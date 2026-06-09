Кулеба начал время от времени демонстрировать поразительное для нынешних украинцев трезво- и здравомыслие Фото: REUTERS.

Бывший глава МИД Украины Дмитро Кулеба начал время от времени демонстрировать поразительное для нынешних украинцев трезво- и здравомыслие. На фоне победных реляций главкома ВСУ генерала Сырского о якобы «отбитых» у ВС России территориях (напомним, уже пару месяцев Сырский говорит про «освобожденные 600 квадратных километров, но упорно не называет, где произошло сие знаменательное событие) и заявлений Зеленского, убеждающего своих европейских союзников в том, что в конфликте с Россией произошел коренной перелом. А Дмитро, набравшись храбрости, назвал такие заявления не иначе, нежели «бредом». Просто какой-то бунт на корабле.

- Я не очень хочу быть душнилой, который мешает людям радоваться, но в ноябре мы с вами снова вернемся к разговору о том, как нам всем пережить зиму, - прокомментировал Кулеба старательно тиражируемые Банковой заявления. И не надо быть ни бабкой Вангой, ни Кассандрой, которую никто не слушал, чтобы понять, насколько он прав.

- Нигде в человеческой истории не было такого, чтобы поворотные точки войны определялись в моменте, когда что-то происходит. Разве после Сталинграда Жуков пришел к Сталину и доложил о поворотном моменте в войне? Или Манштейн позвонил Гитлеру и сказал: товарищ Гитлер, извините, произошел поворотный момент, через два года Берлин падет? Это бред, - заявил бывший главный дипломат Зеленского.

Можно только предполагать, насколько его взбесили эти манипуляции и лживые нарративы нынешней команды Зеленского, раз он даже перестал выбирать лексику. Такое ощущение, что еще чуть-чуть, и он начнет ругаться матом.

По его словам, подобные заявления связаны с «экономикой внимания» и стремлением найти более сильные образы и аргументы. Переводя с украинского новояза на нормальный человеческий язык, «экономика внимания» - это когда Зеленский практически абсолютно зависит от поставок того, что он сможет выпросить у своих западных партнеров, а необходимость в «более сильных аргументах и образах» должна оправдать откровенную ложь и бред, которые несет украинский «просрочка» Зеленский, обманывая этих самых партнеров и обещая им «златые горы» и «перемоги до небес».

- Все поворотные моменты определяются ретроспективно. Поэтому все фразы о том, что произошел поворотный момент в войне, Украина все развернула в другую сторону и теперь забежит в Кремль - это все чушь. Я понимаю, что для чьей-то психики это полезная история. Но нужно сохранять холодный разум. Я за то, чтобы мы думали головой, - заключил Дмитро Кулеба.

В общем, он практически объяснил, что все заявления «просроченного» Зеленского и членов его команды, которые они делают последние пару месяцев, и прочие подобные разговоры не имеют под собой никаких реальных оснований и являются лишь инструментом в руках манипуляторов с банковой для поднятия боевого духа как ВСУшников на фронте, так и украинцев в тылу. Правда, судя по всему, все эти заклинания не очень-то помогают.

Такое бы здравомыслие Кулебе да в бытность его главой МИД, смотришь, совсем иная картина была бы. Но давно уже доказано, что, как на Западе, так и на Украине, чиновники начинают приходить в разум, и то местами и не полностью, лишь после отставки. Так что цена таким откровениям Кулебы, призвавшего украинцев думать головой, пять копеек за пучок в базарный день. Если бы там умели думать головой, а не только кушать в нее, то никогда бы не довели свою страну до нынешней ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Акт высшего гуманизма в отношении бандеровцев

Зеленский не смог бы стать президентом бандеровской Украины: подобных ему считали недостойными даже гражданства

С кем связались, на то и напоролись: Украинцы обвиняют поляков в провокациях и вредительстве