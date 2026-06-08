Киркоров и Регина Тодоренко вырывали друг у друга «ТЭФИ» за «Маску»: как прошла церемония награждения лучших развлекательных телепрограмм

Филипп Киркоров получил «ТЭФИ» за «Маску» Фото: Денис КОРСАКОВ. Перейти в Фотобанк КП

«КП» уже писала, что «ТЭФИ» теперь вручают в три этапа. 8 июня днем прошло награждение информационных, общественно-политических и спортивных передач, вечером - развлекательных. А 9 июня наградят сериалы. (Если бы церемонию не разбили на три фрагмента, она длилась бы около 8 часов - чего, разумеется, никто бы выдержать не смог). Проходило награждение, кстати, на этот раз в «Техноцентре НТВ», зеркальном здании трудноописуемой архитектуры, расположенном на тихой Новомосковской улице, в 250 метрах от подножья Останкинской телебашни.

Голосовали по-новому: на сцене установили 16 кресел, в них сели 16 академиков, и прямо в ходе церемонии выбирали лауреатов, нажимая на соответствующие кнопки. Причем на экране появлялись фамилии - кто голосовал за какой проект или ведущего (отныне - никакой анонимности). Если две и более программы набирали равное количество очков, голосовали заново, отсекая аутсайдеров. В жюри вошли Тина Канделаки, Валдис Пельш, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, генпродюсер Первого канала Александр Файфман, директор дирекции продюсирования РЕН ТВ Екатерина Авалиани, продюсеры Ефим Любинский и Александра Белявская, генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн, режиссер и продюсер Александр Жигалкин, генпродюсер ТВ-Центр Алексей Кондулуков, ведущий «Вестей» Эрнест Мацкявичюс, заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев, генпродюсер ТВ-3 Константин Обухов, заместитель гендиректора СТС Максим Рыбаков, гендиректор Пятого канала Юрий Шалимов, главный редактор телеканала «Россия-Культура» Сергей Шумаков.

Тимур Вайнштейн на правах хозяина (все-таки действие разворачивалось на территории НТВ) обратился к собравшимся с кратким спичем, где призвал «хотя бы иногда голосовать за проекты не своих каналов». И тут же получил ответ от Валдиса Пельша, заметившего, что «высший профессионализм - это умение мысленно проголосовать за другой канал, а пальчиком за свой».

Вели церемонию Азамат Мусагалиев и божественная Алла Михеева, которой зрители были обязаны практически всеми лучшими моментами вечера. В самом начале она сообщила: «Вы знаете, я болею за «Шоу Воли», потому что очень сложно взять что-то успешное и сделать так же!» - намекая, естественно, на «Вечернего Урганта» (который, впрочем, и сам был сделан по образцу американских вечерних шоу). В дальнейшем она набрасывалась на победителей с восклицаниями типа «Какой же вы красивый мужчина, какие у вас качественные, очаровательные зубы!», спрашивала у Екатерины Авалиани «Ну когда же вы вернете на РЕН ТВ взрослый эфир после полуночи? Ну, ради демографии?», пресмыкалась перед Тиной Канделаки, умоляя взять ее работать на ТНТ - в общем, жгла без устали.

Еще один очень веселый момент ждал зрителей в категории «Программа о путешествиях»: передачи «Поедем, поедим», «Жизнь других», «Невероятно интересные истории и «Формула еды» получили по 4 очка каждая. Переголосовали - тот же результат. В общем, наградили четыре программы, хотя предупредили, что статуэток на всех не запасено - предложили просто выйти на сцену и произнести благодарственные речи.

Речи на церемонии в основном, увы, были достаточно скучными (впрочем, как и на большинстве премий, включая «Оскара»). Разве что Сергей Малоземов, победивший в категории «Просветительская программа» с «Чудом техники», рассказал трогательную историю о человеке, которому эта программа продлила жизнь: он увидел репортаж об экспериментальной методике лечения рака и связался с врачами. Увы, спасти от смерти пациента не удалось, и все же он провел на этом свете, рядом с близкими, на три года больше, чем мог бы.

Ну и, конечно, эффектно выступил Филипп Киркоров, вместе с Валерией и Региной Тодоренко вышедший на сцену получать «ТЭФИ» за «Маску», победившую в категории «Развлекательное звездное шоу прайм-тайма». Он заявил: «Всегда мечтал держать в руках эту замечательную награду! У меня полная коллекция музыкальных призов, но «ТЭФИ» еще не было! Это мое шоу, всем спасибо!». Тодоренко в шутку попыталась вырвать у него статуэтку, но Киркоров вцепился в «Орфея» работы Эрнста Неизвестного и наотрез отказался его отдавать. (Валерия, как женщина взрослая и опытная, даже и не пыталась отнять трофей у любителя блестящих штучек).

Лера Кудрявцева Фото: Денис КОРСАКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В категории «Ведущий развлекательного ток-шоу» победил Николай Цискаридзе («Сегодня вечером») - он обошел Леру Кудрявцеву, Андрея Малахова, Павла Волю и Карину Андоленко с Александром Лазаревым («Жди меня»). Но за призом он не пришел, потому что в этот вечер играл в МХТ короля Франции в спектакле «Кабала святош».

Лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма признали Яну Чурикову («Голос»); ее конкурентами были Александр Петров («Форт. Возвращение легенды), Сергей Бурунов («В темноте»), Наташа Королева и Вадим Такменев («ВИА Суперстар!») и Николай Басков с Сергеем Лазаревым («Ну-ка, все вместе!»). Чурикова на сцене порылась в телефоне и зачитала список всех, кто работал над «Голосом» - по ощущениям, человек 400, включая оператора светового пульта и тех, кто на площадке отвечал за радиосвязь. Уже и пытались понемножку включать музыку, намекая, что пора остановиться, - но безрезультатно. Когда это наконец кончилось, Михеева спросила соведущего: «Азамат, скажи, пожалуйста, ты всех запомнил?» - «Нет». - «Яночка, вы не могли бы повторить?»

В довольно странной категории «Легендарные телевизионные программы» соревновались «Следствие вели», «Comedy Club», «Спокойной ночи, малыши!», «Квартирный вопрос» и «Новогодний голубой огонек». (А почему тогда не «Что? Где? Когда?», не «КВН» - они не так легендарны, как «Квартирный вопрос»?) Так или иначе, победила программа «Следствие вели»; зал стоя приветствовал Леонида Каневского и сообщение, что два часа назад авторы закончили снимать с ним 700-й выпуск программы.

Ну, и, наконец, нельзя не сказать о том, что мечта Аллы Михеевой сбылась: «Шоу Воли» было-таки названо лучшим развлекательным ток-шоу выходного дня. Да и Мусагалиеву свезло - «Однажды в России» назвали лучшей юмористической программой.

ПОБЕДИТЕЛИ В ДРУГИХ КАТЕГОРИЯХ

«Утренняя ежедневная программа» - «Утро России»

«Образ жизни» - «Просто кухня»

«Программа для детей» - «Умницы и умники»

«Телеигра/телевикторина» - «Своя игра»

«Развлекательное ток-шоу» - «Малахов»

«Реалити шоу» - «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

«Спортивно-развлекательное шоу» - «Суперниндзя»

«Развлекательное шоу талантов прайм-тайма» - «Ну-ка, все вместе!»

«Развлекательное шоу детских талантов прайм-тайма» - «Синяя птица»

«Интервьюер» - Дарья Златопольская

«Трансляция культурного события» - «Алые Паруса-2025»

«Главное событие телевизионного сезона» - «Концерт Победы у московского Кремля»

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