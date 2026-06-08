Печальное заявление молодой жены Евгения Петросяна: поведала о невыносимой боли

Пятая жена Евгения Петросяна попала в больницу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Жена Евгения Петросяна поделилась печальными новостями. Татьяна Брухунова показала фото из больницы.

Молодую жену Евгения Петросяна прооперировали. Что с ней случилось, Татьяна Брухунова рассказать отказалась. Она лишь поведала о невыносимой боли: "Меня прооперировали. Последующие дни были очень тяжелыми: промывки, перевязки, антибиотики, обезболивающие".

Татьяна Брухунова показала фото из больницы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

К счастью, сейчас самое страшное позади. Женщину выписали, а любимый муж ради нее даже пошел в кино. "Поздним вечером мы с мужем ходили смотреть «Майкла». А он не любит кинотеатры, но из-за меня пошел", - отметила Татьяна.

Она также рассказала, что съела три килограмма мороженого, посмотрела несколько сериалов, дочитала книгу и много спала.

Отметим, несколько лет назад пятая жена сатирика рассказала о неизлечимой болезни. У нее варикоз. Нарушение циркуляции крови может фатально сказаться на здоровье. "И все новые и новые вены будут проявляться на протяжении всей моей жизни", - отмечала Брухунова.

Женщина признавалась, что старается контролировать свой недуг, чтобы не запустить его. Она занимается этим совместно с флебологом. "После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям", - вздыхала красавица.