джексон увидел Киркорова на зарубежной премии, где Филиппу вручали награду как самому «продаваемому» артисту в России. Тогда Майкл пригласил Киркорова в свой благотворительный тур «Друзья Джексона».

- Мы летали на одном самолете. Майкл был простым и дружелюбным, очень общительным. Он ко мне подходил, постоянно спрашивал, как дела, но я тогда не особо знал английский язык, не мог поддержать разговор, о чем сейчас очень жалею, - признавался Филипп.