В процессе своей боевой работы операторы БПЛА идентифицируют и ликвидируют места временного размещения личного состава ВСУ Фото: Минобороны РФ.

Штурмовые отряды Новороссийского гвардейского горно-десантного соединения ВДВ успешно вытесняют противника на Запорожском направлении.

В ходе интенсивного наступления к северу от Веселянки, штурмовые группы воинов «крылатой пехоты», заручившись поддержкой расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), смогли улучшить свои позиции на переднем крае.

Ключевую роль в подавлении противника играют подразделения, оснащенные беспилотными системами. Операторы ударных дронов, действуя в режиме «свободной охоты», непрерывно отслеживают позиции и ближние тылы неприятеля. Обнаружив цели, они незамедлительно наносят точечные удары. В зависимости от типа цели, осуществляется её полное уничтожение путем серии атак дронов.

В процессе своей боевой работы операторы БПЛА идентифицируют и ликвидируют места временного размещения личного состава ВСУ, а также пункты управления и запуска беспилотников, которые противник часто обустраивает в подвалах или полуразрушенных постройках.

Если недостаточно мощи для поражения подземных укрытий, на помощь приходят расчеты артиллеристов.

Применение этой тактики эффективно препятствует попыткам ВСУ проводить воздушную разведку и корректировку огня на данном участке фронта, тем самым способствуя успешному выполнению задач нашими штурмовиками.

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