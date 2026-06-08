Вылечившая мужа от алкоголизма Лера Кудрявцева публично обратилась к нему в годовщину свадьбы

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети.

Телеведущая Лера Кудрявцева публично поздравила мужа, хоккеиста Игоря Макарова, с 13-летием семейной жизни. Звезда экрана опубликовала в соцсетях совместную фотографию с супругом и посвятила ему нежный пост.

«Сегодня годовщина нашей свадьбы. 13 лет официально!» - подписала она фото.

Игорь тоже поздравил любимую женщину с годовщиной.

«13 лет официально. Люблю», - обратился Макаров к жене.

Супруги отметили 13-ю годовщину свадьбы. Фото: соцсети.

Ранее Лера признавалась, что не надеялась прожить столько лет в браке с молодым мужем.

«Я была женщина (старая) красивая, он (глупый) молодой. 16 лет разница в возрасте. Что я только не слышала. Ему боялись говорить, кстати, парень он буйный. Раз кто-то попытался и получил… Короче, к чему это все? Твой человек или не твой. Все. Ничего другого нет, все остальное придуманное, напускное, натужное, ради чего-то, - считает звезда. - Думали ли мы, что наш союз доживет до оловянной свадьбы? Вряд ли».

Впрочем, судьба подкинула им немало испытаний. Два года назад телеведущая чуть не развелась с мужем. В январе 2024 года Лера публично заявила, что не может справиться с алкоголизмом Макарова. Лера призналась, что ушла от него. Но до официального разрыва брака дело не дошло: супруг звезды прошел лечение, и пара помирилась.

Однако несколько месяцев спустя Кудрявцева опубликовала в соцсетях новый крик души. Она написала, что никак не может спасти мужа.

«Только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне надо же улыбаться и делать вид, что всё хорошо. Не всё хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного, и спасать надо будет меня», - рассказала Лера.

После этого Макаров набросился на жену в соцсетях с нецензурной бранью. Подписчики были уверены, что пара больше не помирится и будет общаться только ради дочки Маши. Но Лера и Игорь вновь смогли преодолеть кризис в отношениях.