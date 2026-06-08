Виктория Боня бросила наследника миллиардера по телефону

Виктория Боня. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Виктория Боня и Алекс Смерфит расстались в 2017 году. Пара была вместе около семи лет и воспитывала общую дочь Анджелину. Со стороны Алекс казался сказочным принцем: его отец, ирландский миллиардер Майкл Смерфит владеет крупнейшей в мире компанией по производству картонных упаковок Smurfit Kappa Group.

Тем не менее, союз с наследником миллиардов оказался вовсе не жизнью мечты. В новом интервью Боня рассказала, что ее не устраивало в союзе с богатым иностранцем.

Несмотря на то, что Алекс на 5 лет младше Виктории, ей всегда казалось, что он слишком сухой и сдержанный.

«Он просто энергетически не мой человек, он никогда не улыбался. Я себя с ним чувствовала, как увядающий цветок. Я то кружку не там оставила, то шторку не так закрыла. А сам приходил в мокрой майке и кидал ее в корзину с сухим бельем», - рассказала Боня в разговоре с близкой подругой, журналисткой Маницей Хашба.

В итоге Виктория не выдержала и решила поставить точку в их отношениях. Причем сделала она это не лично, а по телефону. По словам телеведущей, дочь Анджелина заметила отсутствие папы только через год.

«После расставания со мной Алекс сказал, что больше никому не откроет сердце», - заявила Боня.

Виктория и Алекс познакомились в Москве в 2010 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, Смерфит после расставания с Викторией все-таки наладил личную жизнь. Телеведущая же по-прежнему одна. После разрыва с гражданским мужем у нее было несколько романов, но ни один из них не привел к браку.

«Я верный человек. Я могу быть годами без отношений - никогда не посмотрю налево», - говорит Виктория.

После разрыва с гражданским мужем Виктория переехала в Монако, чтобы Анджелина могла постоянно видеться с отцом. Модель уверяет, что сошлась с Алексом исключительно по любви – ведь если бы ею двигали корыстные интересы, она до сих пор судилась бы с ним за недвижимость и алименты. Более того, когда Боня закрутила роман со Смерфитом, у него практически не было денег – отец хотел, чтобы тот добился всего сам. Их семейные расходы оплачивала Виктория.

«В какой-то момент поняла, что он как родной брат, как сосед — близкие люди, но не хватает какой-то заботы. Ничего ведь не надо делать, просто позвони, спроси: «Как долетела?», но такого не было. Потом ему стало не нравиться, что я много работаю, но я не могла просто взять и перестать. Вот так понемногу мы стали отдаляться друг от друга. Мы не ругались, никто никому не изменял, никакой грязи не было. Из-за чего мы расстались? Из-за кофе. Я замоталась, дочку в школу провожала, надо было выбегать уже из дома, забыла на столе кружку из-под кофе. Он позвонил мне и говорит: «Ты кружку не убрала». Ну какая, блин, кружка? Мне стало обидно, что он не видит, что я работаю, пашу, все делаю, зато кружку он видит! Так мы и расстались — по телефону, - рассказывала ранее Боня.